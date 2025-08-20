Chevrolet deslumbra con los Corvette CX y CX.R VGT: 2.000 CV, aerodinámica activa y visión del futuro

Chevrolet ha presentado en la Monterey Car Week 2025 dos prototipos radicales que anticipan el futuro del Corvette. Los modelos CX y CX.R Vision Gran Turismo no llegarán a producción, pero marcan la nueva dirección de diseño y tecnología para el mítico deportivo estadounidense.

Los Corvette CX y CX.R Vision Gran Turismo son el resultado de un ejercicio de diseño extremo impulsado por los estudios globales de General Motors. Aunque ambos modelos se mantendrán como prototipos, su influencia será clave en el futuro de la marca.

El Corvette CX es un superdeportivo eléctrico con tracción total, cuatro motores independientes —uno por rueda— y una potencia combinada de 2.000 caballos. La batería de iones de litio de 90 kWh, integrada en el chasis, garantiza un centro de gravedad bajo y una distribución de peso optimizada.

Vista trasera del Corvette CX.

Por su parte, el CX.R VGT lleva este concepto a la pista con un enfoque híbrido. Combina un motor V8 biturbo de 2.0 litros montado en posición central (900 CV) con tres motores eléctricos que completan la cifra mágica de 2.000 CV. Alimentado por combustible renovable, este modelo ha sido diseñado específicamente para el universo virtual de Gran Turismo 7, aunque su tecnología apunta directamente al futuro de las carreras reales.

CX.R VGT con motor de gasolina y tres eléctricos.

Aerodinámica activa y diseño de ciencia ficción

Ambos modelos comparten un lenguaje de diseño radical y agresivo, con proporciones bajas, voladizos cortos y superficies trabajadas para optimizar el flujo de aire. La carrocería de fibra de carbono ultraligera envuelve una estructura pensada desde cero para maximizar la carga aerodinámica. El sistema Active Aero, con alerones y difusores ajustables, se complementa con un sistema de ventilación de vacío inspirado en superdeportivos como el McMurtry Spéirling.

El parabrisas forma parte de una capota envolvente de apertura frontal y alberga una pantalla de visualización de datos en tiempo real.

El interior, en el CX, apuesta por materiales nobles como cuero de silicona, aluminio fresado y fibra de carbono forjada.

Chevrolet Corvette CX.

En el caso del CX.R, el enfoque se vuelve funcional, con asientos de competición y un entorno más agresivo, diseñado exclusivamente para el alto rendimiento en pista.

Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo

Espíritu Corvette, sin concesiones

"El CX y el CX.R Vision Gran Turismo demuestran cómo nuestros equipos de diseño se alejan de las limitaciones de producción y dan rienda suelta a su creatividad", declaró Phil Zak, director ejecutivo de diseño de Chevrolet. La intención no es producir estos modelos tal cual, sino explorar sin restricciones lo que un Corvette del futuro puede ser: más rápido, más eficiente y visualmente impactante, pero sin perder la esencia de sus más de 70 años de legado.