El nuevo Audi RS Q8 performance 2024 marca un hito: se acuña el sello del modelo de combustión más potente de la historia de Audi Sport

Audi completa la familia Q8 con la actualización del RS Q8, y añade una segunda variante al modelo superior de la gama: el RS Q8 performance. Los dos modelos se lanzan en España a finales de este mes y ya sabemos sus precios.

Dos nuevos SUV de altas prestaciones llegan al mercado. Son los nuevos Audi RS Q8 y RS Q8 performance. Un nuevo faldón delantero con prominentes entradas de aire y una personal estructura de panal de abeja, así como un alerón delantero en color negro con acabado en alto brillo (gris mate en el RS Q8 performance) son parte de las señas de identidad de estos dos modelos. Entre las dos salidas ovaladas del sistema de escape, Audi Sport GmbH ha colocado un difusor que está dividido en su parte central por un reflector.

Nuevo Audi RS Q8, con 600 CV de potencia.

Las nuevas llantas de 23 pulgadas, opcionales para el RS Q8 y de serie para el RS Q8 performance, en diseño de 6 radios en Y con neumáticos 295/35, son también parte de la personalidad del actualizado RS Q8 frente al resto de modelos de la familia Q8. También están disponibles en negro metalizado, oro neodimio mate, gris satinado alto brillo o negro metalizado alto brillo. El RS Q8 está equipado de serie con llantas de aleación de 22 pulgadas (neumáticos 295/40) y 10 radios.

Llantas de aleación de 22 pulgadas para el RS Q8.

Detrás de las llantas hay un sistema de frenos RS con discos de freno de material compuesto ventilados internamente (420 mm de diámetro delante y 370 mm detrás). Las pinzas de freno están pintadas en negro (bajo pedido pueden ir acabadas en rojo) y llevan la inscripción RS delante y detrás. En el eje delantero actúa un sistema con pinzas de freno de 10 pistones, y disponibles como opción para el RS Q8 se ofrecen como alternativa los frenos cerámicos RS, que son de serie en la versión performance. Cuentan con discos de 440 mm en el eje delantero y 370 mm en el trasero, y en el RS Q8 performance las pinzas están acabadas en color gris, aunque opcionalmente pueden solicitarse en rojo o en azul.

Hasta los 640 CV de potencia

El nuevo RS Q8 lleva en sus entrañas un motor V8 4.0 biturbo con hibridación suave de 48 con una potencia de 600 CV (441 kW) y un par motor de 800 Nm, disponible entre 2.200 y 4.500 revoluciones por minuto. Las prestaciones permiten una aceleración hasta 100 km/h desde parado en sólo 3,8 segundos y alcanzar los 200 km/h en 13,5 segundos. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h, pero de forma opcional puede aumentarse a 280 km/h o a un máximo de 305 km/h.

El RS Q8 performance incrementa la potencia de los 600 a los 640 CV y 850 Nm de par, lo que lo convierte en el ocho cilindros más potente de la gama Audi RS. En comparación, su primo el Lamborghini Urus, equipado con el mismo bloque, ofrece sólo 26 CV más en las versiones S y Performante, mientras que su competidor BMW X6 M Competition se queda con 625 CV. Las cifras de este RS Q8 performance no se quedan ahí: consigue un 0 a 100 km/h en sólo 3,6 segundos y los 200 km/h en 12,7 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 305 km/h con el paquete dinámico RS plus. Por tanto, el bloque de ocho cilindros de la versión performance no sólo ofrece más potencia en comparación con el RS Q8, sino que también es el motor de combustión de producción en serie más potente de la historia de Audi Sport GmbH.

Nuevo Audi RS Q8 performance.

Este V8 está asociado a la caja de cambios tiptronic de ocho velocidades y a la tracción total permanente Quattro. El diferencial central mecánico distribuye la potencia del motor entre los ejes delantero y trasero en una proporción de 40:60. En caso de deficiente agarre en uno de los ejes, se puede aplicar hasta el 70% del par al eje delantero y hasta el 85% al eje trasero.

El mencionado paquete dinámico RS plus, que es opcional para el RS Q8, añade la estabilización activa electromecánica del balanceo, el diferencial deportivo quattro y el sistema de frenos carbocerámicos RS, que es de serie en el RS Q8 performance.

Deportivo interior para el nuevo RS Q8 performance.

Ya con un récord y con altos precios

El nuevo RS Q8 performance ya se ha alzado con el título del SUV más rápido en el circuito de Nürburgring. El piloto de carreras y desarrollo Frank Stippler completó los 20,832 kilómetros del circuito de Eifel en sólo 7:36,698 minutos, lo que supone rebajar en más de dos segundos el anterior récord en la categoría SUV, y casi seis segundos más rápido que el RS Q8 antes de la actualización del producto.

A nuestro mercado, los precios del renovado RS Q8 comienzan en 168.335 euros. En el RS Q8 performance, desde 187.615 euros. Ambos modelos estarán disponibles para pedidos a partir de este jueves 27 de junio de 2024.