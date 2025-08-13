¿Es obligatorio en España llevar el impuesto de circulación en el coche?

Las maletas, los juguetes para entretener a los más pequeños de la casa, nuestra ropa preferida y muchas cosas más. La realidad es que son numerosos los productos que tenemos que llevar encima a la hora de viajar, pero muchas veces se nos olvida lo más importante: la documentación del vehículo.

Más concretamente, hay tres documentos que son obligatorios en España, según la Dirección General de Tráfico (DGT), los cuales deben estar en vigor:

Permiso de circulación del vehículo.

Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV).

Permiso de conducir del conductor.

"Lleva estos 3 documentos, originales o compulsados, siempre que conduzcas, ya que será lo primero que te pida un agente si te para o te ves involucrado en un incidente. Recuerda que desde el año 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago", refleja la página web de este organismo español.

Además, recuerda de modo contundente que dentro de la aplicación móvil 'miDGT' tenemos disponible nuestro permiso de conducir y el permiso de circulación de nuestro vehículo. Sí, exactamente con la misma validez legal que los documentos físicos para conducir dentro de nuestro territorio.

¿Entonces no es obligatorio el impuesto de circulación? Así es. Aunque el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es obligatorio para circular, no es necesario llevar el justificante físico del pago. Y es que todos los agentes de tráfico pueden verificar el pago electrónicamente.

Cabe destacar que este impuesto obligatorio se paga en el municipio dónde el vehículo tenga su dirección fiscal a día 1 de enero del año en curso, debe coincidir con el municipio en el que esté empadronado su titular y debe ser abonado por parte del titular del vehículo. Eso sí, el coste del impuesto puede variar en cada municipio, pudiendo establecer excepciones.