La estafa de las furgonetas camper: "Una Volkswagen camperizada por menos de 20.000 euros que resultó ser un trastero con ruedas"

Con el verano en curso, aparecen por las autovías y carreteras las autocaravanas y furgonetas camperizadas. Una actividad y tendencia que ha proliferado en los últimos años, sobre todo, después de la pandemia. Sin embargo, como ocurre con cada tendencia también aparecen las indeseadas situaciones de aparentes "tramas" o "estafas" asociadas a estos vehículos que frenan los sueños de miles de personas que quieren formar parte de esta aventura. Para visibilizar este escenario, elEconomista.es conversó con cuatro afectados que fueron víctimas de una aparente empresa catalana de importación y camperización de furgonetas alemanas.

Con la tendencia hacia el mundo camper han aparecido en el último tiempo un centenar de empresas que hacen dos tipos de gestiones: importar una furgoneta desde países como Alemania o Bélgica, y la posterior camperización de las mismas de forma artesanal. Encargándose de todo el proceso de inscripción de los vehículos y las respectivas homologaciones sobre las transformaciones camper.

El modelo de negocio exitoso ha aparecido tanto en redes sociales, como Instagram o Facebook, como en aplicaciones de compra y venta, tipo Wallapop. Fue en esta última app de comercio, donde hace unos meses aparecía una aparente empresa llamada 'La Chimbacampers' que se dedicaba a la venta de furgonetas camperizadas de segunda mano en Carrer Compositor Schumann, 25, Rubí, Barcelona. Actualmente, cerrada, según se aprecia al poner la dirección en Google Maps.

Su dueño, que respondía al nombre de Isaac Rivera Palomar, ofertaba en la app de comercio de la siguiente manera: "Volkswagen T5 Transporter, Motor 1,9 TDI 105 CV, año 2007, con 204.000 kilómetros. Precio: 17.500 euros. Recién pintada, entera en blanco roto y verde. Revisión completa recién hecha, correa de distribución y bomba de agua nuevas. Recién camperizada, posibilidad de elegir color de los muebles". El perfil del aparente negocio en la aplicación ya no existe.

Diseño interior camperización (La Chimbacampers).

Se trataba de un anzuelo perfecto y "económico", si se considera que un producto de estos tal y como lo ofrecía ese supuesto empresario podría superar los 40.000 euros en el mercado oficial. Fue este mismo anzuelo el que atrajo y atrapó a un grupo de personas que creyeron en este aparente y viable proyecto camper y que terminó arruinando no solo sus carteras, sino que también sus estados emocionales.

El pago que no pasó de la reserva

Según ha contado a este periódico Luisa, una de las afectadas, estuvo a punto de hacer la compra completa. "Tuve suerte, si se puede llamar así, de que Sandra, otra víctima de Isaac, me advirtiera que se trataba de una aparente estafa, luego de que pregunté sobre opiniones de esta empresa en un grupo de Facebook. Al leer mi comentario, y tras haber dado la señal de reserva de 1.000 euros (los pagos funcionaban en tres etapas: 1.000 euros de reserva, 9.000 euros en la mitad del proyecto y ya los 18.000 en la entrega del vehículo), la mujer me contó que efectivamente te entregaban una Volkswagen Transporter bicolor y camperizada, pero que era una furgoneta con el número de bastidor cambiado, al igual que su kilometraje. Números que no coincidían con los registros de la casa de la marca y un sinfín de averías que iban apareciendo. Un trastero con ruedas bien pintado", ha manifestado Luisa

Según el testimonio de Sandra al que ha tenido acceso elEconomista.es, ella recibió la furgoneta camperizada en 2022. Sin embargo, en el primer viaje desde Sabadell a Cádiz, de donde es ella, empezaron a surgir las averías. "Al salir de su nave se me dañó el aire acondicionado, se encendieron los ventiladores del motor y era debido a una válvula, la doble batería era de muy poca potencia y era de las baratas que no servían para la camperización. Todo eso lo sé ahora. Al principio, cuando una no entiende pasan estas cosas", ha detallado su experiencia.

Sandra ha agregado que "no es normal que todas las furgonetas tengan tan pocos kilómetros, cuando en verdad, de motor y mecánica, están como un coche con millones de kilómetros. Estas personas aparentemente bajan el kilometraje, le ponen una pintura nueva y el resultado es un lavado de cara que se te mete por los ojos. Por lo demás, no encuentras nada mejor por ese precio. Por eso caí yo. Isaac nunca se hizo cargo de forma satisfactoria mis reclamos sobre el producto. Al final, la furgoneta tenía la culata del motor dañada por lo cual me vi en la necesidad urgente de cambiar el motor entero, lo cual me llevó a la ruina. Arreglé los óxidos y todo lo que quedaba pendiente porque no quería engañar a nadie en caso de venderla. Era eso o meterle fuego a la furgoneta. Luego la pude vender a un chaval del pueblo".

"La justicia está para quién está"

En la supuesta "estafa" también aparece la historia de Raúl, quien el 19 del abril de 2022 contactó con 'La Chimbacampers'. "Le entregé a este señor una furgoneta Mercedes Vito como parte de la señal. Al estar rota, me dijo que la arreglaba y ya la vendería, con eso me descontaba 4.000 euros del importe total para la nueva furgoneta. Al final, me levantó la Mercedes y 8.000 euros que le había pasado. Lo conocí por internet, luego de 8 meses de envolverme en el engaño le di el dinero y el vehículo. Me dio largas durante un año y desapareció de todo. Llevo casi tres años y en el juzgado solo me han dicho que tienen muchos casos pendientes, que solo están dos personas trabajando, etc. La justicia está para quién está, no para los pobres desgraciados como nosotros. Perdí 8.000 euros y la ilusión de tener una camper", ha expresado a elEconomista el afectado.

Contrato de compra-venta La Chimbacampers.

El fallido regalo de aniversario

Al mismo tiempo, Cristina, otra afectada, vivía la misma desgracia. "Nosotros contactamos en julio 2022 con Isaac por una furgoneta. Fuimos a Rubí a una nave donde estaba ubicado en aquel momento, vimos como estaban trabajando en alguna y había más visitas. La nave estaba hasta arriba de coches y furgonetas. Una vez allí, vimos otra que nos gustaba, la que, según Isaac, era para él, pero nos la vendería sin problemas, era una Volkswagen T5 con el techo más alto. Comentamos y hablamos con él nuestra situación económica. Sabía que teníamos que pedir préstamo para hacer la compra, pero era nuestro regalo de 25 años juntos y una ilusión para nosotros y nos tiramos a la piscina (luego vimos que no había agua) ...", ha confesado cristina.

"Nos dijo que igual la tendríamos para agosto, pero eso nunca ocurrió. Nos dio largas y más largas. Así nos plantamos en noviembre y mi marido empezó a ser consciente de la situación. Le dijimos que, en cualquier caso, como tenía otras furgonetas, pues que cogíamos otra y ya está. Si devolver el dinero era un problema, pues que nos diera otra de las que estaban publicadas, aunque fuera sin camperizar y ya está, el hecho era no perder los 6.000 euros de paga que habíamos entregado. Llegó Navidad y nos resignamos a pensar que realmente nos había estafado. Asumida la realidad pusimos la demanda en marzo de 2023, desde ese momento nunca más supimos de él. Seguimos pagando el préstamo y por suerte no quisimos que rompiera nuestra ilusión, aunque si un pedazo de nuestro corazón y conseguimos otra, que, por supuesto antes de dar paga y señal pedimos certificado de titularidad y fue todo más fluido, y eso que fuimos a Sevilla a buscarla", ha expresado la afectada.

Situación legal de los afectados

Al ser consultada sobre el estado del expediente de la demanda, Cristina ha señalado que han logrado encontrar el Juzgado en el que está el expediente. Desde allí tuvieron la siguiente respuesta:

"En primer lugar, pedirle disculpas por no haberla podido atender con anterioridad, pero el estado de la Sección Penal de este juzgado es bastante crítico y con falta de personal. Y, en relación a su consulta, decirle que el expediente se encuentra en trámite, pendiente de la práctica de diligencias de instrucción y de informe del fiscal".

Según ha documentado a este periódico el grupo de afectados de esta supuesta estafa de furgonetas camperizadas, los importes entregados con fechas que van desde julio de 2021 a marzo de 2022 llegan a los 36.500 euros, los cuales no han sido devueltos a las víctimas. Además, según han informado, existen 23 denuncias puestas en marcha en contra de este supuesto negocio de camperización, todas sin una resolución judicial.