Silence 04: el mini coche eléctrico que podrás recargar en 30 segundos, perfecto para la ciudad y desde 9.870 euros

Eléctrico, biplaza y urbano, de solo 2,2 metros de largo y que no requiere tiempo de espera para recargarlo… Sí, es el nuevo Silence 04, un coche que, de la mano de Acciona, llega para revolucionar la movilidad en las ciudades. Nos damos una vuelta por Madrid.

Acciona abre los pedidos del nuevo Silence 04. Se trata de un cuadriciclo urbano, de dos plazas y 100% eléctrico, que se vende como vehículo ligero, L6e, o pesado, L7e, y cuyo precio parte de los 9.870 y 11.680 euros, respectivamente, en ambos casos en modalidad de suscripción (sin comprar las baterías del coche). Con las ayudas del Moves III y las deducciones fiscales esta cifra podría rebajarse unos 3.000 euros hasta los 6.870 y 8.680 euros. Según el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, "el modelo convencional de ciudad tiene que evolucionar. Tener un coche de 2.000 kg y de más de 70.000 euros para hacer 9 km al día es un desajuste. Y para buscar soluciones para esos desajustes hemos fabricado este vehículo. Su gran virtud es que va a ser el más asequible del mercado por su condición de batería extraíble. Será un modelo rompedor en la movilidad urbana".

El Silence 04 L7e solo se puede conducir con el carné de coche (permiso B), y con el L6e se necesita la licencia de ciclomotor AM, que se puede obtener desde los 15 años. De momento seguimos a la espera de que el nuevo carné B1 que plantea la DGT y que permitirá conducir cuadriciclos pesados a menores de 18 años se ponga en marcha finalmente.

El nuevo coche se fabrica en la planta de Zona Franca de Barcelona, la antigua planta de Nissan Barcelona, que ahora es patrimonio del Hub de Descarbonización del que forma parte Silence, o Ebro, por ejemplo, entre otras marca. La producción prevista es de 20.000 unidades al año, de momento para nuestro mercado y para el francés y el italiano (Nissan será la encargada de la distribución de los productos en estos dos países). Más adelante se unirá Alemania y Reino Unido. Los pedidos, a través de la web, ya están abiertos para la reserva del coche, aunque las unidades no se comenzarán a entregar hasta septiembre.

Muy pequeño

Nada más verlo, llama la atención, sobre todo de perfil, porque es donde realmente aprecias su reducido tamaño. Mide 2,28 metros de largo, 1,26 de ancho y 1,57 metros de alto, y su capacidad de maletero alcanza los 247 litros. Una vez abrimos la puerta, parece más amplio de lo que es. No tiene reposabrazos y el copiloto no se sienta en la misma línea que el conductor. Viaja ligeramente retrasado, para que los brazos de los pasajeros no se rocen. Una solución que nos ha parecido acertada. El volante resulta muy grande para lo pequeño que es el coche, pero de esta forma se puede ver la instrumentación por debajo del aro superior. Botón de encendido a la derecha del piloto y ya solo tenemos que girar el mando del volante para ponerlo en D y comenzar la marcha.

Con o sin batería, tú eliges

A la hora de comprar el modelo tienes varias opciones. Adquirirlo con la batería, o bien mediante suscripción (las baterías son de alquiler), con una batería o con dos. La batería tiene 5,6 kWh de capacidad y su peso es de 41 kg. El peso total del coche sin baterías es de 435 kilos (L7e) y 425 kg (L6e).

En el primer caso (el coche completo), el precio de venta se encarece y llega hasta los 16.800 euros en el caso del L7e (recordemos que sin batería el precio es de 11.680 euros -el precio de la batería se fija en 5.120 euros-). A cambio, todo lo tienes en propiedad y solo tienes que encargarte de sacar las baterías del coche (es un proceso muy sencillo porque la batería llega con ruedines incorporados para facilitar su traslado) y tener un enchufe convencional a mano, como en casa. Durante la noche, a lo largo de 7 horas, la carga estará completada. También puedes cargarlo en un punto habilitado en la calle.

En el segundo (comprarlo con la suscripción de las baterías), las ventajas son varias. La primera y muy importante, el precio de venta. El Silence 04 L6e parte de 9.870 euros. La segunda gran ventaja es que no tendrás que esperar a que se cargue la batería cuando esta se agote. Cuando necesites la recarga, a través de la aplicación gratuita My Silence, podrás reservar una batería, llegar al punto elegido, sacar la que tiene tu coche y cambiarla por la nueva. Un proceso muy sencillo que no nos llevará más de un minuto. La compañía cuenta con varios puntos (Battery Station) repartidos por la ciudad donde reservar una batería y hacer el proceso del cambio. De momento hay 120 pero esperan llegar a 160 antes de terminar el año. De todas formas, también tienes la posibilidad de cargarla en casa o en punto de la calle. Este sistema, exclusivo de Acciona, permite replicar la experiencia de repostaje tradicional al poderse intercambiar las baterías por otras cargadas en muy poco tiempo.

Pero estas baterías tienen un coste mensual que dependerá del número de recargas contratadas. Este se inicia en 19,99 euros/mes (con tres ciclos de carga incluidos). Para 6 descargas, por ejemplo, la cantidad a abonar al mes es de 39,99 euros en el L6e y de 49,99 euros para el L7e. Si al terminar el mes nos hubiese hecho falta alguna descarga más, cada una tendría un coste de 5 euros.

Autonomía de hasta 175 km

El modelo que pudimos conducir fue la versión de mayor rendimiento, el L7e. Se mueve gracias a un motor de 14 kW (19 CV), que toma su energía de dos baterías con una capacidad de 5,6 kWh cada una (11,2 kWh de capacidad total). Su velocidad máxima es de 85 km/h, por lo que también es apto para adentrarse por vías rápidas, y acelera de 0 a 50 km/h en menos de 7,0 segundos. La autonomía máxima homologada es de hasta 149 kilómetros.

El trayecto que realizamos fue con una moto guía que nos marcaba el camino y no pudimos "disfrutar" del coche todo lo que quisimos, aunque sí que hay que mencionar que hay que acostumbrarse al tacto del freno y acelerador, aunque es solo cuestión de unos minutos. Dirección suave en marcha, y algo más dura en parado, y una suspensión propia de este tipo de vehículos en los que se nota por donde pisas.

Para los que no necesiten carretera y solo se muevan por calles, la versión L6e podría ser la opción. Está equipado con dos motores de 3kW (8,1CV) –el máximo permitido para esta categoría de vehículo–. Cuenta con la misma capacidad de batería, pero su autonomía alcanza los 175 kilómetros y la velocidad máxima está limitada a 45 kilómetros/hora.

Todo a través de la app My Silence

El nuevo Silence 04 es un coche conectado, de ahí la importancia de descargarse la aplicación My Silence. Compatible con iOS y Android, con esta podremos abrir y cerrar el coche con nuestro teléfono, abrir y cerrar las ventanillas, compartir el vehículo entre particulares, consultar en todo momento dónde se encuentra y activar una alarma que avisa en caso de detectarse un movimiento no autorizado.

La app también se comunica con el vehículo para conocer los kilómetros restantes de autonomía, el porcentaje de carga de las baterías, el ahorro de emisiones de CO2 generado y crear rutas.

En materia de equipamiento, el Silence 04 llega de serie con aire acondicionado, pantalla digital TFT de siete pulgadas, volante multifunción, sistema de audio Bluetooth, salpicadero revestido en cuero sintético, soporte para smartphone (vertical u horizontal) con cargador integrado, alfombrillas serigrafiadas con el logo S04, tres modos de conducción (Eco, City y Sport), faros LED, frenos de disco y acceso sin llave a través del smartphone.