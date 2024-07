Trucos para sacarte el carnet de conducir y ahorrar

Si te ha llegado el mono de querer conducir o te tienes que sacar el carnet por algún motivo, te dejamos algunos consejos para ahorrar en este y aprobar los dos exámenes a la primera. Además, de esta manera te saldrá mucho más barato.

Si con la llegada del verano se te hace imposible viajar con amigos o familia por no tener el carnet de conducir, seguro que se te ha pasado por la cabeza apuntarte a la autoescuela para conseguirlo esta misma temporada estival y así poder moverte en coche o hacer futuros viajes con tu vehículo en próximas vacaciones. Si eres de esos, te contamos algunos trucos para aprobarlo a la primera y que te salga al mejor precio posible.

El precio del carnet de conducir

Muchas autoescuelas aprovechan esta temporada para ofrecerte ofertas o descuentos con el objetivo de que te apuntes con ellos. Es importante conocer que la media de clases prácticas de conducir oscila entre las 30 y las 35 sesiones por lo que contratar un buen pack de clases puede hacer que el precio de la clase baje en comparación con las clases individuales. También es importante saber que cuentas con tres oportunidades para sacarte los dos exámenes, el teórico y el práctico, donde máximo podrás gastar dos oportunidades por cada examen. Sacarlo a la primera es importante ya que así ahorrarás unos cuantos euros y para ello te damos algunos consejos que pueden ser claves en tus exámenes

Trucos para sacarte el carnet de conducir teórico

Es importante en este examen sacarlo a la primera, ya que solamente dependerá de ti y de lo que hayas podido memorizar durante el tiempo que lo estuvieras estudiando. De esta manera, podrás tener dos oportunidades en el examen práctico algo que te dará más tranquilidad. Para conseguir esto, deberás hacer muchos test, seguramente desde la autoescuela te facilitaran una app donde encontrarás multitud de estos. En los ratos muertos que tengas durante el día nunca irá mal hacerse uno de estos.

A la hora de presentarte, asegúrate de tener en estos test menos de tres fallos, si fallas en alguno no pasa nada, pero que no se repita habitualmente. Seguramente desde tu app podrás hacer test con preguntas falladas que te servirán para recordar mejor en las que sueles errar. Las preguntas que dudes déjalas para el final, no merece la pena quedarse pillado en una pregunta, así que pasa a la siguiente y al final la resolverás. Este hábito te servirá para no ponerte nervioso en el examen y contestar a las que te sepas.

Es recomendable, si tu autoescuela lo hace, ir a clases teóricas donde entenderás mucho mejor las normas que aparecen en el libro y empezarás a disminuir tus fallos en los test. También te tocará estudiar, sobre todo, las preguntas que tienen que ver sobre velocidades, pesos y distancias. Es esencial saberse estas preguntas bien ya que será un acierto seguro en el examen. Antes de presentarte recomendamos haber hecho al menos 50 test y tener como mínimo 20 test aprobados.

El día del examen es importante mantener la calma y durante el trayecto hasta el examen no es recomendable hacer test, ya que, en caso de suspenderlos te pondrás más nervioso de lo que ya puedes estar, además de desconfiar de preguntas que te sabes. Durante el trayecto simplemente recomendamos repasar esas preguntas más teóricas con cifras para tenerlas frescas a la hora del examen.

Una vez entres en la sala, igual que durante los test que hiciste, lo mejor es hacer una primera pasada respondiendo a las preguntas que te sepas al 100%. En la segunda pasada responderás las que estes dudoso y un truco es elegir siempre la primera respuesta que te encaje cuando veas la pregunta. A veces sobre pensar puede ser algo malo. Finalmente, en el último repaso, repasa bien todas las preguntas y en caso de no saber alguna, respóndela igualmente, fallar la respuesta y no contestarla te contará igual como fallo, así que tendrás que confiar algo en el azar si te encuentras en esta situación.

Trucos para sacarte el carnet de conducir práctico

Una vez hemos aprobado el examen teórico, llega la mejor parte, montarse de conductor por primera vez en un coche. Algo importante es conectar bien con tu profesor de autoescuela, ya que la confianza entre los dos hará que estés mucho más seguro al hacer las cosas y no dudes, algo esencial a la hora de afrontar el examen que más tarde hablaremos de él. En caso de no gustarte tu profesor, podrás cambiarlo en cualquier momento, tanto por otro si hay en la misma oficina o sino cambiarte a otra sede de la misma autoescuela.

También es importante no contar las clases que llevas, tendrás que olvidarte un poco de esto aunque sepas que te está costando dinero ya que será una presión añadida que es importante no tener. Una buena idea es acostumbrarte a dar clases dobles. Tanto porque te habitúas a conducir durante más rato como porque te dará tiempo a ir al centro de exámenes y hacer simulacros de examen parecidos al que tendrás. Cuando te veas preparado para el examen, háblalo con tu profesor para cerrar una fecha para ir.

El mismo día del examen, puede ser una buena idea dar una clase, ya que te dará confianza para que no sea la primera vez que coges el coche ese mismo día. Una vez te enfrentes en tu turno en el examen, es importante responder bien la pregunta teórica, ya que, en caso de fallarla, ya tendrás una falta leve sin haber empezado el examen. Después de responderla, ponte el cinturón, colócate asiento y espejos. Incluso aunque los tengas ya colocados para tu gusto, descolócalos y vuélvelos a colocar, sino el examinador puede pensar que se te ha olvidado.

Una vez colocado todo esto, acuérdate de arrancar el motor y quitar el freno mano, a partir de aquí haz caso al examinador, que será el que te indique el camino. Como mencionaba antes, es importante tener dos oportunidades para sacarte este examen, ya que en este puede que estés más nervioso que en el teórico o que un examinador demasiado exigente haga que tengas que repetirlo. Aunque sabemos que irás bien preparado por lo que no tendrás que preocuparte por esto.

Durante este, al igual que antes, recomendamos mirar mucho por los espejos y hacer un movimiento claro, para que el examinador se dé cuenta de que lo estás haciendo y tienes en cuenta el tráfico en todo momento. Acuérdate de hacer dobles 'Stop' o triples en caso de necesitarlo, también a la hora de entrar a una rotonda, hazlo cuando el carril esté libre. No tengas prisa por hacerlo, ya que esperar no te costará nada mientras que hacerlo en el momento inadecuado puede hacerte tener una falta.

Una vez hayas aparcado el coche (recomendamos hacerlo en un sitio grande para mayor facilidad) si todo ha salido bien, habrás aprobado el examen. Después de esto ya solo quedará ir a recoger tu carnet de conducir provisional y la famosa señal 'L', para ponerla en la parte trasera de tu coche.