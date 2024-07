Porsche Cayenne e-Hybrid, el SUV deportivo multiusos con etiqueta "0 emisiones"

Probamos esta semana el Porsche Cayenne e-Hybrid, un SUV que combina la máxima deportividad en un vehículo de tipo SUV muy versátil y que añade a todos estos atributos su etiqueta "0 emisiones". Es el SUV para todo uso, perfecto para todo el que tenga más 120.000 euros de presupuesto.

El Cayenne fue el modelo con el que la marca Porsche logró sobrevivir a una complicada etapa financiera a finales de los años noventa. Tras la llegada del Boxster, la marca se mantuvo con dos modelos en el mercado, el Boxster y el 911. Pero con dos modelos muy deportivos de dos plazas su continuidad como marca estaba en el aire.

Y fue cuando Porsche decidió, no sin muchas opiniones en contra incluso dentro de la marca, lanzar un coche grande de cuatro puertas. Un modelo, el Cayenne, que inicialmente fue un todoterreno con marchas reductoras y más tarde evolucionó hacia un vehículo SUV, más ligero y deportivo, pero casi con las mismas capacidades fuera del asfalto.

Una de las novedades importantes es su cuadro digital completo, por primera vez con el Porsche Driver Experience.

Pocos usuarios de un Cayenne, que hayan gastado entre 120.000 y 220.000 euros en su coche van a ponerse a hacer todoterreno con el coche, pero la verdad es que si lo hicieran se sorprenderían de lo que es capaz este modelo. Su altura libre al suelo o su sofisticado sistema de tracción hacen que se mueva en ese terreno igual de bien que por una buen carretera.

Para carretera y mucho más

Pero sin duda el sitio donde circula en plena forma un Cayenne es en el asfalto, y si es bueno mucho mejor. Ahí demuestra todo su potencial, que es elevadísimo. Es increíble el trabajo que han hecho los ingenieros de la marca para que un coche como este, con una altura libre al suelo de 21 cm, y con un peso de más de 2.500 kg en el caso de la variante hibrida enchufable que hemos probado en esta ocasión, pueda rodar así.

La evolución del Cayenne ha sido constante no solo por el cambio de todoterreno a SUV entre la primera y la segunda generación. También se ha visto afectado por la obligada electrificación que ha cambiado todo en el mundo del automóvil. Y es que este Cayenne que hemos probado será sustituido pronto por un nuevo Cayenne eléctrico. Lo mismo que le ha pasado a su hermano pequeño, el Macan. El Cayenne empezó como un todoterreno, luego un SUV con versiones diesel y de gasolina, más tarde se eliminó el motor de gasóleo y ahora la oferta cuenta con cuatro opciones hibridas enchufables.

Se ofrecen las dos versiones de carrocería SUV y Coupé, pero esta última acumula ya el 80% de pedidos.

Las versiones enchufables cuentan con tres rangos de potencia, el e-hybrid de acceso, que es el que hemos probado en esta ocasión, que ofrece 470 CV de potencia combinada. Desde mi punto de vista más que suficientes para tener un buen compromiso de un modelo SUV grande y muy deportivo. Supera los 250 km/h de velocidad y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Solo para que se hagan una idea, un Porsche 911 Carrera Coupé de última generación, con 394 CV acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos.

Cuatro opciones híbridas enchufables

Un escalón por encima en la familia enchufable del Cayenne encontramos el S e-hybrid, cuya potencia combinada alcanza los 519 CV gracias a un motor de gasolina de seis cilindros más potente. Y como tope de gama la variante Turbo e-hybrid cuya potencia alcanza los 740 CV. Es un verdadero misil que emplea un potente motor V8 de 600 caballos. En cuanto a su motor eléctrico, todas las variantes híbridas del Cayenne se emplea el mismo motor de 177 caballos.

Por primera vez los Cayenne aportan el botón de selección de modos de conducción en el volante. Es un Porsche más.

La guinda de la familia Cayenne la pone una variante GT sobre la base mecánica del Turbo e-Hybrid, que pese a tener la misma potencia nominal de 740 caballos, permite mejorar aún más sus prestaciones. El GT supera la barrera de los 300 km/h (305 para ser más exactos según los valores homologados) y su capacidad de aceleración es de 3,6 segundos. Esta variante tiene un precio de 222.000 euros, 100.000 más que el Cayenne e-hybrid que hemos probado en esta ocasión.

Pero vayamos con nuestra unidad de pruebas. Esta actualización de la tercera generación del Cayenne aporta más electrificación, numerosos cambios estéticos y también un interior reformado. Lo que más llama la atención es el nuevo Porsche Driver Experience, un concepto de salpicadero muy diferente en el que todo se centra en el conductor.

Nuevo Porsche Driver Experience

Cuenta con un cuadro de instrumentos de 12,6 pulgadas, configurable y de forma curvada, estrenado en el Taycan y que también emplea el nuevo Panamera. Una segunda pantalla en la consola central de 12,3 pulgadas. También incluye un gran head up display, aunque sin duda la novedad es una tercera pantalla, opcional, en el lado del acompañante. Es de 10,9 pulgadas, independiente de las otras dos y, aunque vaya encendida, el conductor nunca podrá verla.

Es más deportivo, más dinámico en carretera y más confortable, pero sin renunciar al uso campero ocasional.

Su volante también es nuevo, está basado en el que emplea el 911 e incluye por primera vez el selector de modos de conducción y otros botones que permiten gestionar casi todos los sistemas del vehículo solo desde el volante. Además la palanca del cambio automático se encuentra en el salpicadero, lo que deja espacio en la consola central para el sistema de gestión del aire acondicionado, entre otras cosas. Este cuenta con unos mandos grandes y de fácil acceso, con botones, lo que garantiza un control óptimo sin tener que perder de vista la carretera.

Este Cayenne se ofrece, como su antecesor, con las dos opciones de carrocería: la de tipo SUV y una variante Coupé que proporcionan un aspecto exterior más dinámico y realmente impresionante. Estas variantes Coupé ya suponen cerca del 80% de las ventas del modelo en España.

Pese a ser la versión de carrocería Coupé las plazas traseras son generosas, incluso en altura.

El Cayenne Coupé ofrece una buena habitabilidad interior y los ocupantes de las plazas traseras no tendrán que sufrir un techo más bajo por esa carrocería. Lo que si hay es una pequeña reducción del espacio de carga en el maletero. Mientras que un Cayenne tiene un volumen de 627 litros, en el caso del Coupé esta cifra se reduce a 592 litros. Es decir una diferencia tan pequeña que no supone una presión para tener que optar por la variante de tipo SUV.

Maletero pequeño en el híbrido enchufable

Sin embargo, y ya que hablamos del maletero, si hay que destacar que en nuestro caso del híbrido este volumen de carga se reduce notablemente. Si un Cayenne Coupe con motor de gasolina tiene 592 litros, si nos centramos en cualquiera de los híbridos enchufables (todos tienen la misma batería de 25 kWh situada bajo el piso del maletero) este volumen se reduce hasta 434 litros. Una cifra pequeña para un coche de casi cinco metros.

Los sistemas de ayuda a la conducción han sido optimizados y son los más completos del mercado. Incluyen el limitador de velocidad activo y el asistente de giro. También el asistente en curvas para proporcionar una conducción más relajada cuando circulamos en atascos por autopistas o en las carreteras principales.

Las versiones Coupé pierden poco maletero pero las variantes híbridas enchufables pierden mucho y esta versión se queda con solo 430 litros.

Pero lo que un cliente de Porsche busca, incluso el de un Cayenne, es el máximo dinamismo. El nuevo modelo está dotado de serie de una suspensión de muelles de acero que incluye el Porsche Active Suspension Management (PASM). Los nuevos amortiguadores con tecnología de dos válvulas permiten optimizar su respuesta en todas las situaciones, lo que hace aún más ágil al vehículo alemán. Se ofrece como opción una suspensión neumática adaptativa que simplifica la conducción en carretera y también en uso off-road. Esta suspensión reduce los movimientos de carrocería en una utilización más deportiva y aporta un mayor dinamismo.

Un SUV grande que parece un deportivo

La sensación que he tenido al volante de este Cayenne e-hybrid es la de llevar un coche más bajo, y con una precisión en la conducción realmente impresionante y propia de un deportivo biplaza. El coche no se sale de su trayectoria, circula muy plano y hay que rodar muy deprisa, muy por encima de los límites legales, para que pueda aparecer alguna situación más comprometida. Es como estar circulando sobre raíles, pero rodando muy deprisa.

Ofrece el mismo comportamiento dinámico que las versiones de carrocería SUV con un aspecto más ligero y deportivo.

Un aspecto que no quería olvidar es su uso fuera del asfalto. Lo mejor es que no hay que ser un experto para adentrarse en un camino o algo más complicado con este Cayenne. El conductor solo debe seleccionar el modo off-road y tras ello indicar al vehículo sobre qué terreno se va a circular, arena, barro, rocas... El coche lo adapta todo y el conductor ya no tiene que subir o bajar la carrocería, tampoco tendrá que seleccionar las marchas reductoras, que este Cayenne no tiene, o los bloqueos de diferencial, porque el bloqueo electrónico y el sistema torque vectoring del coche suplen estos sistemas.

Para alguien que busque un coche multiuso de verdad, con un cierto enfoque familiar, pero que no quiera renunciar al máximo dinamismo, que circule a menudo por ciudad con la posibilidad de limitaciones al tráfico por emisiones, esta puede ser una muy buena opción. Eso sí, con un maletero pequeño, solo 434 litros. Pero a cambio cuenta con una etiqueta "0 emisiones" que en estos tiempos vale su peso en oro para rodar por las grandes ciudades. Una opción buena, pero solo si se tiene un presupuesto de al menos 120.000 euros para comprar el coche.

Ficha Porsche Cayenne e-hybrid Coupé

Motor de gasolina: 6 cilindros en V

Potencia máxima: 305 CV a 5.400 rpm

Par motor: 420 Nm desde 1.400 hasta 4.800 rpm.

Cilindrada: 2.995 cc.

Combustible: gasolina

Motor eléctrico

Potencia 177 CV

Par motor: 460 Nm

Potencia combinada: 470 CV

Batería: 25,9 kWh

Autonomía homologada en ciclo mixto: 74 km.

Velocidad máxima: 254 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 4,9 segundos

Tracción: 4x4

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado: 1,5 litros.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,93 x 1,98 x 1,67 metros

Capacidad maletero: 434 litros.

Peso en vacío: 2.520 kg.

Precio: 121.177 euros.