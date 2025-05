Un bus sin conductor en la Torre del Oro: el futuro de la movilidad se debate en el ITS Sevilla

Un pequeño bus con capacidad para ocho pasajeros sentados y cuatro de pie parte del Acuario de Sevilla. Recorre varios centenares de metros, hace sus cruces y rotondas y se detiene en la terminal de cruceros, donde carga y descarga pasajeros. Y después sigue ruta a lo largo de casi kilómetro hacia la Torre del Oro. Y vuelta. Estará así un par de semanas. ¿Qué tiene de particular este minibus? En realidad es más que un simple minibus. Es un vehículo autónomo. Es el único que circula estos días en Andalucía sin conductor. Se trata de un proyecto piloto del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG, que se muestra dentro del Congreso ITS Europeo 2025 sobre movilidad, que en su XVI edición reúne en la capital andaluza a 3.500 profesionales de 70 países, líderes de la industria, de la academia y la tecnología para debatir el futuro de la movilidad inteligente.

La movilidad conectada y automatizada tendrán una visibilidad e impacto destacados durante las diferentes jornadas del congreso, particularmente a través del intercambio de datos en tiempo real y soluciones V2X (vehículo a todo) ,como el que recorre el trayecto entre el Acuario y la Torre del Oro. Además, las innovaciones en espacios de datos de movilidad, gemelos digitales para planificación urbana e infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos están preparadas para escalar rápidamente. "No son solo demostraciones tecnológicas, son soluciones listas para su implementación, diseñadas para mejorar la experiencia diaria de los usuarios de movilidad", destacan en la organización.

Estas tecnologías innovadoras con impacto en la movilidad cotidiana se mostrarán en diferentes demostraciones en vivo en el congreso, donde empresas como EasyPark presentarán soluciones para encontrar aparcamiento en tiempo real, CTAG exhibirá sistemas de aparcamiento automático.

Entre otras iniciativas, DGT España mostrará durante el congreso al público cómo operan sus drones para la vigilancia y regulación del tráfico utilizando dos modelos distintos: el Phantom 4 para misiones de Regulación del Tráfico y el Matrice 200 para misiones de vigilancia bajo Operaciones de RPA del Estado No-EASA.

Presentación

En la presentación del congreso el presidente de ERTICO – ITS Europe, Angelos Amditis, ha destacado los resultados de la Cumbre de Movilidad Inteligente de Alto Nivel, en la que han estado representadas 16 ciudades, en la que destacó cómo la innovación colaborativa continúa siendo un impulso en todos los sectores y en la que se han abordado temas como la Movilidad inclusiva, electrificación, entre otros. "La inclusividad de la movilidad es un aspecto sumamente importante y que se pone de relieve en este congreso. La tecnología puede servir para democratizar y equiparar derechos, como la accesibilidad de la movilidad en la sociedad", señaló.

El Jefe de Unidad de Transporte Sostenible e Inteligente en la Comisión Europea, Moumen Hamdouch, abordó el papel de los programas y la legislación de la UE en la aceleración del despliegue de soluciones de movilidad conectada, automatizada y sostenible. Destacó la necesidad de una colaboración público-privada más sólida para apoyar la transición verde y digital."La movilidad sostenible e inteligente está evolucionando rápidamente y estamos comprometidos a acelerar esta tendencia. La industria automovilística europea está, obviamente, en un momento crucial a medida que se transita a vehículos conectados y automatizados con cero emisiones. El sector está enfrentando desafíos significativos para mantener su competitividad, especialmente en áreas estratégicas como baterías, software y automatización. En respuesta a ello, la Unión Europea está adoptando diversas acciones comprendidas en el Plan de acción industrial para la innovación, sostenibilidad y competitividad en el sector automóvil" afirmó.

Representando la perspectiva de la industria, Francisco Sánchez, Director de Electrónica e ITS en CTAG, enfatizó el alto valor de este evento para CTAG. Sánchez subrayó el papel clave de la investigación y desarrollo aplicados en fomentar soluciones de transporte más seguras, automatizadas y centradas en el usuario, reforzando su compromiso con la innovación en movilidad inteligente.

"Entre los proyectos que mostraremos durante el congreso cabe destacar el servicio de lanzadera autónoma que conectará la Torre del Oro y el Acuario de Sevilla, con extensiones al terminal de cruceros en días específicos. Con autonomía de nivel 4 y conectividad habilitada por V2X, el servicio pretende destacar el futuro de los sistemas de transporte urbano", señaló Francisco Sánchez." A los que se añaden otros como el Estacionamiento Valet Autónomo con infraestructura cooperativa impulsados de la mano de DGT o el Corredor C-ITS, que muestra el futuro del transporte inteligente, donde los vehículos, infraestructura y tecnología trabajan juntos sin problemas".

Ana Luz Jiménez Ortega, la Jefa Provincial de Tráfico en Sevilla y Coordinadora Regional de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Andalucía, describió el compromiso de la región con el despliegue de sistemas de tráfico inteligentes y una visión general del uso de ITS y su evolución en Andalucía. Jiménez presentó aquellas innovaciones más relevantes que los asistentes al congreso pueden esperar experimentar durante el evento con la contribución de la DGT. "Empezamos a implementar la ITS en España en los años 80 para mejorar la seguridad de las calles a través de la supervisión y el control del tráfico y para abordar las demandas de infraestructura aumentada a través del sistema de gestión de tráfico. Hoy en día, esta evolución colaborativa ha llevado a un ecosistema cooperativo y conectado, la DGT 3.0, una plataforma de conectividad que constituye el punto de acceso nacional requerido por la Directiva de la ITS, incorporando datos reales de diferentes sistemas de seguridad y de gestión de tráfico".

Joost Vantomme, CEO de ERTICO – ITS Europe, destacó que "el Congreso Europeo de ITS juega un papel crucial en la configuración del futuro de la movilidad inteligente. No solo refleja nuestra misión de proporcionar una plataforma intersectorial para que los actores públicos y privados intercambien conocimientos y establezcan asociaciones, sino que también permite a la comunidad en general mostrar soluciones e innovaciones de vanguardia en transporte y movilidad. Al convertir el diálogo en acción y los proyectos piloto en marcos políticos, el Congreso acelera la implementación de los ITS. A través de la participación global, el Congreso apoya la colaboración que trasciende fronteras, esencial para soluciones escalables e interoperables en movilidad".