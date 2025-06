El futuro ya está aquí: así es la moto voladora que alcanza los 200 km/h sin tocar el suelo

Cuando pensamos en el futuro, o en el pasado han pensado en cómo sería el mundo 100 años en adelante, a la mayoría de las personas les viene a la mente la misma idea, vehículos voladores y máquinas sustituyendo a personas. Pero la cosa es que este futuro ya está aquí, primero con el auge de la Inteligencia Artificial y ahora con la llegada de la moto voladora de Volonaut.

Las motos ya son de por sí una buena forma de no comerse interminables atascos, y aunque es cierto que muchos de los movimientos que hacen para pasar entre los coches parados están al límite de lo legal, en las grandes ciudades son la alternativa preferida de los conductores.

Pero el invento del polaco Tomasz Patan, bajo el nombre de Volonaut, promete llevar la ventaja de las motos un paso más allá, ya que ni siquiera tendrán que sortear los coches parados en la carretera, sino que simplemente les pasará por encima volando. Así es, y es que como acaban de presentar, la Volonaut Airbike, es una moto voladora propulsada a chorro capaz de alcanzar hasta los 200 km/h.

Hecha de fibra de carbono y piezas impresas en 3D, esta moto pesa siete veces menos que las motos tradicionales, además gracias a su tamaño extremadamente compacto y a no tener hélices giratorias, Airbike puede desplazarse con facilidad por la mayoría de los espacios reducidos.

Vídeo YouTube

Todavía quedan muchas incógnitas

Si bien las expectativas de este invento son muy altas, por ahora todavía tiene muchas preguntas y aspectos por resolver. Es cierto que ya hemos podido ver cómo vuela por un bosque (y es algo espectacular), pero habría que ver cómo y si es posible usar esta Airbike en la ciudad.

Por eso todavía desconocemos cuándo saldrá a la venta para el púbico, al igual que todavía no se ha anunciado el precio que tendrá, aunque podemos imaginar que no será barata, ya otro invento viral del mismo creador, el Jetson One drone, tenía un coste de 92.000 dólares, por lo que es probable que esta moto voladora ronde ese precio también.

Sea como sea, nadie puede negar que el futuro ya está aquí, y aunque esta primera versión de moto voladora no sea para todos los públicos, seguro que pronto otros comenzaran a desarrollar sus propias versiones lo que rebajará y democratizará el precio de este espectacular y futurístico vehículo.