Cuidado si dejas el coche aparcado en la calle demasiado tiempo sin moverlo: la grúa se lo podría llevar

Todo conductor sin parking propio tiene pesadillas cuando llega el momento de aparcar el coche en la calle, ya que en muchas localidades encontrar un sitio libre cerca de casa es prácticamente un milagro. Por esa razón, hay quienes evitan mover su vehículo si han conseguido estacionar en un buen lugar.

Si eres uno de esos, es posible que el día que por fin te decidas a coger el coche después de varias semanas aparcado en la calle, te lleves un susto porque no está donde lo dejaste. Y es que, aunque hayas estacionado legalmente, el ayuntamiento puede llamar a una grúa para que retire tu vehículo.

Las cuatro razones por las que la grúa se puede llevar tu coche

Bernat Escolano, que trabaja en un desguace y es creador de contenido bajo el nombre de @bernideldesguace, ha explicado en uno de sus vídeos que las autoridades pueden llevarse tu coche aunque esté bien aparcado. Esto podría ocurrir por varias razones, siendo una de ellas que tu vehículo esté demasiado sucio o descuidado y el ayuntamiento se piense que está abandonado.

El segundo de los motivos es tener la ITV caducada, porque tal y como explica Bernat, "por ley, no puede estar en la calle, aunque no lo uses". Otra de las posibilidades es que tengas deudas o multas acumuladas, el ayuntamiento encuentre tu vehículo y te lo embarguen. Eso sí, el creador de contenido comenta que esta medida solo se toma en casos extremos.

Por último, si llevas años sin utilizar el coche y, por lo tanto, no tiene la ITV ni el seguro en regla, la DGT lo da de baja y lo lleva a un desguace para triturarlo. En definitiva, lo más importante para evitar que una grúa retire tu vehículo es mantenerlo en buen estado y tener todos los documentos actualizados.