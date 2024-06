Cuánto tiempo hay que llevar la 'L' de conductor novel

La placa de la 'L' sirve para avisar de que tenemos delante a un conductor novel. Pero, ¿conoces el tiempo que ese conductor tiene que llevar esta placa? ¿Y qué pasa si no la lleva visible en el coche? Conoce todo esto y más sobre la famosa 'L' que nos dan después de aprobar el carnet de conducir.

Una de las mayores satisfacciones justo después de sacarse el carnet de conducir es colocar la 'L' que te entrega la autoescuela donde te hayas examinado y colocarla en la luna trasera del coche (recordamos, en la parte izquierda) y darte tu primera vuelta en coche como nuevo conductor. Una vez pasa el tiempo tendremos que quitar la 'L', pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?

Este es el tiempo que tiene que pasar para quitar la 'L'

La placa con la 'L' tiene como objetivo alertar a otros conductores sobre la presencia de un conductor novel en la vía, ya que, debido a su inexperiencia, la probabilidad de un error por parte de dicho conductor es mayor. También sirve para que otros conductores sean más comprensivos con ellos ante cualquier maniobra, lenta o errónea que este usuario pueda cometer.

Pero a medida que pasan los meses, se entiende que su experiencia ha aumentado y por ello tendrá que llegar el momento en el que tenga que quitar dicha placa. Después de un año, se entiende que el conductor ya tiene suficiente experiencia y deberá quitar de la luna trasera esta placa.

Durante este año, pueden ocurrir problemas con la placa

No seré el único al que alguna vez la placa con la 'L' se le haya caído de la parte de atrás del coche, debido a que las ventosas no pegaban lo suficiente y muchas veces acababa apoyada en la tapa interior del maletero. Pues si te ha pasado esto, debes encontrar una solución, ya que, en caso de llevarla mal colocada, si tiene poca visibilidad o si esta muy dañada se podrá multar al conductor con una sanción económica de 100 euros.

Los dos extremos: no quiero llevar la L o no pasa nada por llevarla más tiempo

Puede que también seas de esos conductores que en caso de tener que cambiar la 'L' de coche, porque vas a conducir otro vehículo, prefieras no llevarla por pereza de no tener que ir cambiando de coche en coche o simplemente porque se te olvide hacerlo. Para esos casos también hay multa, ya que por no llevarla se multará con 100 euros.

Este mismo caso ocurre con los conductores que puede que tengan algo de miedo o no hayan cogido mucho el coche durante su primer año, que prefieren seguir llevando la L para que los demás conductores piensen que es novel y así le traten con más cuidado en carretera. Pues en este caso la multa es la misma, ya que se sancionará por llevar la 'L' con más de un año en vigor en el carnet de conducir con 100 euros de sanción.

Repasamos otros datos sobre el primer año con el carnet

Durante este primer año hay que recordar que los conductores nóveles no cuentan con las mismas libertades que los conductores que ya han pasado ese año ya que la tasa de alcohol es inferior con 0,15 mg/l por aire espirado o 0,3 g/l en sangre, frente a los 0,25 mg/l o 0,5 g/l de los conductores con más de un año en su carnet de conducir.

Tampoco cuentan con los mismos puntos, comenzando con 8 puntos que pasarán a 12 tras dos años con el carnet sin cometer infracciones que conlleven pérdida. De 12 pasarán a 14 si los tres siguientes años no cometen infracciones que conlleven pérdida, y llegarán a 15, el máximo, después de otros tres años en las mismas circunstancias.