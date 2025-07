Las barbaridades que presentan algunas motos que intentan pasar la ITV

Los inspectores de los más de 400 centros de inspección técnica que hay en España se encuentran a diario con atrocidades como estos ejemplos, de usuarios que acuden a la ITV.

Detrás de las cifras de las estadísticas hay situaciones verdaderamente extremas, que si no fuese por lo graves que son y el peligro que suponen para la seguridad vial, darían risa. Resulta increíble que alguien sea capaz de intentar pasar la ITV con algunos de los "defectos" que se muestran en estas fotografías… y seguro que salieron muy enfadados con el inspector cuando les denegara la inspección positiva.

Esas estadísticas dicen que en los últimos doce meses el 84,3% de las motocicletas y quads que acudió a la ITV pasó la inspección a la primera. Un 15,7% no la superó debido a defectos en el alumbrado y señalización, que suponen el 32,4% del total. Los problemas con las emisiones contaminantes son el 15,4% y en el apartado de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión se encuadra otro 12,4%. Pero dentro de esos porcentajes hay casos realmente extremos como estos que vamos a mostrar.

Frenos sin fijación y amortiguadores sueltos

Un propietario acudió con su moto a una estación de ITV sin uno de los tornillos que fijaba la pinza de freno. Esto supone que el freno no puede trabajar correctamente y representa un verdadero peligro tanto para el propio motero como para el resto de los conductores que circulan a su alrededor. Los defectos en frenos representaron el 9,7% del total de fallos detectados en el último año en las ITV en motocicletas y quads.

En otra fotografía puede verse el amortiguador completamente suelto de la rueda, un auténtico peligro para la estabilidad de la motocicleta que puede convertirse en incontrolable, incluso el propio amortiguador puede llegar a rozar con la propia rueda, provocando un gravísimo accidente.

Neumáticos sin banda de rodadura o una manillar que es como una mesa de trabajo, motivos para no pasar la ITV.

Neumáticos inutilizados y manillar como un mostrador

Un propietario había aprovechado hasta tal límite los neumáticos de su moto que ya estaba circulando sobre la estructura de la cubierta. Un peligro evidente no solo por la inestabilidad de la moto al no tener un agarre correcto, también por el riesgo de sufrir un reventón en plena marcha. Este neumático ya no serviría ni para reciclarlo para asfalto.

A la hora de colocar accesorios o elementos decorativos parece que todo vale y no tiene importancia un "cacharrito" más o menos, pero sí la tiene. Este motero decidió convertir el manillar de la moto en un espacio "personalizado" repleto de accesorios que pueden impedir el correcto uso de los mandos o que en cado de un accidente podrían impactar con él. La seguridad vial es cosa de todos y empieza por mantener en perfecto estado nuestro propio vehículo, ya sea un patinete eléctrico o el más sofisticado de los superdeportivos.