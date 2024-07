Acciona prevé lograr una cuota de mercado del 18% este año con su 'nanocar' S04

Acciona ha dado hoy el pistoletazo de salida a la comercialización de su primer vehículo eléctrico ligero y conectado de cuatro ruedas, el S04.

Este nanocar, cuyas prerreservas han comenzado hoy, llega al mercado en dos versiones: una, en la categoría L6e; y, otra, en la categoría L7e. Además, habrá otra versión destinada a las empresas, denominada cargo, que cuenta con una capacidad de 500 litros. La compañía que preside José Manuel Entrecanales ha asegurado que las entregas tendrán lugar a partir del mes de septiembre.

Lo cierto es que Acciona se ha marcado el objetivo de lograr este año una cuota de mercado del 18% en el segmento de cuadricilos ligeros en España, Francia, Italia y Alemania.

Se trata de un vehículo eléctrico ligero de 2,2 metros de largo, 1,26 metros de ancho, una altura de 1,57 metros y un cubicaje en el maletero de 247 litros. Dicho vehículo está pensado para el desplazamiento en el centro de las ciudades. Este modelo se produce en las instalaciones de la Zona Franca de Barcelona y la capacidad máxima de producción anual se sitúa en las 20.000 unidades con un solo turno. De cara al presente ejercicio, la compañía se ha marcado el objetivo de lograr una capacidad productiva de 20 unidades al día.

En el caso del L6e, el vehículo alcanza una velocidad máxima de 45 km/h, acelera de 0 a 45 km/h en menos de 10 segundos y tiene una autonomía de 175 kilómetros en el ciclo WMTC, el destinado a las motos. El precio de partida de este modelo se sitúa en los 9.870 euros. No obstante, hay que tener en cuenta la deducción del 15% en el IRPF, así como las ayudas del plan Moves III (1.600 euros en caso de achatarrar un vehículo con más de siete años de antigüedad o 1.400 euros en caso de no hacerlo). Así las cosas, este modelo se podrá adquirir a partir de los 6.789,5 euros. Asimismo, a este precio hay que sumarle el coste de las baterías, con planes mensuales de suscripción de 39,99 euros al mes por seis ciclos completos de carga, o de 49,99 euros al mes por 12 ciclos completos de carga. En caso de que se quieran adquirir la batería en propiedad, la compañía ofrece un par de ellas por 5.120 euros. Esta versión es accesible a partir de los 15 años con una licencia AM (ciclomotor)

En el caso del S04 L7e, la velocidad máxima que alcanza el vehículo ligero se sitúa en los 85 km/h, la aceleración desde parado hasta los 50 km/h se completa en menos de siete segundos, una potencia pico de 22 kW, un motor eléctrico de 14 kW (19CV) y la autonomía alcanza los 149 kilómetros en el ciclo WMTC. Su precio de partida se sitúa en los 11.680 euros. Asimismo, el modelo se puede beneficiar de la deducción del 15% en el IRPF, así como las ayudas del plan Moves III (2.000 euros en caso de achatarrar un vehículo de más de siete años o de 1.800 euros en caso de no hacerlo). De esta manera, si se achatarra un modelo, se pide la deducción del 15%, el S04 L7e puede comprarse por 7.928 euros. Al igual que en el L6e a este coste hay que sumar las distintas opciones de suscripción o de compra de baterías. Esta versión se puede conducir con la licencia de conducir B

Batería extraíble

De la misma forma que las motos de Silence cuentan con la batería extraíble y portátil, en el caso del S04 también está configurado de esta manera. El propio Entrecanales ha reconocido que "la gran virtud de este modelo es que va a ser el más asequible del mercado por su condición de batería extraíble". Cada batería tiene una capacidad de 5,6 kWh y el modelo cuenta con dos, por lo que la capacidad alcanza los 11,2 kWh. Además, el tiempo de carga de la batería se completa en 30 segundos.

Dicha batería funciona como un 'trolley', lo que abarata un 40% su coste, al tiempo que elimina el riesgo de obsolescencia y mantenimiento. Para la recarga de estas baterías hay tres opciones disponibles: en el coche, en un enchufe doméstico o en las Battery Stations de Acciona. En la actualidad, la compañía cuenta con 120 de estas estaciones en 45 ciudades españolas. El objetivo de Acciona es contar con más de 200 de estas estaciones antes de que finalice el ejercicio 2024.

En cuanto al público al que va dirigido este vehículo eléctrico ligero, Acciona cree que la mitad de sus ventas procederán de la generación Z, aquella comprendida entre los 15 y 29 años, que carece de carnet de conducir o que es su primer vehículo y que prefieren la suscripción. Asimismo, un 30% de los clientes serán de la generación X, aquellos que tienen más de 43 años, que su caso de uso se trata de un segundo coche y que prefieren la propiedad a la suscripción. Por último, el 20% de las ventas corresponderán a la generación Y, aquellos que tienen entre 30 y 42 años, los cuales puede ser su primer o segundo coche y que se decantan tanto por la suscripción como por la propiedad.

Para la distribución, Acciona formó una alianza con Nissan para distribuir este vehículo en Francia e Italia, de forma inmediata, al tiempo que llegarán a otros países del Viejo Continente, como el mercado alemán a partir de septiembre.