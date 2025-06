Audi Q5 e-hybrid: el SUV intermedio de los cuatro aros con hibridación enchufable de 100 km de autonomía eléctrica

Con la llegada del nuevo Audi Q5 e-hybrid quattro, la firma de los cuatro aros vuelve a dejar claro que el futuro no es exclusivamente eléctrico, sino inteligente. Y es que este híbrido enchufable (PHEV), disponible tanto en carrocería SUV como en la de aspecto más deportivo por ese estilo coupé de la caida trasera, el Sportback, no solo suma eficiencia y sostenibilidad a su gama, sino que lo hace sin sacrificar ni prestaciones ni el placer de conducción que han hecho del Q5 un éxito rotundo y por tanto superventas en su segmento.

Dos niveles de potencia, una misma filosofía

Audi ha apostado fuerte con dos versiones para sus nuevos Q5 e-hybrid: una de 220 kW (299 CV) y otra más prestacional de 270 kW (367 CV) que casi se posiciona más como un SQ5. En ambos casos, la base es un motor 2.0 TFSI asociado a un potente motor eléctrico que permite disfrutar de hasta 100 km de autonomía eléctrica en ciclo WLTP, y hasta 113 km en entornos urbanos. Cifras realmente notables que sitúan al Q5 e-hybrid entre los híbridos enchufables con mayor autonomía del mercado actual.

Perfil del nuevo Audi Q5 Sportback e-hybrid. EE

Las prestaciones no se quedan atrás. En su versión más potente, el Q5 acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos, una cifra digna de un deportivo y muy por encima de lo que uno espera de un SUV con estas proporciones. La tracción Quattro ultra y la transmisión S tronic de doble embrague redondean un conjunto que combina eficiencia, dinamismo y confort al más puro estilo Audi.

Tecnología inteligente al servicio de la eficiencia

Uno de los avances clave está en su nueva batería de alto voltaje, ahora con 25,9 kWh brutos (20,7 netos), lo que representa un aumento del 45% respecto a la generación anterior. Gracias a una arquitectura "cell-to-pack" más compacta y eficiente, Audi ha conseguido integrar esta batería sin comprometer el espacio interior o el volumen del maletero: hasta 1.358 litros en el SUV con los asientos traseros abatidos.

La gestión híbrida inteligente también ha dado un salto cualitativo. En modo EV, el Q5 e-hybrid prioriza el uso exclusivo del motor eléctrico, incluso hasta velocidades de 140 km/h, mientras que en modo Hybrid, el sistema adapta de forma predictiva el uso de ambos motores para maximizar la eficiencia. Una novedad interesante es el control deslizante digital del nivel de carga, que permite al conductor gestionar la reserva de carga para zonas urbanas o destinos sin infraestructura de recarga.

Perfil del Q5 e-hybrid estándar. EE

La frenada regenerativa ha sido optimizada para recuperar hasta 88 kW en fases de deceleración y frenado. Gracias a las levas del volante, ahora es posible ajustar tres niveles de intensidad de recuperación, al igual que ocurre en los modelos 100% eléctricos. Una solución práctica que aumenta la autonomía y mejora la experiencia al volante tanto del conductor como de los ocupantes.

Equipamiento y precios

Audi no ha escatimado en dotar a los nuevos Q5 e-hybrid de un equipamiento de serie generoso, especialmente en la versión de 270 kW, que hereda la dotación del SQ5: suspensión deportiva, faros matrix LED, sistema MMI experience plus con Audi Application Store, llantas de 21" y asientos deportivos S line en microfibra/cuero entre otros. En los 220 kW, también encontramos la suspensión deportiva S de serie, un buen punto de partida para quien busque equilibrio entre precio y prestaciones.

Trasera del nuevo Audi Q5 e-hybrid estándar. EE

En cuanto a precios, la gama arranca en 68.240 euros para el SUV de 220 kW y en 70.580 euros para la carrocería Sportback. En el caso de las versiones de 270 kW, parten de 82.250 y 84.570 euros para el Sportback. Unas cifras muy competitivas si se tiene en cuenta todo lo que ofrecen en términos de tecnología, autonomía eléctrica, confort y rendimiento, en un mercado con los precios disparados y con precios similares para coches con mucho menos equipamiento, prestaciones...

¿Un adelanto de como será toda la gama futura?

En tiempos de transición energética, el nuevo Audi Q5 e-hybrid Quattro representa una de las apuestas más sensatas del mercado premium. Con la hibridación enchufable, es un coche que no obliga a renunciar a nada: ni a la potencia, ni al espacio, ni al diseño, ni a la movilidad sostenible. Con una autonomía eléctrica de tres cifras, una batería de última generación y un sistema híbrido perfectamente calibrado, este SUV enchufable no solo promete cumplir con las expectativas, sino superarlas.