¿Se puede adelantar por el carril derecho en una autovía?

Quién no se ha encontrado a un conductor en carretera conduciendo por el carril izquierdo constantemente y no puede pasarle. Ante esta situación, algunos conductores pueden pensar en adelantar por la derecha, pero ¿puedo hacer eso? Te respondemos a esta pregunta y qué consecuencias puede tener.

Aunque la gran mayoría nos sabemos las normas de circulación, conducir por autovía a veces puede llegar a ser hasta desesperante si tenemos delante a un conductor que sufre el 'síndrome del carril izquierdo' o es un 'afiliado al carril central' y además si circulan a la velocidad mínima o incluso inferior a esta. Entonces, ¿podríamos adelantar por el carril de la derecha o no?

Repasemos qué dice la norma

A veces, siempre viene bien volver a esos días de autoescuela cuando nos aprendimos todas las normas de circulación para repasar algunas reglas fundamentales. Para empezar, el Reglamento General de Circulación (RGC) en el artículo 31 indica que "fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de la marcha, el conductor del automóvil circulará normalmente por el carril situado más a la derecha".

Por lo que con lo que dice este artículo, queda claro que los conductores que deciden adelantar por la derecha a otros vehículos están cometiendo una infracción y se arriesgan a una sanción. Pero, ¿y la persona que está circulando por el carril izquierdo o central? De la misma manera, está incumpliendo el artículo 31 del RGC y si este conductor circula por debajo de la velocidad mínima permitida también podrá ser sancionado.

¿Cuál es la multa por circular mal?

Como mencionábamos, tanto si haces mal una cosa como la otra te pueden llegar a multar. En el caso de que adelantes por la derecha, la multa puede ser de hasta 200 euros. Mientras que si circulas por el carril inadecuado o si lo haces por debajo de la velocidad mínima te podrán sancionar con 200 euros por cada infracción.

Pero sí que existen algunas excepciones

Pero esto no siempre funciona así, ya que siempre existen algunas excepciones. En el caso de que vayamos circulando por una autovía y exista una gran congestión, no se considerará adelantamiento el pasar a un vehículo por la derecha, sino que se contempla como un rebasamiento. Lo mismo pasa dentro de poblado donde no existen los adelantamientos sino los rebasamientos.

Otro caso en carretera que se considera un rebasamiento es cuando se están utilizando los carriles de aceleración o desaceleración. Donde pasar por la derecha a un vehículo está permitido y por lo tanto no te podrán sancionar por dicha acción.