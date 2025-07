Un experto en automoción desvela la pieza del coche que es imposible de reparar: "No puedes, no importa lo bueno que seas"

Gracias al avance de la tecnología y al conocimiento de los mecánicos, podemos arreglar cualquier parte de nuestro coche. Incluso si falla una pequeña pieza que a priori es insignificante, hay profesionales que detectan el error en minutos y ofrecen una solución. Ruedas, motor, cristales, chapa... todo se puede reparar. O mejor dicho, casi todo.

Y es que Mike Brewer, presentador del reputado programa de televisión británico 'Wheeler Dealers', aseguró que hay una parte del coche que es imposible de reparar. A sus 60 años, Brewer ha pasado más de dos décadas comprando, restaurando y vendiendo vehículos clásicos, por lo que más allá de ser un personaje televisivo, es todo un experto en automoción.

"Imposible de reparar en un coche"

En una declaraciones recogidas por Daily Express, Mike Brewer explicó que si el hueco para la rueda de repuesto está dañado es imposible repararlo. "No puedes, no importa lo bueno que seas, no importa si eres el mejor chapista del mundo, no puedes hacer que eso sea como era en la fábrica", subraya el presentador.

Según el experto, los daños en el compartimento habilitado para guardar la rueda de auxilio son irreversibles porque es una pieza que se hace en las fábricas con una forma muy concreta. Es decir, se imprime para que sea un hueco perfectamente redondo en el que tiene que caber la rueda de recambio. Por lo tanto, golpear los paneles del compartimento para volver a darle forma es imposible.

Hueco para la rueda de repuesto | Alamy

La clave a la hora de comprar un coche

Para Mike Brewer el hueco para la rueda de repuesto es una bendición para quienes buscan un vehículo de segunda mano en buen estado porque son el mejor indicador de que el coche ha estado implicado en algún tipo de choque o accidente. De hecho, asegura que él siempre presta especial atención a esta parte de los automóviles que quiere adquirir.