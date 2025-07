¿Eres de los que apuran el depósito de combustible al máximo? Pues la racanería puede salirte muy cara

Estamos de acuerdo en que los combustibles cada vez están más caros y llenar el depósito es un mal rato pero circular con la luz de la reserva encendida puede darte muchos disgustos.

Es una práctica habitual entre muchos conductores que no son conscientes de que, con el tiempo, en el depósito de combustible también se acumulan residuos, suciedad y partículas suspendidas en el combustible que poco a poco van creando "posos" cada vez más sólidos. Si apuramos al máximo el depósito, el motor, a través de todo el sistema de inyección, "aspirará" todo lo que hay en el depósito, incluso esa suciedad y la llevará hasta los diferentes componentes del sistema de alimentación de combustible e incluso hasta el propio motor.

Los kilómetros que hace un coche cuando llega a la reserva dependen de muchos factores.

¿Cuántos kilómetros puedo hacer en reserva?

No hay una cifra orientativa en ningún caso, ni siquiera con las indicaciones del manual del coche. Esto depende de múltiples factores como el tipo de carretera por el que vas, la velocidad o el estilo de conducción. En la mayoría de los casos esa reserva está calcula para recorrer, en el mejor de los casos, unos 80 kilómetros. Una distancia que se reduce considerablemente si, por ejemplo, estamos en un puerto de montaña o mantenemos una velocidad elevada.

Si como hemos dicho al principio apuras al máximo el depósito puedes dañar varios elementos antes de que toda esa suciedad llegue al motor. Los inyectores, el aforador, el filtro de combustible e incluso la propia bomba de combustible pueden sufrir e incluso dejar de funcionar por completo. Eso sin que todos esos "posos" lleguen al motor, con lo que la avería puede ser todavía más cuantiosa.

Es mejor ser un poco previsores y no apurar el depósito al máximo.

¿Me pueden multar por quedarme sin gasolina?

No, por quedarte sin gasolina no te pueden multar pero sí por "estacionar" tu coche en un lugar peligroso. Si por ejemplo se te para sin gasolina en mitad de una calle o de la carretera, antes de que te puedas haber apartado a una zona en la que no se entorpezca la circulación, sí te caerá la multa y será de 200 euros por mucho que digas que ha sido por quedarte sin gasolina.

De la misma forma si tienes que ir a buscar combustible a una gasolinera y lo transportar en un depósito o recipiente que no está homologado para ello y dentro de otro coche, la sanción puede llegar hasta los 3.000 euros. Si eres de los que apuran hasta la última gota del depósito haz cuentas: si te quedas tirado sin gasolina la broma te puede salir por 3.200 euros, calcula cuántos litros de combustible podrías haber puesto.