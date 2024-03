Este es el tipo de coche que los conductores tienen previsto comprar en los próximos meses…, y el gasto

¿Tienes previsto cambiar de coche en los próximos meses? El Estudio Motor 2024, realizado por el Observarotio Cetelem, revela la intención de compra de los automovilistas y el gasto previsto para la compra de coche, entre otros muchos interesantes datos.

Los conductores encuestados por el Observatorio Cetelem, para la realización del Estudio Motor 2024, siguen conduciendo coches diésel y gasolina, 54 y 42%, respectivamente. Un 11% (un 3% más que en 2023) ya tiene un híbrido y solo un 3%, un coche eléctrico. En el estudio se preguntó por su intención de compra durante los próximos 12 meses.

Para la mayoría de estos conductores, la opción del vehículo nuevo sigue siendo la preferida con un 75% de menciones, que crece 2 puntos porcentuales respecto a los datos de 2033. Por el contrario, la intención de compra de coches de ocasión parece estar disminuyendo, con un 25% de respuestas (28% en 2023).

El tipo de coche en el que están pensando para su próxima compra

Según los datos del Estudio Motor 2024, un 44 por ciento de los encuestados está pensando en la tecnología híbrida si tuviera que cambiar de coche en los próximos 12 meses. Un 23% en un modelo de gasolina y un 15% en diésel. Para la compra de eléctrico puro la cifra se sitúa en el 16%. Las opciones más minoritarias continúan siendo los automóviles de gas licuado, con un 2% y un punto porcentual menos respecto a 2023; y los de pila de hidrógeno, con un 1% de las menciones.

Por tanto, los híbridos y los gasolina son a día de hoy las opciones favoritas. Entre aquellos conductores que tendrían intención de comprar un coche híbrido la mayoría optaría por un híbrido enchufable, con un 39% de menciones y un ligero aumento respecto al año anterior de 1 punto porcentual.

¿Y qué pasa con el 16% que sí compraría un eléctrico?

La intención de comprar un coche 100% eléctrico sube, aunque solo 1 punto porcentual respecto del estudio de 2023. También aumenta el importe medio previsto, que asciende a 30.515 euros de media, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. Los conductores con edades entre los 35 y 44 años estarían dispuestos a gastar hasta 32.326 euros, un 6% más que la media.

Parece que esta tecnología va despacio. Y es que todavía hay muchos frentes que no convencen al usuario. Entre los principales frenos para comprar un coche eléctrico, un 60% considera que es porque es demasiado caro, mientras que un 56% cree que la autonomía no es suficiente. Le siguen un 37% que lamenta que se requiere mucho tiempo de carga, un 32% que afirma no darle confianza, y un 30% mantiene que no dispone de suficiente espacio o infraestructura para recargar la batería.

Respecto a la autonomía del coche eléctrico, cada vez se exige que esta sea mayor para decidirse a comprar un coche eléctrico, siendo como mínimo a partir de 300 km. Se observa un importante crecimiento de 6 puntos porcentuales en el porcentaje de conductores que demandan una autonomía media necesaria de entre 400 y 500 km.

El gasto medio para comprar coche es de 26.000 euros

El gasto medio previsto por aquellos conductores que tienen pensado comprar un coche en los próximos 12 meses es un 7% superior al previsto el año anterior, con un desembolso aproximado de 26.000 euros. Si realizamos una segmentación por tipo de vehículo, el importe medio previsto para la compra de un coche nuevo asciende a los 29.612 euros (+5%), y en el caso de la compra de uno de ocasión el gasto medio previsto sería de unos 14.500 euros, un 12% más.

¿Influye la ayuda del Gobierno, el Moves III, en la compra de un eléctrico?

El 47% de los conductores encuestados conoce la existencia del "Plan Moves" para la ayuda a la compra de coches electrificados, destacando ligeramente por encima de la media los usuarios mayores de 45 años. Pero lo importante a destacar es que el 53% de los encuestados no conoce este tipo de planes, lo que puede dificultar la compra de modelos electrificados. Tras explicar a este porcentaje el contenido del Plan Moves, 6 de cada 10 de ellos siguió con su negativa a comprar un vehículo electrificado. Sin embargo, el 34% de ellos afirmó que, tras conocer las ventajas de este plan, se plantearía la compra.

Destacar también el 27% de conductores encuestados que afirma que no se plantea la compra de este tipo de coches porque las ayudas del Plan Moves III no se reciben de forma inmediata, sino de forma retroactiva.