Las ventas de coches crecen un 5,9% en el primer semestre con Toyota y el Dacia Sandero como líderes

Las ventas de turismos y todoterrenos en los seis primeros meses del año han crecido un 5,9% en comparación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar las 535.243 unidades comercializadas, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

De hecho, se trata de las mejores magnitudes registradas en un primer semestre desde 2019. Pese a ello, estas cifras aún son un 22,7% inferiores a las registradas en 2019, ejercicio previo a la pandemia.

En el mes de junio, las entregas de turismos y todoterrenos han totalizado 103.357 unidades, lo que supone un incremento del 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por canales de venta, tan solo el de empresa registra descensos en las entregas durante los seis primeros meses del año. Dicho canal ha entregado un total de 180.262 unidades, lo que supone un 10,3% menos en tasa interanual. En el mes de junio, el canal de empresa recortó sus compras un 2,3%, hasta las 36.946 unidades.

El canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, matriculó 216.492 turismos entre enero y junio, lo que equivale a un incremento del 6,1% en comparación con los seis primeros meses de 2023. Ahora bien, durante el mes de junio, las compras de este canal se redujeron un 1,7% en tasa interanual, hasta alcanzar las 37.907 entregas.

El canal que experimenta un mayor incremento es el del rent a car. Los alquiladores han comprado en el primer semestre un total de 138.489 turismos, un 37,9% más en tasa interanual. Asimismo, durante el mes de junio, este canal matriculó 28.504 turismos, un 15,4% más en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

Caen las ventas de híbridos enchufables

En lo que a los distintos tipos de tecnología se refiere, los híbridos no enchufables son los que tiran del mercado. El cliente español no ve todavía a los modelos electrificados (híbridos enchufables y eléctricos) como opciones que satisfagan sus necesidades. Así las cosas, las entregas de modelos híbridos no enchufables crecen un 25,8% en los seis primeros meses del año, con un total de 191.167 unidades entregadas, mientras que en junio registraron un alza del 23%, hasta alcanzar los 37.520 modelos comercializados.

En cuanto a las ventas de modelos híbridos enchufables, estas han registrado una caída del 2,9% en los seis primeros meses del año, con un total de 30.742 entregas. En junio, las ventas de estos modelos fueron las que más cayeron, con un descenso del 19,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y un total de 5.204 matrículas.

Las ventas de eléctricos, por su parte, han crecido un 5,2% en los seis primeros meses del año, con un total de 25.148 unidades comercializadas. En el mes de junio, el crecimiento tan solo fue del 1,2% en tasa interanual, con 5.537 entregas.

En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 55.813 unidades que representa únicamente un crecimiento del 0,6%. Esta situación mantiene la cuota de mercado sobre el total estancada en el 10,4% en lo que llevamos de año. Una cifra que refleja la alerta, ya que para cumplir con el objetivo anual de reducción de emisiones, en el primer semestre se deberían haber registrado 140.000 turismos electrificados y la realidad se sitúa muy lejos, con apenas 55.813 unidades.

José López-Tafall, director general de Anfac, ha explicado que "hay que trabajar en la continuidad del Moves en 2025 ymejorar su eficiencia mediante ayudas directas".

Toyota y el Dacia Sandero, líderes indiscutibles

En cuanto a los líderes del mercado, Toyota no tiene rival en lo que a marcas se refiere. La nipona va camino de lograr su tercer año consecutivo como líder del mercado español. Un liderazgo que se basa en los modelos híbridos no enchufables. Así, el gigante nipón ha comercializado en los seis primeros meses del año un total de 48.798 turismos, lo que supone un incremento del 18% en comparación con el ejercicio anterior. En junio, Toyota vendió 8.710 vehículos, un 20,7% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

En segunda posición, aunque a cierta distancia, se sitúa Seat. La firma del Grupo Volkswagen ha entregado en el primer semestre del año un total de 36.002 unidades, lo que supone un 3,6% más en tasa interanual. En junio, Seat entregó 8.074 vehículos, un 27,7% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

El podio lo cierra la marca Volkswagen. La firma alemana ha comercializado en los seis primeros meses del año un total de 34.717 turismos, un 0,4% menos en comparación con el ejercicio anterior. En junio, Volkswagen entregó 7.198 modelos, un 3% más en tasa interanual.

En cuanto a las firmas chinas, el liderazgo lo mantiene MG. La firma del grupo SAIC, el más perjudicado por el alza de aranceles adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, ha entregado en el primer semestre un total de 14.264 turismos, un 18% más en tasa interanual. No obstante, cabe recordar que MG no se encuentra entre las 15 automovilísticas con más ventas en España. En junio, la firma comercializó un total de 2.567 unidades, un 29,9% menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

Omoda se sitúa como la segunda marca china con más ventas. La firma, propiedad del grupo Chery, ha comercializado en España un total de 2.341 unidades, de las que 2.314 son de modelos de combustión y 27 corresponden al modelo eléctrico Omoda 5. En el mes de junio, Omoda vendió en España un total de 827 modelos.

El podio de las marcas chinas lo cierra BYD. La que está llamada a ser el rival de Tesla en la carrera por el liderazgo de las ventas de modelos eléctricos entregó entre enero y junio 1.191 unidades, 10 veces más que en el mismo periodo del año anterior.

En lo que a modelos se refiere, el Dacia Sandero no tendrá rival a la hora de cerrar el año como el preferido en el mercado español. El modelo de la firma rumana acumula en los seis primeros meses del año un total de 16.309 unidades comercializadas, lo que supone un 15,2% más en tasa interanual. El Dacia Sandero también fue el modelo más demandado en junio, con un total de 3.241 entregas, un 14,2% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

En segundo lugar se sitúa el Seat Arona, con 12.275 unidades comercializadas hasta junio, un 12,8% menos en tasa interanual. En junio, las entregas del Seat Arona alcanzaron las 3.184 unidades, un 33,7% más en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior.

El podio lo cierra el Toyota Corolla, con un total de 12.259 unidades comercializadas en el primer semestre del año. Un guarismo que supone un 26,9% más en tasa interanual. En junio se situó como el cuarto modelo con más ventas, con 2.062 ventas, un 12,9% más en comparación con el mismo mes del año anterior.