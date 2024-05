Subastan un Ferrari 275 GTB/4 de 1967 por unos 4 millones de euros

El próximo 12 de junio la firma de subastas R.M. Sothebys pondrá a disposición de sus clientes un magnífico 275 GTB/4 con carrocería de aluminio del que solo se fabricaron 16 unidades. Su precio estimado, unos 4 millones de euros.

Se trata de una unidad impresionante que por supuesto cuenta con la certificación Ferrari Classiche, lo que demuestra que es un modelo original en todas sus piezas. Es decir, que tanto el chasis como el motor, la caja de cambios o su carrocería son las originales del modelo, fabricado en Maranello en 1967. El modelo fue diseñado por Pininfarina, pero esta unidad con el chasis 09413 fue carrozada por Scaglietti. Y por ello es una joya para los coleccionistas más exigentes de los vehículos de la marca del cavallino

Un puesto de conducción/pilotaje característico de los Ferrari de los años sesenta, con su volante fino de madera.

, que ahora ofrece R. M. Sothebys.

El 275 GTB/4 se presentó originalmente en el Salón de París de 1966, justo dos años después de la presentación del modelo original 275 GTB. Y también hubo unos meses después una variante Spider del modelo, el 275 GTS/4. Incluso hubo varias unidades de una variante centrada en las carreras, el 275 GTC/4, desarrollada por el diseñador italiano Scaglietti.

Una evolución constante

Para poder apreciar el significado real del número de chasis 09413, es importante comprender su lugar particular dentro de la jerarquía del 275 GTB. Desde que se introdujo el 275 GTB en 1964 hasta el último 275 GTB/4 que salió de Maranello en 1968, los coches pueden parecer iguales si uno no es muy experto. La realidad es que Ferrari actualizaba constantemente sus modelos durante la producción. Dado que estos coches estaban construidos a medida del cliente, cada unidad era diferente, no era un coche de producción en serie.

El 275 GTB/4 se introdujo para sustituir al 275 GTB en 1966 e incorporó todos los cambios de producción del 275 GTB, en particular, la carrocería de morro largo y la transmisión. También montó el nuevo motor Tipo 226 de 3,3 litros, con cuatro árboles de levas en cabeza y seis carburadores Weber. A diferencia del 275 GTB, el 275 GTB/4 no tenía ninguna variante específica, sino que podía adquirirse con opciones adicionales para hacerlo aún más deportivo. Una de esas opciones era la carrocería de aleación, que sólo se montó en dieciséis unidades del 275 GTB/4, incluido el número de chasis 09413.

Su parte trasera con los escapes necesarios para su motor V12.

En el caso concreto de esta unida recibió, entre otras modificaciones, pistones especiales, una carrocería de aluminio, un tapón de llenado de combustible externo y ruedas de radios Borrani. Con ello este vehículo que sale a subasta era lo más parecido a lo que podríamos llamar un 275 GTB/4 'Competizione', si tal coche hubiera llegado a existir. Con un acabado en Rosso Chiaro sobre un interior Pelle Nera, es un impresionante 275 GTB/4 y un Ferrari de referencia.

Casi siempre en EEUU

El historial de esta unidad está muy bien documentado. En mayo de 1967, el 09413 se vendió nuevo a Robert "Bob" Peak de Connecticut. Peak era bien conocido como un ilustrador comercial reconocido por su trabajo en el diseño de carteles de películas. Su primer éxito fue diseñar el cartel de West Side Story y continuaría creando carteles para Hollywood y Broadway hasta finales de la década de 1970. Entre sus trabajos más famosos, Apocalypse Now, The Spy Who Loved Me y Superman.

Peak prestó su nuevo 275 GTB/4 Alloy a la revista norteamericana Car & Driver para que lo probaran. Esta prueba es una lectura fascinante y sus probadores quedaron asombrados por las capacidades del automóvil tanto en carretera como en la pista. Antes de fin de año, el 275 GTB/4 fue devuelto a Chinetti y enviado al concesionario oficial de Ferrari en San Francisco, donde posteriormente fue vendido a Alec Wilson de California. Tras pasar por dos propietarios más en Estados Unidos, el coche finalmente se exportó a Europa a principios de los años 1980.

Este chasis 09413 incorporaba el motor V12 de 3,3 litros que proporcionaba 300 caballos de potencia.

En 2006 fue comprado por el Dr. Vance Shappley. El coche ha permanecido en su colección participando en numerosas reuniones y concursos de elegancia con una gran cantidad de premios acumulados a lo largo de todos estos años. Este magnífico ejemplo de la historia de Ferrari se ha mantenido en esta colección, en California, durante más de una década y sigue estando muy bien presentado.

En pocas palabras, el 09413 representa el máximo exponente del desarrollo de Ferrari sobre la plataforma 275 GTB antes de la introducción de su sucesor, el 365 GTB/4 mundialmente conocido como Daytona. Es un hito en la historia de Ferrari que ahora se subasta por un precio estimado de unos 4 millones de euros.