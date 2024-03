Peugeot 308 PHEV 180 CV, un compacto muy dinámico y con etiqueta "0 emisiones"

Esta semana probamos el Peugeot 308 en su versión con tecnología hibrida enchufable de 180 CV, una opción muy interesante para los que buscan un coche muy bueno dinámicamente y que en esta versión aporta la etiqueta "0 emisiones". Una buena alternativa para moverse con estilo y sin limitaciones en la ciudad.

Peugeot demuestra con este modelo que se pueden ofrecer todas las tecnologías disponibles en el mercado, con la única excepción del hidrógeno en un mismo coche, el 308. Se trata de un modelo compacto, de aspecto muy dinámico, con la estética de un coche muy bien asentado sobre el asfalto, como nos ha demostrado, una vez más, en esta prueba.

Pero sobre todo, es el mejor ejemplo de que se puede hacer una gran apuesta por la electrificación pero sin renunciar al resto de opciones tecnológicas, al menos de momento. Y con ello propone una solución ideal para todo tipo de usuarios, el que hace muchos kilómetros cada año por carretera (gasóleo), el que necesita un coche con etiqueta "0 emisiones" para moverse solo en la ciudad (eléctrico).

El i-cockpit, con su volante más pequeño y sus dos pantallas, permite una conducción muy sencilla.

Aunque debo decirles que la opción de gasóleo, con el propulsor BlueHDI de 130 CV, se va a eliminar de la gama pronto dado que cada día se venden menos coches con este carburante. Aunque todavía es una opción muy válida para muchos usuarios. En su lugar, ha llegado una variante híbrida de 136 CV, con etiqueta "eco" y un consumo más ajustado.

Desde diesel a eléctrico

También hay Peugeot 308 para las opciones intermedias que son las que representan la mayor parte de usuarios. Y para ellos, sin duda una buena alternativa es un coche de gasolina o las variantes híbridas enchufables de 180 o 225 CV, una solución intermedia muy buena en los tiempos que corren. Y si a todo esto sumamos que este Peugeot 308 se ofrece en el mercado español con las dos carrocerías, la compacta o la familiar, que proporciona una mayor versatilidad de uso y un maletero más grande y eficaz, este modelo de la marca francesa se posiciona como una alternativa muy buena para todos los usuarios.

Este nuevo Peugeot 308 PHEV 180 CV representa una opción muy buena para los que hacen mucha ciudad y carretera.

Peugeot tiene una gama muy acorde con lo que demanda el mercado en estos momentos. Por un lado las variantes más pequeñas, los 208 y su variante todocamino 2008, ofrecen un gran estilo y mecánicas que junto a los gasolina habituales, añaden una interesante oferta 100% eléctrica. Son coches que están teniendo una gran acogida en el mercado español y europeo.

En la gama compacta, la que nos ocupa esta semana, ofrece su 308 como un modelo de referencia por su excelente comportamiento dinámico, pero que también se ofrece con una bonita y dinámica carrocería de tipo familiar. Y para completar su gama en este segmento compacto dispone del 3008, una propuesta de tipo SUV, con una nueva carrocería.

Una gama bien posicionada

La marca del león completa su gama con el modelo tope de gama, la berlina 508 que proporciona un vehículo que supera el mercado de las berlinas generalistas y está muy próxima a los modelos premium por su magnífico dinamismo. Esta opción más grande de la gama cuenta igualmente con una variante de carrocería familiar e incluso una opción de altas prestaciones, el PSE desarrollado por Peugeot Sport, también con mecánica híbrida enchufable, tracción 4x4 y 300 caballos.

Un coche de aspecto muy deportivo, con un completo equipamiento y un maletero algo justo, 361 litros.

Pero vayamos a nuestro Peugeot 308. Ya la anterior generación dio un gran paso adelante por calidad y sobre todo por si dinámica de marcha, lo que le permitió situarse casi al mismo nivel que el Golf, que siempre ha sido la referencia en este tipo de vehículos compactos. Pues bien, con el actual si había alguna diferencia en favor del modelo alemán ya no existe. Este 308 que hemos probado esta semana es un ejemplo de cómo conseguir hacer que un coche de dimensiones contenidas ofrezca un interior bastante amplio y confortable.

Sobre todo yo destacaría su aspecto exterior muy dinámico. Y es que apoyado en sus dimensiones compactas y en su menor altura, solo 1,44 metros, y su buena anchura, le proporciona ese toque de gran dinamismo. Todo eso puede parecer sencillo, solo hay que bajar el techo, pero el problema es que hay que proporcionar sensación de espacio en el interior.

Acceso interior complicado

El acceso al interior del vehículo es un poco limitado, tanto delante como detrás. Hay que tener cuidado con la cabeza y la superficie del techo, más aún en las plazas traseras. Pero una vez dentro, ya no tendremos ese problema y la sensación de espacio es bastante razonable pese a su escasa altura.

Su batería de iones de litio situada bajo el piso del maletero proporciona 66 km de autonomía eléctrica.

Su puesto de conducción, al menos a mí, me resulta muy agradable. Es el conocido i-cockpit que en esta última evolución ofrece visión en 3 dimensiones que resulta muy agradable. La pantalla de la consola central, de 10 pulgadas, se ve apoyada por botones en la parte inferior, para facilitar el acceso a las opciones más utilizadas del sistema.

Por lo que se refiere al volante, al menos para mi gusto, ese tamaño más pequeño y achatado por arriba y por abajo me parece magnífico, aunque sé que hay gente a la que no le gusta nada. Este i-cockpit, sobre todo su volante, es algo que o gusta mucho o no gusta nada a sus usuarios. Un detalle que me gusta mucho es la presencia de botones para acceso rápido a algunas funciones, lo que Peugeot llama "i-toggles", pese a que lógicamente esa pantalla central es táctil.

Plataforma EMP2

Está basado en la misma plataforma de la anterior generación, la EMP2, lo que permite ofrecer un amplio listado de sistemas de ayuda y lo que es más importante, un dinamismo máximo. Sin embargo, el nuevo 3008 acaba de estrenar una nueva plataforma, la STLA Medium, que supone un paso adelante importante en tecnología al ser más rígida y flexible. Pese a ello, este 308 que hemos probado esta semana proporciona una excelente dinámica de marcha.

Asientos muy deportivos que sujetan bien el cuerpo cuando circulamos más rápido.

Donde el 308 se queda ligeramente por debajo de su competencia es en lo que a maletero se refiere. Y es que los 361 litros que ofrece en el vano de carga son algo justos. Y eso que esta versión híbrida enchufable, que lleva la batería bajo el piso del maletero, solo quita 61 litros de capacidad respecto a las variantes de gasolina. Lo que sí ofrece es un hueco ideal para llevar los cables de recarga.

Un aspecto destacado de este 308 es que proporciona una buena conectividad gracias al sistema Peugeot i-Connect. Este incluye la función Mirroring inalámbrica que permite interactuar con dos teléfonos vía Bluetooth al mismo tiempo. También destaca el sistema de navegación i-Connect Advance y el reconocimiento vocal "OK Peugeot" que permite acceder fácilmente a las principales funciones del sistema de infoentretenimiento.

Gran dinamismo

Esta versión híbrida enchufable es ideal para aquellas personas que necesitan moverse por la ciudad con agilidad y sin limitaciones. En este tipo de uso se consiguen costes de utilización muy reducidos. Aunque por supuesto es imprescindible tener un punto de recarga de fácil acceso ya sea en casa o en el trabajo. Con los 66 km de autonomía homologada, permite un uso diario en ciudad sin tener que utilizar el motor térmico.

El Peugeot 308 es un coche muy bajo y también ancho, lo que proporciona una estética deportiva.

Si el uso que hacemos es básicamente en ciudad, podremos llegar a hacer más de 60 km fácilmente sin recargar, pero al salir a la carretera, sobre todo si queremos rodar por encima de los 100 km/h, veremos cómo se vacía muy rápidamente. En este sentido hay que reconocer que poca gente hace 66 km en la ciudad a diario.

En este uso urbano tenemos un coche sin límites de circulación por su etiqueta "'0 emisiones". Y en función de nuestra tarifa contratada supondrá un notable ahorro en el consumo. Mucho más aún si vivimos en un chalé y tenemos paneles solares, que es el usuario ideal. Y cuando se trata de salir de viaje, tendremos la autonomía máxima, lo que permite evitar el problema principal que tienen los vehículos eléctricos, la falta de infraestructura de recarga.

Modos de conducción

El 308 ofrece tres modos de conducción en los que se combina el uso del sistema híbrido con la deportividad. Así, los modos disponibles son tres, Sport, Hybrid y Eléctrico, con los que el vehículo se adapta a lo que quiere el conductor en cada momento. También el selector es muy sencillo de utilizar, junto a la palanca del cambio automático de ocho marchas. Es el mismo selector que emplean todos los vehículos del grupo Stellantis, hasta las furgonetas más grandes.

El cuadro de instrumentos es digital de 10 pulgadas y proporciona visionado en 3 dimensiones.

El coche es muy bajo y eso hace que siempre circule muy pegado al suelo. Además, la posición baja de la batería, en la zona del maletero, hace que su comportamiento sea muy agradable, casi sin balanceos de carrocería. Un coche que gracias a su gran anchura de vías hace que circule con aplomo y muy bien asentado sobre el asfalto. Y algo que ha sorprendido muy positivamente es que es un coche muy silencioso, incluso cuando funciona el motor térmico.

Sin duda una opción muy interesante la del Peugeot 308 PHEV para aquellas personas que necesitan un coche versátil, con espacio, en el que se pueden dar cabida 5 personas, aunque con un maletero algo justo. En cuanto a su precio, esta variante híbrida enchufable de 180 caballos parte de los 36.230 euros. La versión de acceso de la gama 308, con un equipamiento bastante completo y el motor de gasolina de 130 caballos parte de los 23.800 euros. Es decir, que habrá que hacer cuentas para ver si la notable reducción de consumo en el uso diario y la etiqueta "0 emisiones", tan importante en las grandes ciudades, merecen la pena para pagar 12.500 euros de más.

Ficha Peugeot 308 PHEV

Ficha técnica

Peugeot 308 PHEV

Motor térmico: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 150 CV

Cilindrada: 1.598 cc

Combustible: gasolina

Motor eléctrico

Potencia 110 CV

Potencia combinada: 180 CV

Par motor combinado: 360 Nm

Velocidad máxima: 225 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 7,6 segundos

Tracción: Delantera

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado 1,2 litros.

Autonomía eléctrica: 66 km.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,37 x 1,85 x 1,44 metros

Capacidad maletero: 361 litros.

Peso en vacío: 1.660 kg.

Precio: 36.230 euros.