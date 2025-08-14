Audi revive su leyenda de Le Mans en gamescom: el R8 LMP de 2002 llega al videojuego Project Motor Racing

El histórico Audi R8 LMP ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2002 será una de las grandes atracciones de la feria gamescom 2025 en Colonia. Además de exhibirse el coche original, será uno de los protagonistas del próximo videojuego Project Motor Racing que se lanzará en noviembre.

Audi Tradition se prepara para deslumbrar a los fanáticos del automovilismo y los videojuegos en la próxima edición de gamescom, la feria de videojuegos más grande del mundo. Entre el 20 y el 24 de agosto, el stand de GIANTS Software (pabellón 6, stand B061) albergará una joya del deporte del motor: el Audi R8 LMP que conquistó las 24 Horas de Le Mans en 2002.

Este icónico prototipo, impulsado por un motor V8 FSI de 3,6 litros que desarrolla 610 CV, estará expuesto en su estado casi original, incluyendo las marcas de batalla que aún conserva desde su histórica victoria en la carrera de resistencia más exigente del mundo. Fue pilotado por el trío Frank Biela, Tom Kristensen y Emanuele Pirro, y forma parte de una era dorada para Audi en Le Mans, donde logró un triplete en 2000, defendió el título en 2001 y repitió la hazaña en 2002.

Protagonista de un videojuego

La presencia del R8 LMP no solo será visual. Audi también ha confirmado que el coche estará disponible como vehículo seleccionable en el próximo videojuego Project Motor Racing, desarrollado por Straight4 Studios y publicado por GIANTS Software. Su lanzamiento está previsto para el 25 de noviembre, y permitirá a los jugadores experimentar la emoción de conducir este legendario vehículo en entornos hiperrealistas.

Kai Mensing, responsable de licencias de Audi Tradition y veterano del sector con más de 25 años de experiencia en la integración de vehículos Audi en videojuegos, destaca la evolución de la industria: "Hoy puedes sumergirte en mundos tan realistas que casi olvidas que estás jugando. Llevar este coche legendario al simulador es una forma de hacerlo vivir para nuevas generaciones".

Las nuevas generaciones, a través del videojuego Project Motor Racing, podrán vivir las sensaciones a bordo de esta joya del deporte.

Durante la feria, los asistentes podrán probar el simulador en el propio stand y competir por establecer el mejor tiempo al volante del R8. Quienes logren los mejores resultados recibirán premios exclusivos y el reconocimiento como "profesionales de las carreras" en el evento.

El Audi R8 LMP, con sus 4,65 metros de largo, 2 metros de ancho y apenas 1,08 metros de alto, pesa solo 900 kg y es capaz de generar más de 700 Nm de par. Su rendimiento, tanto en el circuito como ahora en el mundo virtual, sigue inspirando a aficionados y pilotos por igual.