OK Mobility entra en el capital de Mundimoto y podrá ofrecer motos de gran cilindrada

Mundimoto, compañía dedicada a la compraventa online de motos de ocasión, ha sumado a su accionariado a un nuevo actor. En este caso la compañía ha alcanzado un acuerdo con OK Mobility, centrada en el negocio de alquiler y compraventa de vehículos, para que esta última entre en el accionariado de la compañía a cambio de que la compañía cuente en su catálogo con motos de gran cilindrada.

La incorporación de OK Mobility al accionariado de Mundimoto se suma a las recientes incorporaciones de Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, y a la de Mutua Ventures, el vehículo inversor de Mutua Madrileña, quien ostenta un 4,5% de la firma tras habérselo comprado a un socio minoritario, tal y como adelantó elEconomista.es. No es el único, dado que el pasado mes de marzo, Pablo Isla, expresidente y exconsejero delegado de Inditex, entró en el capital de la compañía, operación que supuso la primera inversión del empresario madrileño en una startup que se llevó a término en el segundo semestre de 2023.

En esta ocasión, se desconoce la inyección de capital por parte de OK Group en Mundimoto. No obstante, con este acuerdo, OK Mobility podrá contar en su catálogo de productos con motos de gran cilindrada. De hecho, el acuerdo se ha llevado a término tras la creación de una joint venture a partes iguales a través de OK Ventures, el vehículo inversor de OK Group, holding al que pertenece OK Mobility.

De esta manera, los usuarios de OK Mobility podrán elegir entre tres modelos: la Kawasaki Z500, laKawasaki Vulcan S Tourer y la Yamaha Ténéré 700 Explore. Dichas motocicletas estarán disponibles en las OK Stores del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en el parque empresarial Mas Blau en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). No obstante, según ha podido saber este periódico, no se descarte que se amplíen las ubicaciones por parte de OK Mobility.

"Este acuerdo con OK Mobility supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación. Nos sumamos a una compañía líder que es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Esta alianza nos permite responder a una demanda existente y ser pioneros en un servicio innovador y estoy convencido de que dará resultados muy provechosos para ambas compañías", ha explicado Pepe Talavera, fundador y consejero delegado de Mundimoto.

Por su parte, Othman Ktiri, consejero delegado de OK Mobility, ha apuntado que "en nuestro compromiso con la movilidad global, seguimos sumando nuevas alternativas de vehículos para que nuestros clientes puedan elegir en cada momento la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Mediante este acuerdo con Mundimoto continuamos reforzando y diversificando nuestra flota, a la vez que seguimos creciendo".

De cara al presente ejercicio, Mundimoto prevé lograr los mejores resultados hasta la fecha. La compañía prevé cerrar 2024 con un beneficio operativo (ebitda) positivo. En lo que a apertura de tiendas se refiere, la multinacional catalana, que opera en Italia desde hace poco más de un año, apostó por sus primeras tiendas físicas en Madrid y Málaga en 2023. Así las cosas, la compañía abrirá sus próximos emplazamientos en España en las ciudades de Valencia y Sevilla.