Las etiquetas de la DGT que seguro que no conoces y que son muy importantes para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones

Cuando estamos a punto de que cambie la normativa de las etiquetas medioambientales de los vehículos nuevos, existen otros dos tipos de distintivos de la DGT que también tiene privilegios en las ZBE.

No solo los vehículos con distintivos ECO y CERO tienen acceso libre a las ZBE e incluso a las ZBEDEP (Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección), existen otros dos tipos de etiquetas de la DGT con estos privilegios en las que seguro que no te has fijado y que son muy importantes en las ZBE, sobre todo en las más restrictivas como las ZBEDEP de Madrid. Son dos etiquetas que no solo van asociadas al tipo de motorización que utilizan los vehículos, también depende del tipo de uso que se haga de ellos y están recogidas en el Reglamento General de Circulación.

Esta es el distintivo de la DGT que deben llevar los coches compartidos.

La primera de ellas es el distintivo denominado V-26, del mismo tamaño y apariencia que las "normales" pero con una inscripción muy diferente. Tiene fondo azul con la silueta de un coche en blanco que está rodeado por cinco figuras de personas, los ocupantes de ese coche, también en color blanco. Como todas las demás incluye un código de barras de la DGT y la matrícula del coche.

¿Qué coches llevan esta casi desconocida etiqueta de la DGT?

Este distintivo es únicamente para los coches compartidos y no da información ambiental sobre el vehículo, aunque la mayoría de los que la llevan son eléctricos o híbridos enchufables, los más utilizados por las empresas de carsharing, por lo que también suelen lucir la etiqueta CERO. Solo la pueden llevar los coches y motocicletas que prestan este tipo de servicios y que están registrados en la DGT para esta actividad.

La principal función de esta etiqueta es facilitar a los agentes de tráfico, ya sean municipales o de la Guardia Civil, la identificación de los vehículos compartidos en ciertas situaciones especiales, por ejemplo en los carriles de alta ocupación (VAO), zonas de bajas emisiones o parkings especiales.

Los vehículos calificados como históricos por la DGT deben llevar esta etiqueta que los identifica.

La etiqueta de los más veteranos

La etiqueta circular amarilla con una H negra en el centro, tiene el mismo tamaño que el resto de distintivos medioambientales y solo pueden llevarla los vehículos históricos. Son esos coches y motos que tienen más de 30 años y que han sido certificados como históricos por la DGT, una vez comprobado que cumplen los requisitos para obtener esta calificación de vehículo histórico.

Este distintivo también debe colocarse en el parabrisas, en el lado del copiloto, y disfruta de algunas ventajas en las ZBE en ciertos municipios, como el caso de Madrid, donde pueden acceder sin problemas… un máximo de 96 días al año. Se entiende que estos vehículos, ya sean coches, motos o camiones, tienen un carácter especial para la conservación del patrimonio automovilístico, por lo que no se van a usar a diario.