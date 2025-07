El sector del renting prevé superar el millón de unidades en sus flotas en 2025

El renting sigue creciendo como una opción cada vez más recurrida en el mercado automovilístico español. Prueba de esto, es que en los primeros seis meses del año, el parque de vehículos en renting alcanzó las 984.354 unidades, un 6,11% más que en el mismo periodo de 2024. Con este ritmo de crecimiento, el sector prevé cerrar 2025, superando el umbral del millón de vehículos en circulación bajo esta modalidad.

"Estamos a punto de anunciar que el renting cumple el millón de (unidades de) flota gestionada. Si lo comparamos con la cifra de antes de la pandemia, el crecimiento ha sido de un 38%. De los 711.000 vehículos que había antes de la pandemia a los 984.000 actuales, un crecimiento muy intenso cinco años después", ha comentado el presidente de la Asociación Española de Renting (AER), José Martín Castro Acebes, en la presentación de los datos este jueves.

En lo relativo al parque automovilístico del renting, por segmentos las empresas más grandes (que tienen más de 24 vehículos) son las que más han incrementado su flota, con un aumento del 7,38% y 30.293 unidades sumadas, y con un peso en el parque del 45%. Las medianas (5 a 24 vehículos) crecen un 6,67%, hasta las 11.104 unidades, siendo el 18% del total, y las pequeñas (1 a 4 vehículos) suman 13.333 unidades, con lo que crecen un 6,14%, y representan el 23%.

Por su parte, los particulares y autónomos representan el 13,7% del parque automovilístico del renting, aunque los vehículos de este segmento apenas crecieron un 1,44%, hasta las 135.503 unidades.

No obstante, el crecimiento de los clientes de compañías de suscripción de vehículos asociadas a la AER como Drivalia (CA Auto Bank), Arval (BNP Paribas) o Kinto (Toyota), no ha ido como esperaba el sector. Estas han cerrado la primera mitad con 265.130 clientes en la primera mitad de 2025, un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que se encuentra por debajo de la previsión de la asociación, del 4% este año.

"Se está produciendo una recuperación especialmente por los clientes de mayor menudeo como son las microempresas y los particulares", ha evaluado Castro Acebes. Las empresas medianas son el tipo de clientes que más han crecido en el renting, un 5,5% más, siendo 804 nuevas suscripciones. Les siguen las compañías grandes que solicitan el renting, fueron un 5,4% más, con 149 nuevos clientes.

Mientras que las pequeñas empresas, fueron el grueso de volumen de nuevos clientes, con 4.955, un 4,35% más. Seguidos de las personas físicas, autónomos y particulares que en los primeros seis años de 2025 se sumaron a este tipo de servicio, fueron 1.399, un 1,09% más.

"El otro pulmón de crecimiento que se está produciendo fundamentalmente es la empresa pequeña, que es donde realmente el renting tenía menos presencia y es donde ahora mismo las compañías parece que están consiguiendo tener un mayor crecimiento en sus gestiones", ha comentado el directivo.

La facturación crece y las matriculaciones disminuyen

Las empresas renting también ha visto crecer su cifra de negocio. En los primeros seis meses del año, el sector ha facturado 4.493,31 millones de euros, un 7,13% más, a la vez que la inversión en compra de vehículos crece un 1,3% más, hasta los 4.215 millones de euros, por lo que a final de año, la asociación espera que estas cifras se dupliquen.

A pesar de esto, las matriculaciones en los primeros seis meses del año han caído, un 0,22% hasta las 184.559 unidades. "El renting siempre tiene un comportamiento de indicador adelantado", ha explicado el presidente de la AER, "Cuando el mercado de la automoción se paró, el primer sector que salió con crecimientos fue el renting. Es el indicador adelantado. Lo que está pasando ahora de que el mercado está creciendo a ritmos del 12% (de matriculaciones); está empatando con las cifras (nuestras) del año anterior. Esa es nuestra visión", ha añadido.

Aun así, los coches electrificados (100% eléctricos e híbridos) se siguen haciendo un hueco en este sector, y son ya más de 130.000 unidades, es decir, casi un 13% del parque del renting. De estos, 43.000 son eléctricos puros.

"Yo siempre digo, y nos cuesta poner este dato porque es la prueba de que efectivamente ir a propulsiones modernas, alternativas es interesante, renovar el parque también es interesante, pero es caro, cuesta mucho dinero, son muchos millones y las familias y negocios españoles por eso se apoyan en el renting porque necesitan la facilidad de acceso que esta solución da para adquirir estos vehículos", ha comentado Castro Acebes.

Sin Ley de Movilidad Sostenible ni fondos para el Plan Moves

El renting avisa de que está teniendo un buen ritmo de crecimiento, aunque menos alto del que esperaban. No obstante, al igual que en el sector de la automoción en general, el marco regulatorio y la falta de incentivos a la demanda, pueden mermar sus previsiones. En este sentido, el presidente de la AER, ha criticado el lento despliegue de los programas del Plan Moves III en las comunidades autónomas, así como el agotamiento de estos fondos en algunas como Madrid.

"No todas las comunidades autónomas han conseguido lanzar sus programas del Plan Moves. Esta semana lo han lanzado Andalucía, pero Madrid ya ha agotado los fondos y todavía no tenemos una declaración clara y hechos concretos que nos digan que los fondos actuales se van a prorrogar, esta es una de las preocupaciones y parece que hay una intención, pero aquí hay que vivir ya no de intenciones, sino de realidades", ha criticado Castro Acebes.

Además, también ha afeado que se haya aplazado la discusión de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso, probablemente hasta septiembre, una cuestión sobre la que está pendiente el sector por los incentivos para la electrificación de flotas en las empresas.