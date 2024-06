El superdeportivo con el que sueña Fernando Alonso es así de brutal y de exclusivo

Aston Martin va a revelar el Valiant en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2024 (del 11 al 14 de julio), pero ya te podemos adelantar muchos datos e imágenes del modelo. Este superdeportivo, equipado con un V12 biturbo de 745 CV, es fruto de un encargo personal del piloto de F1 Fernando Alonso, y de esta maravilla solo se fabricarán 38 unidades.

Para celebrar su 110 aniversario en 2023, Aston Martin lanzó el Valour, un superdeportivo 5.2 V12 de 715 CV cuya producción se limitó a 110 unidades. Este año, la firma ha decidido superarse con el Valiant, una versión extrema del Valour, que ha sido concebido a partir de un encargo personal del piloto del equipo Aston Martin Aramco F1, Fernando Alonso, que quería una versión más ligera y extrema del Valour. Siguiendo las peticiones del asturiano e inspirándose en los 23 años de carrera del piloto y su pasión por conducir al límite, ha nacido este espectacular modelo como una edición especial limitada a solo 38 unidades, diseñada para la pista y homologada para la carretera. Ha sido desarrollado por el servicio Q by Aston Martin que ofrece ediciones especiales cuidadosamente seleccionadas.

La firma inglesa asumió el reto optimizándolo a todos los niveles, en estrecha colaboración con Fernando Alonso. El estilo, espectacular y musculoso, es el de un Valour radicalizado. Marek Reichman, director creativo de la marca, así lo describe: "El Valiant es extrovertido. Una mirada basta para comprender sus intenciones. Un auténtico pura sangre destinado a ser explotado al máximo en un circuito de carreras, sin dejar de ser utilizable en carretera".

Según palabras del piloto español, "Valour fue una celebración espectacular del 110 aniversario de Aston Martin y me impulsó a crear una versión más extrema, inspirada en un coche de carreras, centrada en la pista y al mismo tiempo ofreciendo una conducción emocionante. Valiant nace de mi pasión por conducir al límite y he disfrutado trabajando estrechamente con el equipo Q by Aston Martin tanto en el diseño como en las especificaciones técnicas y opino que hemos creado una obra maestra".

Pura aerodinámica

El diseño del Aston Martin Valour está inspirado en el Aston Martin RHAM/1 "Muncher" que obtuvo el tercer puesto en las 24 Horas de Le Mans de 1977 en la categoría GTP, en manos del concesionario inglés Robin Hamilton. La búsqueda de la aerodinámica impregna cada elemento del coche, como ocurrió con el coche de resistencia desarrollado a partir del DBS V8 hace casi medio siglo.

La parte delantera del superdeportivo presenta un prominente alerón con tres apéndices en cada extremo para guiar el flujo de aire alrededor de las ruedas. La nueva parrilla de fibra de carbono de ancho completo refrigera la mecánica al tiempo reduce la masa delante del eje delantero para ayudar a centralizar la distribución del peso y mejorar el comportamiento en carretera. Asimismo, entre las características funcionales más distintivas del Valiant se encuentran sus guardabarros laterales y sus discos aerodinámicos de fibra de carbono montados en ruedas de magnesio de 21 pulgadas, que llevan tapacubos aerodinámicos de fibra de carbono. Todo ello, combinado con los planos de los extremos del divisor delantero, los amplios estribos laterales y los generadores de vórtice elevados ubicados delante de las ruedas traseras suavizan el flujo de aire a lo largo de los flancos, reduciendo la turbulencia, la resistencia y la elevación.

Pura aerodinámica en el Aston Martin Valiant.

La firma luminosa compuesta por seis finas barras horizontales en la parte trasera domina un espectacular sistema de escape de titanio atravesado en su centro por cuatro grandes salidas de escape, que ha sido diseñado para lograr el máximo impacto visual y ajustado para recrearnos con el increíble sonido que produce su V12 de 745 CV. La parte trasera fija de una sola pieza cuenta con un panel de pantalla trasero con bisagras, que permite el acceso a un espacio de carga para guardar cascos y ropa de carrera.

Espectacular sistema de escape con cuatro salidas.

Lujo y deportividad a sus mandos

La demostración del saber hacer de la marca continúa en el interior de este biplaza. El volante es nuevo y exclusivo de Valiant, perfectamente redondo con un borde de diámetro más delgado y radios sin interruptores para una sensación intuitiva y cero distracciones.

Volante de generoso tamaño. El acolchado de los asientos y la tapicería liviana y finamente diseñada agregan comodidad, lujo y tacto específicos para el Valiant.

La jaula antivuelco integrada, los asientos Recaro Podium tapizados a medida, con almohadillas innovadoras que ofrecen ventilación pasiva del tórax para mayor comodidad durante la conducción extrema, y el arnés de carreras de cuatro puntos se codean con Alcantara y fibra de carbono satinada.

Pieza central del habitáculo, la caja de cambios mecánica "H", queda magníficamente resaltada por el corte del túnel de transmisión que deja al descubierto su articulación del engranaje.

Ligereza y un increíble V12

Centrándonos ya en su mecánica, Valiant ha sido desarrollado para ofrecer lo mejor en la pista, al mismo tiempo que sigue estando totalmente homologado para su uso en carretera y su propósito es deleitar a los puristas y entusiasmar al conductor más exigente. En sus entrañas alberga el increíble motor V12 biturbo de 5,2 litros de Aston Martin, que ahora desarrolla 745 CV y 753 Nm de par, y una transmisión manual de seis velocidades. Valiant también equipa frenos cerámicos de carbono de serie que miden 410 mm x 38 mm delante y 360 mm x 32 mm detrás para una inmensa potencia de frenado sin desvanecimiento.

Los tres modos de conducción (Sport, Sport+ y Track) se han recalibrado para ayudar al conductor a explorar todas las prestaciones del coche, incluidos los tiempos. Rápido y ágil, cuenta con una suspensión Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), capaz de ajustar simultáneamente cada amortiguador a una de sus treinta y dos curvas de funcionamiento en menos de seis milisegundos.

El modelo cuenta con una serie de aspectos destacados de ingeniería únicos para reducir el peso y adaptar el chasis para un uso en pista. La adopción de un subchasis trasero impreso en 3D ahorra 3 kg sin reducir la rigidez, mientras que un tubo de torsión de magnesio reduce la masa en el punto central del coche en 8,6 kg. Las ligeras ruedas de magnesio de 21 pulgadas (con neumáticos 275/35 delante y 325/30 detrás) mejoran la respuesta de la dirección y el control de las ruedas, reduciendo la masa no suspendida en 14 kg. Se ha instalado una batería de iones de litio específica para deportes de motor para ahorrar 11,5 kg más.

El Valiant hará su debut en el Festival de Velocidad de Goodwood 2024 (del 11 al 14 de julio) con demostraciones dinámicas en el famoso circuito Hill Climb. Una de las demostraciones estará en manos de su primer cliente de Valiant, Fernando Alonso. Su producción está limitada a sólo 38 coches en todo el mundo y sus afortunados dueños (ya están todos asignados) recibirán el modelo en el último trimestre de este año.