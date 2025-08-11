La nueva forma de planificar vacaciones si viajas en coche eléctrico: a la búsqueda de hoteles con cargador

Muchas personas deciden sus destinos vacacionales por la gastronomía, los deportes al aire libre, las visitas culturales o su enclave. La llegada de los coches eléctricos añade otro parámetro más a la hora de elegir tanto el viaje como el destino, la posibilidad de recargar las baterías en el hotel en el que nos alojamos, un elemento de vital importancia para disfrutar de las vacaciones con total tranquilidad.

Tesla fue pionera en crear su propia red de recarga para los propietarios de sus coches.

Monta, una empresa danesa, especializada en implementar soluciones de recarga para coche eléctricos, realizó en 2024 un mapa con el porcentaje de hoteles con puntos de recarga `para vehículos eléctricos por Comunidades Autónomas. La empresa también ha puesto el foco en la necesidad de que los establecimientos hoteleros añaden este servicio en sus aparcamientos, dado el importante crecimiento que experimentarán los vehículos eléctricos de aquí a 2030.

Tesla fue pionera en la instalación de puntos de recarga para sus clientes en hoteles y restaurantes desde hace años, creando una red de cargadores propios. Poco después se unió Porsche con sus Porsche Destination Charging, también situados en hoteles, restaurantes y destinos de interés, como campos de golf o centros deportivos, creó una red propia para sus clientes. A pesar de los esfuerzos de algunas marcas, todavía son muchos los hoteles de alto nivel que no cuentan con puntos de recarga.

Porsche también cuenta con una amplia red de cargadores propios en hoteles, restaurantes y puntos de interés.

Murcia, la comunidad con más hoteles con enchufe

En la Comunidad de Murcia el 23,3% de sus hoteles cuentan con puntos de recarga a disposición de sus clientes. En el segundo y tercer puesto se sitúan Madrid, con un 21,5% y País Vasco con un 17%. Resulta sorprendente que comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía, que reciben una gran cantidad de turismo, estén muy por detrás de estas tres primeras posiciones.

En el estudio realizado por Monta, sí que aparecen ciudades como Barcelona y Valencia en los primeros puestos, aunque la primera posición es para Madrid, con un 24,4% de sus hoteles "electrificados", seguida por Bilbao, con un 23,9% y Barcelona, con un 21,1%. En el estudio no se especifica qué tipo de cargadores y en qué número se instalan estos puntos de carga pero en la mayoría de los casos, si están dentro del propio hotel, son de corriente alterna y con una potencia de recarga algo escasa, aunque en estos casos gratuita. Los que se encuentran en un parking exterior, fuera del propio edificio, suelen ser de carga semirrápida o rápida y en estos sí que suele ser habitual que haya que pagar.