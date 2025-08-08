Bugatti Brouillard: el exclusivo hiperdeportivo de 1600 CV que inaugura el programa Solitaire

Bugatti presenta el Brouillard, un modelo único que marca el inicio del programa Solitaire, una nueva iniciativa centrada en la producción de vehículos totalmente personalizados. Este coupé, impulsado por un motor W16 de 8.0 litros y 1600 CV, rinde homenaje a una figura poco conocida pero simbólica en la historia de la marca: el caballo favorito de Ettore Bugatti.

El Bugatti Brouillard es una pieza única con la que la marca inaugura su nuevo programa Solitaire. Esta iniciativa está diseñada para producir un máximo de dos modelos únicos al año, con un alto nivel de personalización, dirigidos a una clientela muy exclusiva. El Brouillard no busca batir récords de velocidad ni cifras extremas de aceleración; su propósito es representar la máxima expresión del diseño artesanal y la herencia de la marca.

La plataforma sigue estando técnicamente probada, pero la carrocería y el interior se crean desde cero, según los deseos y sueños de un solo cliente. Está claro que ya no basta con ser rico. Hay que tener suerte para ser elegido cliente de Bugatti.

Hasta 1.600 CV de potencia

El modelo está propulsado por el ya emblemático motor W16 de 8,0 litros con cuatro turbocompresores, capaz de desarrollar 1.600 CV. Aunque este bloque se despidió oficialmente en 2024 con la última unidad del Chiron Super Sport, el Brouillard lo recupera como base mecánica, combinándolo con el chasis monocasco de fibra de carbono de los modelos más recientes. Y es impresionante verlo en movimiento.

Vídeo YouTube

El diseño exterior toma referencias de otros modelos de la marca como el Mistral, el Divo o el Voiture Noire. Destacan elementos como el capó en forma de V, la parrilla delantera en forma de herradura o la firma lumínica en forma de X en la parte trasera.

El vehículo incorpora soluciones aerodinámicas activas y pasivas, como un alerón trasero fijo tipo "cola de pato", un difusor de grandes dimensiones y entradas de aire estratégicamente integradas para mejorar la refrigeración y la eficiencia.

Cuero teñido en verde

En el interior, la personalización alcanza niveles muy elevados. La tapicería está confeccionada según los deseos del cliente, combinando cuero teñido en verde con motivos ecuestres bordados a mano. La palanca de cambios, mecanizada en aluminio macizo, incluye un inserto de cristal que encierra una escultura artesanal en miniatura del caballo que da nombre al modelo.

Brouillard —que significa "niebla" en francés— no es solo una referencia al color y al carácter del vehículo, sino también un guiño al caballo con el que Ettore Bugatti solía recorrer los alrededores de la fábrica de Molsheim. Su nombre y concepto refuerzan el vínculo histórico de la marca con el mundo ecuestre, presente desde sus orígenes.

El comprador del Brouillard es un coleccionista cercano a la marca, poseedor de varios modelos clásicos y contemporáneos de Bugatti, así como de obras de Carlo y Rembrandt Bugatti. Su implicación directa en el diseño ha permitido a los equipos de Bugatti reinterpretar el legado artístico de la familia a través de materiales, proporciones y acabados inéditos hasta la fecha.

Bugatti presentará oficialmente el Brouillard durante la Monterey Car Week 2025, que se celebrará entre el 8 y el 17 de agosto en California. Tras este evento, el coche pasará a formar parte de una colección privada, tal como está previsto en el espíritu del programa Solitaire.