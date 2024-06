Ebro fabricará este año 1.400 vehículos en la planta de Barcelona en un turno de trabajo

Ebro fabricará 1.400 vehículos este año en las antiguas instalaciones que ocupaba Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Esta cantidad productiva se debe a un retraso en el inicio de la producción DKD, unidades semiensambladas, del Omoda 5 eléctrico.

Asimismo, según ha podido saber elEconomista.es, el inicio productivo de los modelos Ebro S700 y S800, basados en las plataformas de los Chery Tiggo 7 y 8, está programado para mediados del mes de noviembre. Con esta medida, Omoda no tendrá que abonar los aranceles adicionales que propuso la Comisión Europea y los cuales están previstos que entren en vigor el próximo 4 de julio, dado que llegarán por partes. No obstante, todos los modelos Omoda 5 llegados al completo desde el gigante asiático para surtir al Viejo Continente tendrán que abonar la tasa adicional del 21% a partir del entonces, lo que implicará, en caso de no alcanzar un acuerdo entre Bruselas y Pekín, abonar un arancel del 31%.

De la producción total prevista para este ejercicio, 400 unidades corresponderán a modelos DKD de Ebro, mientras que los 1.000 restantes serán unidades DKD de la marca Omoda.

En un primer momento, la actividad en la planta barcelonesa arrancará con un turno de trabajo formado por 112 trabajadores. De estos, 76 serán operarios, otros 24 corresponderán a especialistas de calidad o recuperadores y otros 12 serán técnicos.

Asimismo, de cara a la semana que viene, la compañía analizará las vacantes necesarias para el inicio del desarrollo del proyecto CKD, el coche al completo, así como otras alternativas.

De otra parte, tal y como adelantó este medio, la automovilística Ebro planea salir al BME Growth, el mercado financiero nacional enfocado a compañías de pequeña capitalización en expansión, durante el próximo mes de julio, o ya en el mes de septiembre.

En concreto, empezarían con la comercialización de dos vehículos híbridos Chery SUV con marca Ebro (S700 y S800) para terminar fabricándolos por completo en 2026. Y, en paralelo, arrancará con la producción de vehículos eléctricos propiedad de Ebro a partir de 2027. Mientras tanto, Ebro Factory se apoyaría en el ensamblado de vehículos de la marca Omoda y Jaecoo, pertenecientes al grupo Chery, para sostener los costes de la planta.