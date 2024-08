Así es el nuevo 'Cybertrump', el llamativo todoterreno de Tesla con el diseño de Donald Trump ensangrentado

Adin Ross, un controvertido streamer entrevistó y le regaló al expresidente Donald Trump un Tesla Cybertruck personalizado el pasado lunes. Justo después de que el exmandatario dijera que los vehículos eléctricos "destruirán el país" (EEUU).

Según recoge Fortune, después de entrevistar a Trump durante poco más de una hora, Ross condujo a Trump fuera de su casa en Mar-a-Lago para presentar el Cybertruck, que estaba adornado con la ahora icónica foto de un Trump ensangrentado levantando el puño después de recibir un disparo, una ráfaga de banderas estadounidenses y un logo rojo de "Make America Great Again" envuelto en el frente.

"Es un Elon", bromeó Trump al ver el auto, en referencia al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. "Es hermoso. Es increíble", agregó. El regalo llegó casi inmediatamente después de que Trump se despotricara durante cuatro minutos sobre un "mandato de vehículos eléctricos" que "destruirá el país".

Trump arremete conta los coches eléctricos

Durante la entrevista, el candidato republicano comenzó hablando de la extraordinaria cantidad de electricidad que requiere la IA y de que, si llegase a la presidencia, construiría más centrales eléctricas para dar cabida a la nueva tecnología. Después, centró su atención en lo que consideraba un desperdicio de electricidad, detalla el medio económico.

"Ya sabes, tienen esta orden de compra de coches eléctricos, y (los coches eléctricos) no llegan lejos. Cuestan mucho. Se van a fabricar en China", dijo Trump. "Y con Biden, quiere que todo el mundo conduzca coches eléctricos: no más coches a gasolina, no más híbridos, no más nada. Piénsalo. Es una locura", agregó.

Luego centró su atención en la corta distancia que pueden recorrer los coches eléctricos en comparación con los vehículos tradicionales con motor de combustión interna que utilizan gasolina o diésel. "Lo mismo ocurre con los camiones: quieren que sean eléctricos", explicó Trump. Agregó que para llegar desde su casa en Mar-a-Lago a Los Ángeles, un camión eléctrico tiene que hacer "seis paradas", mientras que un camión diésel no puede hacer ninguna parada en el trayecto de aproximadamente 4.200 kilómetros.

"Un señor, el más importante en ese negocio, me dijo: 'Toda mi vida he estado comprando camiones, 50 años he estado comprando camiones, y cada año son mejores, más grandes, más fuertes, más hermosos'", contó Trump. "Dijo que un camión hace 50 años habría sido mejor que el que nos están haciendo usar ahora. Y yo le digo: 'Cuando explicas eso, ¿hacen algo?' Se quedan sentados, miran y dicen: 'No nos importa. Ese es nuestro mandato. Tienen que volverse completamente eléctricos'".

El regalo del streamer

"Horrible", respondió Ross. Luego cerró la entrevista: "Sé que estás muy ocupado… pero quiero darte este último regalo", dijo Ross y recoge Fortune, refiriéndose al Cybertruck.

Make America Great Again ?? pic.twitter.com/8wnX5VtrTO — adin (@adinross) August 5, 2024

Según cuenta el medio, Ross y Trump se sentaron en la camioneta y escucharon a los Beatles, los Beach Boys y Michael Jackson ("un tipo muy bueno", señaló Trump refiréndose al Rey del pop). El expresidente no habló extensamente sobre la camioneta ni la elogió más allá de llamarla "hermosa" e "increíble", pero le envió un mensaje a Musk: "Elon, eres genial. No sé si estás viendo esto, pero eres realmente bueno", sentenció.