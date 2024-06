Nuevo DS7 Vauban, un coche blindado, ligero y muy razonable

La marca de lujo francesa DS, integrada en el Grupo Stellantis, desvela el nuevo DS7 Vauban, un vehículo con un blindado light, mecánica híbrida enchufable de 300 caballos y un precio asequible. Lo hemos probado en un circuito en las proximidades de París

El mundo de la seguridad es un entorno muy particular en el que se puede hacer de todo, pero también hay que saber adaptarse a lo que realmente uno necesita. No es lo mismo lo que necesita el presidente Biden, o sus homólogos Putin o Macron, que lo que requiere para su seguridad un empresario, un futbolista o un cantante famoso. Y hay que saber adaptarse a ese nivel de seguridad requerido.

Lo que ahora ofrece la marca francesa es un coche blindado con un nivel de protección medio y con un precio accesible. Es más, desde la marca francesa no se define ni siquiera como un vehículo blindado sino simplemente se le denomina protegido.

Este es quizá el único detalle diferenciador, un cristal encima del respaldo de los asientos traseros, por supuesto blindado.

La clave de este nuevo DS7 Vauban es que es un modelo muy razonable para usuarios que buscan circular por la vida un poco más tranquilos pero sin estar obsesionados con esa seguridad máxima de personas que sufren constantes amenazas.

Sin cambios exteriores

Es un vehículo que en su aspecto exterior no tiene ningún cambio con respecto a su modelo equivalente en la gama, el DS7 en su versión e-Tense 4x4. Un modelo equipado con una eficiente mecánica híbrida enchufable. Este modelo, gracias a la combinación de sus motores, ofrece 300 caballos y esa tracción 4x4 que facilita el poder salir de una situación apurada.

A partir de esa base, que se mantiene intacta como les decía, se aportan las protecciones necesarias en la carrocería, cristales y puertas. Pero no hay ni un solo cambio en su aspecto mecánico. Es decir, no hay un motor potenciado, unos frenos reforzados o una dirección retocada para ofrecer un buen comportamiento dinámico, similar al de un turismo que no sea blindado.

Pieza de Polietileno de alto rendimiento, un 90% más ligero que el acero, tras las pruebas de disparo VAM4.

Normalmente, un coche blindado de una marca alemana añade más de mil kilos de peso al vehículo. Y eso obliga a que haya que reforzar todos estos sistemas. Pero en este caso no es necesario porque el incremento de peso de esta variante respecto al DS7 normal es de sólo 164 kg. Es decir, menos de un 10% adicional sobre el peso de un DS7 PHEV 300 CV.

Hecho en Francia

Para conseguir este pequeño aumento de peso los técnicos de la marca WELP France en Hérimoncourt, que se encarga de transformar el coche han cambiado su técnica de blindaje. En lugar de utilizar el blindaje habitual de chapa de acero de 3 mm de espesor han utilizado un polietileno reforzado. Con ello se consigue una protección similar para disparos con armas normales que uno de chapa de acero, que es diez veces más pesado.

En su techo, por ejemplo, en lugar de este polietileno más costoso, se emplea una Aramida que proporciona una mejor flexibilidad, necesaria en esta zona del coche que está menos expuesta. En este caso del techo el único peligro sería el de un disparo perpendicular en el centro del coche. Pero eso sería bastante poco posible. Y en disparos con un ángulo de 45 grados, por ejemplo, estaría igualmente protegido. Otro aspecto clave, sin duda, son sus cristales que son lo más visible del vehículo. En lugar del clásico de 4 mm incorpora uno de 22 mm que supera todas las pruebas de impacto homologadas para armas de fuego convencionales.

El DS7 Vauban tiene un plazo de entrega estimado en seis meses desde la petición del vehículo.

La mayor protección se ha aplicado en la parte trasera, donde dentro del portón se ha incorporado un segundo cristal blindado en la parte superior, por detrás de los reposacabezas traseros, y antes del portón trasero. Igualmente, se ha protegido con polietileno la separación entre el maletero y el habitáculo.

Muchas opciones disponibles

La transformación del interior está supervisada por tapiceros, para garantizar un nivel ejemplar de refinamiento. El relieve interior de Vauban y la adición de controles especiales son los únicos detalles que diferencian al DS 7 VAUBAN. Además del equipamiento adicional disponible en el folleto, se pueden solicitar paquetes de opciones, tanto para la protección (extintores automáticos, ventilación de circuito cerrado, sirena o intercomunicador, etc.), como para la comodidad de los pasajeros (tomas USB adicionales, luces de lectura, etc.) y la personalización del vehículo (colores de la carrocería, molduras interiores, bordados, portabanderas, etc.).

El resultado es un vehículo idéntico a un DS7, sin ningún detalle exterior que le haga diferenciable del resto, pero un coche muy seguro. El DS 7 VAUBAN se fabrica íntegramente en Francia, se ensambla en la planta de Mulhouse como todos los DS7 y luego se convierte en WELP France en Hérimoncourt, en una antigua planta de Stellantis. La pregunta es ¿para quién puede ser interesante este vehículo?

Por su elegancia, clase y por el confort que proporciona, es un vehículo ideal para muchas personas con dinero que buscan una seguridad discreta. En Francia es cada día más frecuente un tipo de robo en el que dos motoristas se acercan a un coche, cada uno por lado y le rompen los cristales. Mientras uno forcejea con el conductor el otro se lleva su cartera o el móvil. Recientemente he visto un vídeo de un conductor de un Mercedes G AMG al que le roban de esta manera un reloj de alta gama en Palma de Mallorca.

Solo 164 kg adicionales

Lo mejor es que el comportamiento dinámico del nuevo DS7 Vauban es idéntico al del DS7 normal. Lo hemos probado en el circuito de pruebas de Mortefontaine, cerca de París y el resultado es magnífico. Tanto a alta velocidad, como en un tramo de carretera muy viradas, con curvas pronunciadas, ofrece el máximo dinamismo.

Sin duda esta alternativa de coche protegido, y fabricado en Francia, puede ser una buena opción para aquellas personas que buscan una seguridad razonable con un precio igualmente aceptable. Este es de 164.000 euros son impuestos, por lo que en España estará en el entorno de los 200.000 euros. Es un precio alto, sin duda, pero mucho más bajo que las opciones alemanas disponibles hasta ahora que protegen más, pero que complican mucho la vida también.