Probamos el último Audi TT, una joya para coleccionistas

Probablemente ya no quede ninguna unidad a la venta, pero no he podido evitar la tentación de probar una de las últimas unidades del Audi TT cuando me la ofrecieron. Un modelo que dice adiós después de 25 años en el mercado como un deportivo de raza, un verdadero icono de deportividad.

Cuando en 1998 Audi desveló su modelo TT fue una gran sorpresa para todo el mundo. Era un vehículo de cuatro plazas, aunque las traseras eran casi testimoniales. Un modelo muy corto, con una distancia entre ejes también limitada, lo que hacía que su habitáculo fuera igualmente pequeño.

Pero como dice el refranero español, no hay mal que por bien no venga, y esas dimensiones cortas, unido a unas mecánicas potentes le convertían en un coche muy divertido de conducir. Un vehículo espectacular en el que el placer de conducir, y sobre todo hacerlo rápido. formaba parte de su equipamiento de serie.

El calzado de este TT es casi de circuito, llanta de 20", perfil 30 y un neumático P Zero para hacer excesos...

Además, y aunque en esta serie de despedida del modelo solo había versiones de carrocería coupé con techo, el TT siempre se ofreció a lo largo de sus 25 años de historia en una variante descapotable, el TT Roadster.

Audi y su tradición deportiva

Audi lleva muchos años caracterizada por hacer vehículos muy deportivos. Fue la única marca de las tres grandes alemanas que se atrevió a hacer un coche deportivo diferenciado y muy radical, como el R8. Sin embargo, tanto BMW como Mercedes optaron por hacer versiones muy deportivas de sus modelos, los M en el caso de la marca bávara y los AMG en los modelos deportivos de la estrella.

El magnífico propulsor TFSI de 245 caballos ofrece todo su par motor desde las 1.600 rpm hasta superar las 5.000 vueltas.

Por supuesto, Audi también tiene su división de coches muy deportivos, con dos opciones, los "S" más razonables y los "RS" como modelos más radicales. Por supuesto el TT, Tourist Trophy según su denominación original, también ha tenido versiones S y RS de sus versiones con carrocería Coupé y Roadster.

Ahora, le llega la hora de la despedida al ya legendario modelo de Audi. Sin duda una clave de esta despedida es que los nuevos aires que envuelven al sector del automóvil son ahora muy diferentes. Ya no se habla tanto de potencia, de prestaciones o de diversión al volante. Lo que más cuenta ahora son emisiones de CO2, las menos posible y tendiendo a cero, la conducción autónoma, la velocidad limitada desde dentro del propio coche y unas ayudas a la conducción cada vez más intrusivas. Todo ello son circunstancias que no permiten disfrutar de nada en un coche y solo desplazarse de un lugar a otro.

Audi "the lasTT", los últimos 25

Este Audi TT que hemos probado es la serie limitada "the lasTT, la última, y representa una producción limitada a 25 unidades en el mercado español. Esta serie dispone de diferentes anagramas conmemorativos, pero sobre todo incluye por delante de la palanca de cambios una placa con el indicativo "the lasTT". En esta placa también aparece el número de la unidad dentro de la serie. La nuestra era la 25 de las 25 construidas, con lo que se puede decir que hemos podido conducir el último Audi TT. Sin duda un coche de coleccionista.

Puesto de conducción pensado solo para conducir, el TT no tiene ni una pantalla en el centro del salpicadero.

Mecánicamente esta última serie limitada del TT es un coche muy equilibrado. Cuenta con un magnífico motor TFSi de gasolina, de cuatro cilindros, que proporciona 245 caballos. Un motor que destaca no tanto por su potencia máxima como sobre todo por su elasticidad. Y es que desde poco más del ralentí empuja de forma constante hasta superar las 4.500 revoluciones. Y eso hace que sea delicioso de conducir, sobre todo cuando circulamos por una carretera virada. Este motor, además, va asociado con una caja de cambios de doble embrague con siete marchas.

Motor potente y peso reducido

Esta combinación resulta muy buena porque gracias a su peso muy reducido, de 1.240 kg, su escasa altura y sus dimensiones muy reducidas proporciona una magnífica reactividad en todo tipo de utilización. El coche acelera de 0 a 100 km/h en solo 5.1 segundos, mientras que su velocidad máxima está autolimitada en 250 km/h. Una cifra más que suficiente porque donde está lo bueno de este coche es esas zonas viradas y muy lentas. Además, por si la aceleración no nos parece suficiente, tiene el sistema "launch control" para optimizar aún más nuestra arrancada.

Parte de la deportividad del TT se basa en sus dimensiones, solo 4,18 metros de longitud y una altura de 1,40 m.

Son datos muy buenos, sin duda, pero la clave está en lo que trasmite a su conductor. La posición de conducción es muy baja, el asiento va situado muy abajo y la distancia al suelo también es mínima. Eso unido a unas suspensiones bastante duras hace que la conducción de este coche al llegar a una zona de curvas recuerde mucho al comportamiento de un kart. Eso sí, con 245 caballos, lo que permite no solo desplazarse sino, sobre todo, disfrutar al volante.

Como les decía al principio, ni siquiera sé si aún queda la opción de comprar una de estas unidades "the lasTT". Su precio es caro, es un verdadero coche de capricho y un vehículo de coleccionista, pero cuesta 72.800 euros. Al menos yo he podido disfrutar durante unos días con la última unidad del TT, un coche con el que he disfrutado de la conducción muchas veces a lo largo de estos 25 últimos años.

Basado en el Audi TT 45 TFSi Quattro

Esta edición The Last está basada en el Audi TT 45 TFSI Quattro y se distingue por exclusivos elementos diferenciadores, entre los que destacan el número de la edición limitada en los umbrales de las puertas y en la consola central. Además, cada una de las 25 unidades viene acompañada de una caja de bienvenida específica que incluye un reloj firmado por Audi Sport y una carcasa para la llave del vehículo realizada en fibra de carbono, a juego con las inserciones decorativas del interior.

Esta es la palanca del cambio DSG de siete marchas y por delante el botón de arranque y la placa de la serie limitada "the lasTT".

Esta edición también incluye el paquete S line competition plus, los cristales oscurecidos, las pinzas de freno acabadas en color rojo o las llantas de Audi Sport, que en esta edición son de 20 pulgadas con diseño de 10 radios y acabadas en color negro. Los colores de carrocería disponibles, al ponerse a la venta eran el exclusivo azul Nogaro efecto perla de nuestra unidad de pruebas a los que se añadían el blanco Glaciar metalizado y el rojo Tango metalizado.

Un carácter de exclusividad que también se refleja en su interior. Este cuenta con asientos deportivos acabados en Alcantara y cuero, volante deportivo achatado por abajo y con la marca de centrado o las inserciones en carbono. E incorpora el sistema virtual cockpit que permite configurar el cuadro de instrumentos con diferentes visualizaciones hasta la del plano de la zona por la que circulamos que ocupa toda la superficie del mismo.

El TT es deportividad por sus dimensiones, su escasa altura, las suspensiones duras y unos neumáticos de perfil "30".

Sin duda un magnífico capricho para el que pueda permitirse tener en su garaje un vehículo poco útil, con solo dos plazas reales utilizables, de acceso un poco complicado, sobre todo si se tienen muchos años. Por el contrario tendremos a nuestro alcance, si es que todavía queda alguno disponible, un coche muy divertido de conducir, rápido, con el que disfrutar conduciendo, algo cada día menos fácil de conseguir. Y tendremos un ejemplo histórico de la deportividad de la marca Audi. Un coche al que, de verdad, echaremos mucho de menos.

Ficha Audi TT 45 TFSi Quattro the lasTT

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 245 CV a 4.500 rpm

Par motor: 370 Nm desde 1.600 rpm

Cilindrada: 1.984 cc

Combustible: gasolina

Velocidad máxima: 250 km/h (autolimitada)

Aceleración de 0 a 100 km/h, 5,1 segundos

Cambio: Automático de doble embrague de 7 marchas

Tracción: A las cuatro ruedas "quattro".

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado: 6,4 litros.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,18 x 1,83 x 1,40 metros

Capacidad maletero: 305 litros.

Peso en vacío: 1.240 kg.

Precio: 72.800 €.