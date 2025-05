Los sindicatos creen que habrá despidos forzosos en la planta de Bridgestone en Basauri

234 son las peticiones de trabajadores de bajas voluntarias que Bridgestone Basauri ha recogido hasta ayer, una cifra que supera las 232 fijadas en el ERE que la multinacional japonesa ha establecido para la planta vizcaína y que contempla las primeras salidas para el próximo mes de junio.

En la planta vizcaína hay un centenar de empleados que pueden acogerse a prejubilaciones por su franja de edad y casi todos los que cumplen las condiciones para acogerse a ellas la han solicitado y se prejubilarán, según indican fuentes sindicales. Sin embargo, hay otras peticiones de bajas, realizadas por trabajadores que ocupan puestos en los que "no sobra gente" y "es muy probable que no les acepten la solicitud", han remarcado, ya que desde la dirección han subrayado que deberán mantenerse los puestos de fábrica.

Despidos forzosos

En este sentido, explican que "en producción hay departamentos en los que no hay tantos voluntarios como la gente que tiene que salir" y, además, hay personal de mantenimiento que ha pedido salir, "pero en esta sección no se va a poder dar la baja a todos, porque si no, te quedas sin personal para reparar las máquinas o arrancar la fábrica".

Es por eso que temen que haya despidos forzosos en el marco del ERE, ya que "de esos 234 que han pedido salir, va a haber gente a la que van a denegar la salida porque están en puestos que no estaban afectados por el ERE en los que no tenía que salir nadie y la empresa ha dejado redactado que valorará si aceptar las solicitudes o no".

Ahora la dirección analizará todas las solicitudes y el próximo lunes 2 de junio mantendrán una nueva reunión con los sindicatos en la que comunicará cuántas bajas incentivadas acepta finalmente. Los trabajadores que se adscriban a dichas bajas voluntarias recibirán una indemnización de 45 días por año trabajado sin límite de mensualidades, además de 30.000 euros. La fecha de salida de los trabajadores afectados por el ERE será el 30 de junio, pero a partir del día 23 ya no acudirán a trabajar, puesto que se les darán las vacaciones a las que tengan derecho.