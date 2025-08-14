Nuevo Suzuki Vitara: la marca nos confirma cuándo llega a España su primer SUV eléctrico para Europa

El nuevo Suzuki Vitara será 100% eléctrico y ya tiene fecha confirmada para su lanzamiento en España. Se denominará eVitara y ha sido desarrollado sobre una nueva plataforma. Llega con versiones de tracción delantera y total.

Aunque en un principio estaba programado para finales de 2025, Suzuki ha confirmado que su primer modelo eléctrico global, el nuevo eVitara, llegará al mercado español a principios de 2026. Este lanzamiento marca un hito en la estrategia de electrificación del fabricante japonés, que hasta ahora no contaba con un vehículo 100% eléctrico en su gama.

El eVitara es la versión de producción del concept car eVX, presentado en la Auto Expo de la India en 2023 y en el Japan Mobility Show de ese mismo año. Este SUV del segmento B destaca por combinar un diseño robusto con una mecánica totalmente eléctrica y estará disponible tanto en versiones de tracción delantera como en configuración 4x4, gracias al sistema eléctrico de tracción total Allgrip-e, con eAxles en ambos ejes.

El vehículo se sustenta sobre una nueva plataforma denominada Heartect-e, desarrollada específicamente para modelos eléctricos. Esta arquitectura permite una mejor distribución del espacio interior y mayor rigidez estructural, además de una integración óptima del sistema de propulsión eléctrica y las baterías.

Dos baterías diferentes y hasta 184 CV

Habrá versiones con dos capacidades de batería: 49 y 61 kWh, y tres niveles de potencia que oscilan entre 145 y 184 CV. La variante de tracción total, con dos eAxles independientes, ofrecerá una potencia combinada de 184 CV y un par máximo de 300 Nm.

En el interior, el eVitara incorpora un diseño completamente renovado, con una pantalla digital de 10,25 pulgadas y otra para el sistema de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas. La consola central mantiene controles físicos para el climatizador y ofrece varias opciones de configuración interior.

El maletero parte de los 306 litros de capacidad y cuenta con una segunda fila deslizante para ganar espacio de carga. El peso del vehículo varía entre 1.702 y 1.899 kilos, dependiendo de la configuración elegida.

Este modelo será clave en la nueva estrategia de Suzuki hacia la descarbonización, y competirá directamente con rivales como el Peugeot e-2008. Aunque la marca ha desarrollado el eVitara de forma independiente, el modelo comparte plataforma y desarrollo con un futuro SUV eléctrico urbano de Toyota (el Urban Cruiser, la versión con el distintivo Toyota del Suzuki?e?Vitara), como parte de un acuerdo estratégico entre ambas compañías.