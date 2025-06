Confirmado: un fallo informático deja sin validez miles de multas de tráfico en Madrid

Un suceso que muchos denominarían como "milagro" si les llegó una notificación de multa a casa ha provocado aquello con lo que uno siempre sueña: que la multa que les llegó a casa no tiene validez y por tanto se libran, algo así como el queda libre de la cárcel en el Monopoly. Pero nada más lejos de la realidad, y es que como ha informado Pyramid Consulting, despacho legal que detectó la falla, un error informático ha provocado que miles de multas en Madrid queden sin validez.

Este suceso afectó a los meses de junio, julio y agosto de 2024 en Madrid, una consecuencia legal que ha fallado con que más de 5 mil multas no tramitaron los recursos legales como debían y por tanto carecen de validez, provocando que todos estos expedientes queden completamente anulados.

Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Madrid se vea en efecto obligado a revocar todas estas sanciones al no haberse tramitado los escritos a los ciudadanos como se debería. Y no afecta únicamente a los escritos, si no a los recursos, alegaciones y escritos de identificación de conductor presentados durante este período.

En el caso de los escritos de los ciudadanos, pese a haberse cumplimentado como se debe, estos no llegaron a ser tramitados internamente por los sistemas municipales y la consecuencia supuso la caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores como establece el artículo 112 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Desde el propio consistorio han reconocido la incidencia y lo han atribuido a un fallo aleatorio del sistema informático, comprometiéndose a su vez a subsanar el error y revocar todos y cada uno de los expedientes afectados. Pese a que fuentes apuntan a que podría haberse tratado a un ataque informático, la Administración no ha ofrecido una explicación concluyente.

Desde el despacho que ha destapado el suceso, apuntan a que por Ley, si el Ayuntamiento no resuelve dentro del plazo, el procedimiento debe declararse prescrito o caducado. Sin embargo esto no solo será una alegría para los afectados, sino una preocupación para todos porque ¿Si se hubiese sancionado a estas personas ilegalmente de no haberse detectado la irregularidad? o incluso ¿ha pasado esto más veces y sigue pasando a día de hoy?

Qué hacer si eres uno de los afectados

Desde el despacho, los expertos aconsejan revisar minuciosamente cualquier expediente sancionador ocurrido en el plazo de junio a agosto de 2024, y si se presentó algún escrito y no se recibió resolución alguna dentro del plazo, solicitar la anulación en caso de no haberse cursado ya, puesto que en muchos casos ni siquiera se notificó correctamente a los afectados.