Lexus Sport Concept: así es el sucesor del LFA que anticipa el futuro deportivo de la marca japonesa

Lexus ha desvelado en la Semana del Automóvil de Monterey el nuevo Lexus Sport Concept, un espectacular prototipo que marca el rumbo de la firma japonesa en el segmento de los deportivos de altas prestaciones. Con líneas futuristas, proporciones clásicas de Gran Turismo y sin datos aún sobre su motorización, este modelo apunta directamente a ser el heredero espiritual del icónico Lexus LFA.

Lexus ha presentado de manera oficial el Lexus Sport Concept en el prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering, celebrado en el The Quail Lodge and Golf Club, en pleno corazón de la Semana del Automóvil de Monterey.

Lexus Sport Concept.

Este prototipo no solo adelanta la visión estilística de los futuros modelos de la marca, sino que también anticipa el relevo generacional del legendario Lexus LFA, convertido ya en un mito moderno del automovilismo. Recordemos que el LFA fue un coupé limitado a 500 unidades, de 560 CV, que costaba 415.000 euros, y cuya producción comenzó en diciembre de 2010 y finalizó dos años después.

Lexus LFA de 2012.

El Lexus Sport Concept adopta una silueta baja y ancha, con una carrocería de dos puertas y un diseño escultural que combina dinamismo y sofisticación. El largo capó, la cabina desplazada hacia atrás y la fluida caída del techo evocan la arquitectura de los grandes Gran Turismo europeos, con especial inspiración en modelos de Mercedes-AMG.

En el frontal, las ópticas verticales integradas en los extremos —con una firma lumínica en forma de flecha— refuerzan la identidad visual de Lexus, mientras que la parte trasera destaca por un cordón luminoso continuo que recorre todo el portón. La ausencia de manillas visibles en las puertas sugiere soluciones aerodinámicas avanzadas, probablemente con manijas empotradas.

Aunque Lexus no ha revelado imágenes del interior ni detalles técnicos del vehículo, se especula que este concept incorporará tecnologías de vanguardia, como dirección por cable (steer-by-wire), que ya ha inaugurado el nuevo RZ, eliminando la conexión física entre el volante y las ruedas.