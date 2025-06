Volvo EX30: el SUV eléctrico que conquista por diseño, sostenibilidad y ventas

El Volvo EX30 ha sido reconocido con el Premio al Mejor Diseño en los XIII Premios Motor de elEconomista, marcando un hito simbólico en la transformación de la marca sueca. Un modelo que combina estética vanguardista, compromiso medioambiental y un inesperado éxito comercial en un mercado aún escéptico con el coche eléctrico.

El diseño ya no es una asignatura pendiente en Volvo. Así lo reivindicó José M.ª Galofré, consejero delegado/CEO de Volvo Car España, al recoger el galardón al Mejor Diseño por el nuevo Volvo EX30 durante la gala de los XIII Premios Motor de elEconomista. "Volvo hace años no recibía premios al diseño", recordó Galofré. "Era un coche muy seguro, un coche familiar, pero no sobresalía especialmente por su diseño. Hoy es un coche que, además de ser valorado por su estética, es un coche ecológico".

El responsable de Volvo en España durante su discurso en la entrega de los Premios Motor elEconomista.

Y el EX30 lo demuestra. Este SUV compacto 100% eléctrico se ha convertido en la punta de lanza de la estrategia de electrificación de la firma escandinava. Con un diseño minimalista, proporciones equilibradas y una fuerte carga tecnológica, el EX30 está diseñado para atraer tanto a nuevos clientes como a fieles de la marca que buscan un coche eficiente, moderno y con valores sostenibles.

Galofré insistió en que este modelo simboliza "las claves del futuro" de Volvo: diseño, sostenibilidad y eficiencia. De hecho, la marca se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en toda su cadena de valor para 2040, adelantándose una década a los objetivos globales más comunes en el sector. "Todo vale si conseguimos descarbonizar", subrayó el CEO.

En este sentido, el EX30 representa un paso firme en esa dirección. Volvo asegura que ha reducido en más de un 35% las emisiones en la cadena de producción de este modelo respecto a otros vehículos de su gama. Desde el uso de materiales reciclados hasta procesos de ensamblaje con baja huella de carbono, todo en el EX30 ha sido repensado con una lógica de impacto ambiental mínimo.

A pesar del escepticismo generalizado que aún persiste en España hacia la movilidad eléctrica, el EX30 ha superado las expectativas. "En un país donde parece difícil vender eléctricos, este modelo ya representa más del 22% de nuestro mix de ventas", celebró Galofré. Un dato que pone de manifiesto que el cliente español no solo aprecia el diseño, sino que empieza a valorar de verdad la sostenibilidad real.