Cómo limpiar los cristales del coche por dentro con este producto que tiene una estructura clave, la microfibra

En lo que al cuidado del coche se refiere, hay dos tipos de persona. Por un lado, aquellos a los que les gusta mantenerlo impoluto y que cada semana limpian tanto la carrocería como el interior del vehículo. Por otro lado, hay quienes le dan menos importancia y no tienen problema si su coche no reluce, siempre y cuando la suciedad no les invada.

Seas del grupo que seas, debes saber que llevar los cristales limpios es más importante de lo que puede parecer. Aunque a veces no nos damos cuenta, el parabrisas acumula suciedad que en cualquier momento puede obstaculizar la visión. Y en esos casos, el limpiaparabrisas puede no ser la solución, porque lo que está sucio es la parte interna del cristal.

No cualquier material sirve para limpiarlo

Por cuestiones de seguridad es importante limpiar con cierta frecuencia el interior del parabrisas, pero hay que tener en cuenta que no se puede hacer de cualquier forma. Según AS, si se utilizan trapos viejos o pañuelos de papel, es posible que, en lugar de limpiar el cristal, la suciedad se extienda. En su lugar, la mejor solución es utilizar pañuelos de microfibra.

Hay que tener en cuenta que la suciedad de los cristales del coche es un conjunto de polvo, gases, vaho y grasas que son es difíciles de eliminar. La ventaja de la microfibra es que es un material que permite atrapar la suciedad y al mismo tiempo absorber el líquido que utilicemos como limpiador. Eso sí, deben ser pañuelos nuevos que estén limpios y secos.

Cuidado con el amoniaco

No solo hay que tener cuidado con el material que utilicemos, también con el producto de limpieza. La mayoría de las soluciones comerciales para limpiar contienen amoniaco, que puede dañar el vidrio del coche. Por esta razón, se recomienda usar vinagre blanco o alcohol y agua destilada. Del mismo modo, la técnica importa. De nuevo, AS recomienda utilizar en primer lugar un paño de microfibra con el producto de limpieza, y después un segundo paño para retirar todo el líquido que quede.