Juan José, mecánico, sobre el aire acondicionado del coche: "Hace que no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento"

El verano ha llegado y con él lo han hecho las altas temperaturas. Durante los próximos meses, escapar del calor va a ser tarea complicada, ya que hay pocos lugares que se salven del bochorno. Uno de esos "refugios" son los coches, que aunque pueden ser un auténtico infierno si han estado aparcados al sol, son una buena solución para refrescarse gracias al aire acondicionado.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de encender el aire acondicionado del coche, ya que cualquier fallo en el sistema de refrigeración puede provocar fallos en el vehículo. En esta misma línea, Juan José, mecánico y creador de contenido en la cuenta de TikTok @talleresebenezer, explica que parar el coche con el aire acondicionado puesto puede dañar el sistema.

"El coche no entiende cuando se está parando"

En uno de sus últimos vídeos, Juan José avisa a los conductores de que apagar el coche cuando está el aire acondicionado en funcionamiento es un grave error. Según explica, "el coche no entiende cuando se está parando", y cuando se apaga el sistema se produce una caída de tensión que no permite al sistema de refrigeración apagarse: "Hace que el aire acondicionado no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento".

En otras palabras, al parar el coche repentinamente, el aire acondicionado no se desactiva automáticamente, sino que la correa auxiliar mantiene el arrastre y el compresor sigue teniendo inercia y fuerza. Además, en algunos vehículos el aire acondicionado necesita que el ventilador gire para refrigerar el condensador, y en esos casos, si el coche se para, el ventilador sigue funcionando porque no le ha dado tiempo a refrigerar.

Es mejor apagar el aire antes de parar el coche

El mecánico recomienda desactivar el aire y, después, quitar la llave del coche con el objetivo de quitarle carga y daños al sistema. De hecho, Juan José compara esta recomendación con el hecho de pisar el embrague al apagar el motor para ahorrarle un esfuerzo al vehículo.

Eso sí, en este mismo vídeo, Juan José comenta que normalmente al coche no le pasa nada por apagarlo con el aire, pero que "la suma de pequeños detalles en la conservación de un vehículo, va a hacer que el coche dure muchos más kilómetros, muchos más años y te de muchas menos averías".