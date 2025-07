¿Qué es el documento COC de un coche y para qué sirve?

Es algo casi desconocido a menos que hayas tenido que realizar los trámites de importación de un vehículo dentro de la Unión Europea.

Son las siglas del Certificate of Conformity, un documento que solo existe en la Unión Europea y que emite cada fabricante para cada unidad que fabrica de un vehículo. Este documento es la garantía de que ese vehículo en particular cumple todas las normas, regulaciones y estándares que se exigen dentro de la Unión Europea. En España se conoce como informe de conformidad de la ITV

¿Qué información aporta el COC?

En el COC se reflejan todos los datos técnicos del vehículo como nombre, información del fabricante, del motor, ruedas y luces, número de identificación, contraseña de homologación (muy importante) y todas las cotas referentes a las dimensiones y masas del vehículo. La contraseña de homologación es un código numérico grabado en la placa de pesos que es una chapa que normalmente se coloca en el motor, aunque también puede estar en una puerta. Esta contraseña certifica que el vehículo está homologado de acuerdo con la legislación comunitaria.

El COC va a hacer mucho más fácil el tramite de importar un vehículo de la UE.

En el caso de vehículos comprados directamente en España o que ya estén matriculados aquí no nos va a hacer falta pero si queremos importar un coche de la UE lo vamos a necesitar, de la misma forma que si nos trasladamos a vivir a otro país de la Unión y queremos llevarnos nuestro coche, por lo que tendremos que matricularlo allí y será como realizar una importación a ese país. El COC es primordial para facilitar todos esos trámites de importación entre países de la UE y asociados al Espacio Económico Europeo (EEE), como el caso de Islandia, Noruega o Liechtenstein, Suiza, Albania o Bosnia Herzegovina, en los que también es imprescindible este documento para la importación de vehículos. Si vas a importar un coche desde la UE lo primero que debes comprobar es que tiene el COC, de lo contrario tendrás muchas dificultades para matricularlo en España.

¿Cómo puedo conseguir el COC de un coche?

En caso de no disponer del COC por pérdida o por no haberlo tenido, la forma más directa es solicitarlo directamente al fabricante del coche, aunque algunas veces no resulta fácil porque los concesionarios no suelen ser muy diligentes con estos trámites. También existen empresas especializadas como COC Online que se encargan de realizar todo el proceso de una forma muy fácil y solo con facilitar el número de bastidor del vehículo y nuestros datos personales. En el caso de la importación de flotas de vehículos este servicio es mucho más rápido para agilizar todos los trámites.

En el COC figura toda la información técnica y de homologación relativa al vehículo.

En caso de que conseguir el COC se complique, en el momento de pasar la ITV para matricular el coche en España, la alternativa puede ser la ficha técnica reducida que incluye la contraseña de homologación europea. En este caso el documento está firmado por un ingeniero autorizado y tiene los mismos datos que el COC, además de ser más fácil de obtener.

Una ayuda para obtener la etiqueta de la DGT

El COC también puede ser primordial para conseguir el distintivo de un coche y puede sustituir al certificado de emisiones. Puede darse el caso de que nuestro coche esté mal catalogado en el momento que le otorgaron la etiqueta. Un ejemplo, por año de matriculación es posible que automáticamente le otorgaran la etiqueta B pero nuestro coche ya cumplía una normativa de emisiones más avanzada y debería de tener la etiqueta C. Con el COC podemos solicitar en Tráfico el cambio de etiqueta de manera rápida y sencilla si ha existido un error en el momento de otorgar el distintivo a nuestro coche.