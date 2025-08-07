Coches usados más vendidos en 2025: el mercado crece un 5% y estos son los modelos favoritos

Las ventas de coches usados crecen más de un 5% en lo que va de año, duplicando al mercado de nuevos. Los modelos preferidos pertenecen al segmento de los compactos.

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en España han cerrado los primeros siete meses del año con cifras al alza. Entre enero y julio se han registrado 1.264.950 operaciones, lo que supone un crecimiento del 5,2% respecto al mismo periodo de 2024, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios oficiales). Solo en el mes de julio, el mercado sumó 193.933 unidades, un 5,8% más que el mismo mes del año pasado.

Esto significa que, por cada coche nuevo matriculado, se venden ya dos de ocasión. Una tendencia que consolida al vehículo usado como la opción favorita del comprador español, tanto por precio como por disponibilidad inmediata.

El Volkswagen Golf, el preferido

Dentro de este contexto de crecimiento sostenido, hay modelos que destacan claramente por su popularidad. El Volkswagen Golf lidera el ranking de los más vendidos con 44.989 unidades, lo que representa el 3,18% del mercado, pese a registrar una ligera caída del 0,14% respecto al año anterior.

El Golf sigue siendo el modelo preferido en el mercado de coches de segunda mano.

Le sigue el Renault Mégane, con 39.811 unidades y una cuota del 2,82%, aunque también con una bajada más pronunciada del 0,22%.

En tercera posición se sitúa el Seat Ibiza con 39.742 unidades y un 2,81% del mercado. Completan el top 5 el Seat León y el Citroën C4, ambos manteniéndose estables respecto al año pasado, lo que evidencia una consolidación de estos modelos en el mercado de segunda mano.

Otros modelos como el Renault Clio y el Citroën C3 son los pocos del top 10 que muestran una ligera mejoría en sus cifras.