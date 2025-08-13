El Acura NSX Roadster de "Los Vengadores" reaparece tras más de una década en la Semana del Automóvil de Monterey

Acura mostrará por primera vez en más de diez años el NSX Roadster diseñado para la película Los Vengadores durante la Semana del Automóvil de Monterey, que se celebra estos días. El vehículo, creado exclusivamente para el filme, será subastado en 2026 con fines benéficos.

Acura (la marca de automóviles de lujo de Honda, específicamente creada para el mercado norteamericano) va a exhibir públicamente, y por primera vez en más de una década, el NSX Roadster desarrollado para Los Vengadores (2012), uno de los mayores éxitos de taquilla del cine.

El evento tendrá lugar el 15 de agosto en The Quail, A Motorsports Gathering, dentro del marco de la Semana del Automóvil de Monterey (hasta el domingo 17 de agosto), una de las citas más relevantes del calendario internacional de automovilismo.

El roadster, una pieza única dentro del universo cinematográfico de Marvel, fue diseñado específicamente para la película en el Acura Design Studio de Los Ángeles. Estéticamente, se inspira en el prototipo de segunda generación del NSX, aunque su estructura se basa en un modelo de primera generación, concretamente una unidad de 1991 con más de 250.000 millas recorridas.

El desarrollo del vehículo estuvo a cargo de la empresa Trans FX, con sede en Oxnard, California. La transformación incluyó una carrocería artesanal de resina y fibra de vidrio, suspensión rebajada, llantas de 18 pulgadas y asientos personalizados.

Todo el proyecto fue supervisado por el entonces director creativo de Acura, Dave Marek, quien destacó la fiabilidad del NSX original como uno de los factores clave para su elección como vehículo de rodaje.

Con la matrícula "Stark 33"

El NSX Roadster conserva su configuración exacta desde su aparición en la gran pantalla, incluida la matrícula "Stark 33", y será una de las piezas centrales del espacio de Acura en Monterey, donde compartirá protagonismo con otras versiones históricas del modelo, como el NSX-R de 1995, el Zanardi Edition de 1999 y el nuevo RSX Prototype, adelanto del futuro SUV eléctrico de alto rendimiento de la marca.

Acura ha anunciado además que este exclusivo vehículo será subastado en 2026 con fines benéficos. Durante la Semana del Automóvil se abrirá un canal de donaciones para interesados en participar en la puja, que busca vincular el legado cinematográfico del NSX con una causa social.

Con esta presentación, la marca conmemora también el 35º aniversario del NSX original, reafirmando su posición dentro del segmento de los deportivos de alto rendimiento con una pieza que trasciende la industria automotriz para convertirse en parte de la cultura popular.