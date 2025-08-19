¿A qué edad puede un niño ir en moto? La DGT aclara la normativa y avisa de posibles multas de hasta 200 euros

La Dirección General de Tráfico fija en 12 años la edad mínima para que un menor viaje como pasajero en moto, aunque permite excepciones desde los 7 años si se cumplen ciertos requisitos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado recientemente las condiciones legales que deben cumplirse para que un menor viaje como pasajero en una motocicleta o ciclomotor. Aunque muchos conductores desconocen los detalles de esta normativa, infringirla puede suponer sanciones económicas de hasta 200 euros, más allá del evidente riesgo para la seguridad de los menores, aclaran desde Pyramid Consulting.

La edad mínima: 12 años, salvo excepción con tutores

Según el Reglamento General de Circulación, la edad mínima para que un menor viaje en moto como acompañante es de 12 años. Sin embargo, existe una excepción para niños de entre 7 y 11 años: podrán hacerlo únicamente si el conductor es uno de sus padres, tutor legal o un adulto expresamente autorizado por ellos. Esta autorización debe ser clara y verificable.

Además de la edad, la ley exige una serie de condiciones técnicas obligatorias. Estas son:

-Uso de casco homologado, bien ajustado y adecuado al tamaño del menor.

-El niño debe viajar sentado a horcajadas y detrás del conductor.

-Sus pies deben alcanzar los reposapiés, o utilizar adaptadores homologados.

-La motocicleta debe estar homologada para dos plazas.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos —incluso si se cumple la edad mínima— puede conllevar multas de hasta 200 euros. Por ejemplo, permitir que el niño viaje con los pies colgando, sin alcanzar correctamente los reposapiés, se considera infracción.

Seguridad más allá de la normativa

Aunque la ley autoriza estos desplazamientos, la DGT y los expertos insisten en que la seguridad de los menores no debe limitarse al cumplimiento estricto de la normativa. Factores como las condiciones climáticas, el tráfico urbano o la duración del trayecto pueden aumentar significativamente los riesgos.

Es importante que el niño también viaje con el equipamiento completo: chaqueta, guantes, calzado cerrado y, si es posible, respaldo acolchado o asiento infantil homologado.