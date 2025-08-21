Tesla recupera las palancas de intermitentes en el Model 3 tras críticas por los botones del volante

Tesla da marcha atrás en una de sus decisiones más polémicas: el fabricante comenzará a reinstalar las clásicas palancas de intermitentes en el Model 3, después de dos años de críticas por la sustitución de estos controles por botones táctiles en el volante. La medida, que ya es oficial en China, podría extenderse próximamente al resto del mundo.

Tesla ha comenzado a rectificar una de sus decisiones más criticadas en materia de diseño: la eliminación de las tradicionales palancas de intermitentes en favor de botones táctiles integrados en el volante. Esta solución, implementada por primera vez en el Model S y Model X en 2021, fue posteriormente adoptada en el rediseñado Model 3 lanzado en 2023 y en el Cybertruck. Sin embargo, tras numerosas quejas de conductores y expertos en seguridad, la compañía ha decidido volver al formato clásico, al menos en China.

Tesla Model 3.

Desde el sitio web oficial de Tesla en ese país, ya se anuncia que los nuevos Model 3 fabricados a partir del 7 de febrero de 2025 incluirán de serie palancas físicas para los intermitentes. Además, se ofrece una actualización opcional para los modelos anteriores, con un coste de unos 350 dólares (aproximadamente 299 euros), que puede solicitarse a través de la aplicación oficial de Tesla y ser instalada en los centros de servicio.

Configurador de Tesla en la página web de China.

Una medida muy criticada

La eliminación de estas palancas había sido duramente criticada desde su introducción. El cambio obligaba a los conductores a usar botones táctiles ubicados en el brazo izquierdo del volante para accionar los intermitentes, una solución que, si bien moderna, demostró ser poco práctica en situaciones de conducción habituales, como rotondas o cambios rápidos de carril.

Interior del actual Tesla Model 3, con botones táctiles en el brazo izquierdo del volante para accionar los intermitentes.

Durante pruebas de conducción, se detectó que era fácil accionar el intermitente incorrecto, lo que aumentaba el riesgo de errores en la conducción. Tesla intentó paliar esta dificultad mediante alertas hápticas en el volante, pero la experiencia general fue calificada como confusa y potencialmente insegura.

Además del problema de los intermitentes, el rediseño de 2023 del Model 3 también eliminó otras palancas, como la selectora de marchas y los controles del limpiaparabrisas, trasladando sus funciones a la pantalla táctil central. Estas decisiones se enmarcan en la visión minimalista de Tesla, pero han sido cuestionadas por restar ergonomía al puesto de conducción.

De momento, solo en China

El regreso de las palancas físicas en China sugiere que Tesla está escuchando finalmente a su base de usuarios. Aunque por el momento la actualización solo está disponible en ese mercado, se espera que la opción se extienda progresivamente a otras regiones, incluida Europa. La posibilidad de instalar la palanca en modelos ya vendidos es una buena noticia para quienes no se han adaptado al sistema de botones en el volante y desean una conducción más tradicional y segura.

Mientras tanto, los propietarios del Model 3 fuera de China deberán esperar. La compañía no ha anunciado oficialmente planes para ofrecer la misma actualización en otros mercados, aunque todo apunta a que es cuestión de tiempo. La presión por parte de los usuarios y la retroalimentación constante podrían acelerar esta decisión.