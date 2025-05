Ya es oficial: si tu coche está en esta lista no tendrás que pasar la ITV a partir de 2025

La Inspección Técnica de Vehículos o más conocida como ITV, es una de las pruebas más temidas por los conductores españoles. Cada año, los coches deben pasar esta revisión en la que los expertos comprueban que todo funciona adecuadamente y de ser así, te entregan una pegatina que deberás llevar en la parte superior derecha de la luna. No obstante, si hay algún fallo, el coche quedará inutilizable hasta que se solucione.

Afortunadamente, en 2025, habrá determinados vehículos que quedarán exentos de pasar esta revisión periódica. Si tu coche está en este listado, estás de suerte, nunca más tendrás que vivir una inspección de la ITV. Este año, los conocidos como vehículos históricos que cumplan más de 60 años, no tendrán que pasarla. No obstante, los propietarios que quieran realizarla, podrán hacerlo voluntariamente.

Qué es un vehículo histórico

La DGT define como vehículo histórico a "aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica."

Los requisitos para adquirir esta catalogación varían en función de la antigüedad y el interés especial. "Podrá ser considerado histórico un vehículo con, al menos, 30 años desde su primera matriculación o fabricación y que se encuentre en estado original. No puede haber sufrido cambios en sus características o componentes principales como son motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería."

También aquellos "vehículos que se encuentran inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, declarados bienes de interés cultural o cuando el vehículo haya participado en algún hecho histórico, pertenecido a una personalidad", como explica la Dirección General de Tráfico. No obstante, algunos de ellos sí deben pasar la ITV.

Inspección ITV

Pese a su condición de vehículo histórico, no todos están exentos de la inspección. Aquellos que tengan menos de 40 años deberán realizar esta prueba cada dos años; los que tengan entre 40 y 45 años se someterán a la ITV cada tres años y aquellos que tengan más de 45 años visitarán el centro de inspección cada cuatro años. Las motocicletas históricas también lo harán cada cuatro años.

Ahora bien, los vehículos históricos de más de 60 años están exentos de la revisión periódica de la ITV. No obstante, los propietarios pueden optar por realizar ITV voluntarias. Asimismo, los ciclomotores clasificados como históricos tienen una exención total y no tienen por qué someterse a inspecciones de la ITV. Por lo tanto, si tu coche es de 1965 para atrás, no tendrás que pasar la ITV.