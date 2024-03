Conducimos el nuevo Peugeot E-3008, el SUV eléctrico adelantado al futuro

Peugeot lanza la segunda generación del 3008, un interesante SUV compacto que supone un gran paso adelante al ser un vehículo eléctrico de aspecto muy moderno y con un consumo ajustado. Junto al eléctrico llegan las versiones híbridas y más tarde las híbridas enchufables.

Peugeot da un interesante paso adelante en su estrategia de electrificación con el lanzamiento de un 3008 totalmente nuevo, que inicialmente será eléctrico e híbrido y un poco más adelante también se ofrecerá con variantes híbridas enchufables. Un coche muy moderno, confortable y también muy eficiente, como hemos podido comprobar en una primera toma de contacto en la Costa Azul francesa.

El 3008 todavía a la venta, disponible en versiones gasolina y diésel, además de variantes híbridas enchufables, ha sido un gran éxito de ventas para la marca del león. En sus 7 años de vida se han vendido 1.320.000 unidades en los 130 países en los que la marca comercializa sus modelos.

De cara su renovación, la marca analizó dos opciones muy diferentes, actualizar el modelo o hacer un vehículo completamente nuevo. Y se optó por la segunda, con el estreno de una nueva plataforma multinenergía, la STLA Medium, dedicada a vehículos compactos, y muchas novedades tecnológicas.

Un interior muy moderno y centrado en el conductor, que tiene mucha información a su alcance.

El resultado, a juzgar por las primeras pruebas realizadas en esta toma de contacto con la versión eléctrica, ha sido magnífico. Es más, en un recorrido de 140 km, la mayor parte circulando por carreteras de segundo orden con muchas curvas, el consumo que hemos marcado ha sido de 15,3 kWh/100 km. Una cifra muy buena, sin duda, pese a que el valor homologado es de 13,6 kWh. Nuestra cifra es más destacable si les aseguro que hemos hecho una conducción normal, sin buscar un consumo bajo, aunque la orografía era favorable a los vehículos eléctricos, por ser un poco lento.

Buena aerodinámica

Sin duda una parte del éxito por su bajo consumo se basa en su aerodinámica. El nuevo E-3008 aporta también una carrocería inédita, de tipo SUV fastback. O dicho en español, un todocamino coupé. Nuestros lectores se pueden hacer idea del tipo de carrocería por las fotos, pero también porque lo podemos definir como un 408 que en su parte superior es idéntico a este modelo, pero que en la parte baja es más alto y robusto que aquel.

Con ello se convierte en un coche muy llamativo. No solo en el exterior, espectacular, sino también en el interior. Su puesto de conducción es muy moderno. Incorpora, y estrena una nueva generación del i-cockpit, el concepto moderno de puesto de conducción basado en un volante pequeño y achatado y una gran pantalla, que Peugeot ofrece en casi todos sus modelos.

Su estética recuerda mucho a la de su hermano el 408, que está teniendo una buena acogida en el mercado.

En el nuevo 3008 se estrena la pantalla de 21 pulgadas curvada, el i-cockpit panorámico, que ha sido posicionada muy centrada en el conductor. Este tiene a la vista todo lo que puede necesitar porque al cuadro de instrumentos configurable y a la segunda pantalla integradas en una sola pieza, se suma también el "head up display". Esta gran pantalla es de serie en el acabado más completo, el GT, mientras que de serie en el Allure se incluyen dos pantallas de 10 pulgadas cada una, eso sí unidas.

Además de la prueba habitual durante el día, también pudimos conducir de noche con el nuevo coche de Peugeot. Así, el ya de por sí magnífico puesto de conducción se ve aún mejorado por la iluminación ambiental a lo largo de todo el salpicadero, con diferentes opciones de colores.

Gran sensación de espacio

Su habitabilidad es buena, con una gran sensación de espacio, también en las plazas traseras. Y un punto muy favorable lo encontramos en su maletero, que ofrece 520 litros. Y este es un punto clave de este modelo, que todas las versiones, tanto el híbrido como el enchufable o el eléctrico, todos, tienen la misma capacidad de maletero.

Aunque sin duda una de las virtudes del nuevo modelo es la nueva plataforma multienergía, la STLA medium. Una plataforma que se estrena en el E-3008, pero que en el futuro servirá para todo tipo de vehículos del segmento compacto del grupo Stellantis, berlinas, familiares, etc. La clave de esta plataforma es que ya permite versiones de tracción delantera o 4x4, modelos con batería pequeña o grande. Y pronto también se añadirán versiones híbridas e híbridas enchufables. Es decir, una plataforma multienergía real y también multitracción.

Con un maletero de 520 litros, y sobre todo con unas formas muy regulares, permite llevar muchas cosas en su interior.

Esta innovadora plataforma ha sido diseñada para ofrecer las mejores prestaciones de su categoría en los criterios más importantes para los clientes: autonomía (hasta 700 km pendientes de homologacion en el "long range"), tiempo de recarga (30 minutos hasta el 80%), placer de conducción, prestaciones, eficiencia y servicios y funciones conectados. Entre ellos, un planificador de viajes en función de los puntos de recarga, carga inteligente, actualizaciones del vehículo "Over The Air".

Primera toma de contacto

El puesto de conducción es muy agradable y aporta sensación de espacio interior. Además es un entorno desenfadado, a lo que contribuye esa pantalla, de aspecto ligero, que va posicionada de manera flotante y no integrada dentro del salpicadero. La posición de conducción es muy buena y todo se encuentra al alcance de la mano y de manera sencilla.

Sus dimensiones son muy equilibradas. La longitud es de 4,54 m, anchura: 1,89 m y su altura es de 1,64 m. Con ello se asegura mantenerse como uno de los más compactos de la categoría de SUV eléctricos del segmento C. Y al mismo tiempo ofrece un amplio espacio para pasajeros y, sobre todo, para su equipaje.

Esta imagen muestra perfectamente que, aunque por su parte inferior es un SUV, la parte superior es la de una berlina deportiva.

Su comportamiento dinámico, en esta versión eléctrica con tracción delantera, es magnífico. Por su estructura, con la gran batería en el piso del vehículo, ofrece una magnífica dinámica de marcha, con el centro de gravedad muy bajo pese a su mayor altura. Y también su reparto de pesos es muy bueno.

Suspensiones firmes y confortables

También contribuye a su buen comportamiento, sobre todo en carreteras viradas en las que hemos rodado con el coche, un nuevo esquema de suspensiones con un multibrazo trasero realmente bueno. En este sentido, las suspensiones tienen la dureza perfecta. El coche se muestra muy estable y seguro, sin balanceos, pero sin renunciar a ser también confortable.

El conductor puede elegir entre tres modos de conducción a través de un mando situado en la consola central para que las prestaciones del E-3008 se adapten a sus deseos concretos o a las condiciones del tráfico. El modo normal, debería ser el más habitual entre los usuarios y permite un buen ahorro de combustible, pero con una ventaja adicional: si pisamos el acelerador normalmente tendremos menos potencia de la disponible y solo cuando pisamos a tope entra toda la potencia.

Los llamados "i-toggles" o botones de acceso rápido, se mantienen en este nuevo "i-cockpit panorámico" pero posicionados más abajado.

En el modo eco se reduce al máximo la potencia utilizada a costa de reducir las prestaciones. Y en el modo Sport todo se ajusta a una conducción más deportiva, con configuraciones específicas de la dirección asistida, el acelerador y también la caja de cambios en el caso de las versiones híbridas.

Esta versión eléctrica tiene levas en el volante, pero no son para cambiar de marchas, puesto que no tiene marchas. En realidad sirven para ajustar de uno a tres los grados de retención del motor eléctrico y con ello la recuperación de energía. En nuestra toma de contacto lo fuimos utilizando con frecuencia y resulta muy agradable al no tener que pisar casi el freno.

Calendario de versiones

La gama del Peugeot 3008, fabricado en la planta francesa de Sochaux, se basará en dos niveles de acabado, Allure y GT, con 3 paquetes de opciones pensados para simplificar la elección por parte del cliente. En cuanto a sus mecánicas, se ofrecerán tres cadenas cinemáticas totalmente eléctricas (210 CV, 230 CV Long Range y 320 CV Dual Motor (con tracción a las 4 ruedas). También habrá motorizaciones híbridas desde su lanzamiento y posteriormente llegarán los híbridos enchufables.

Según las previsiones de la marca, las primeras entregas de la variante de entrada del E-3008 serán a principios de junio. Al mismo tiempo llegarán las variantes híbridas con el motor de 136 caballos asociado con un cambio automático de seis marchas. En cuanto al híbrido enchufable, con el motor de 196 caballos de potencia combinada y asociado con el cambio de doble embrague de siete marchas, estará operativo después del verano.

Su comportamiento dinámico es excelente, ofrece muy buena estabilidad sin comprometer el consumo.

La guinda de la gama será la llegada de dos nuevas variantes del E-3008 con el que se completará la gama de este interesante modelo. Se trata, por un lado, de la variante eléctrica de tracción delantera con la batería Long Range, capaz de alcanzar los 700 km de autonomía según valores pendientes de homologación. Y también la versión de tracción total con una potencia combinada de 320 caballos.

Hasta 700 km de autonomía

La autonomía eléctrica es sin duda un aspecto clave de este modelo, con unas cifras que realmente sorprenden. La versión del E-3008 que primero llega al mercado, con tracción delantera y 210 CV asociada con la batería pequeña de 72 kWh permite hasta 527 km sin recargar. Pero sin duda el más destacable es el de batería grande, de 98 kWh, cuya autonomía con un motor de 230 CV alcanza los 700 km. Y por lo que respecta a la variante 4x4, que será la última en llegar al mercado, permitirá recorrer hasta 525 km sin recargar.

Un aspecto importante es el de la recarga de la batería, en la que la marca francesa también ha hecho bien su trabajo. Para la carga con corriente alterna, hay disponibles dos tipos de cargador a bordo que se adaptan a todas las necesidades. De serie, incorpora un cargador trifásico de 11 kW, y opcionalmente se ofrece uno de 22 kW. y si hablamos de carga rápida con corriente continua, el E-3008 admite cargar hasta 160 kW. Con ello permite recargar la batería del 20% al 80% en solo 30 minutos.

En las versiones eléctricas como este E-3008 se mantiene el selector de marcha del resto de la gama Peugeot.

A nivel de ayudas a la conducción, este 3008 está muy bien posicionado. Entre los que sistemas que incluye, destacar frenado automático de emergencia capaz de detectar vehículos, peatones y ciclistas, de día o de noche, entre 7 km/h y 140 km/h. También aviso de salida de carril activo con corrección o alerta de atención del conductor. Dispone de reconocimiento de señales ampliado con visualización digital. Este detecta señales de stop, sentido único, prohibición de adelantamiento, fin de prohibición de adelantamiento, además de las señales de velocidad habituales.

El nuevo 3008 ofrece igualmente control de ángulo muerto de largo alcance (hasta 75 metros), control de descenso de pendientes para usar en bajadas pronunciadas fuera del asfalto o el control de tracción avanzado que se puede activar en 3 posiciones: nieve, barro y arena.

En cuanto a sus precios, estos son los recomendados por la marca para las dos versiones que llegan ahora al mercado, el híbrido y el eléctrico de 210 CV, cuyas entregas empezarán en mayo/junio:

Peugeot 3008 hybrid, 136 CV Allure, 38.660 euros.

Peugeot 3008 hybrid, 136 CV GT, 48.160 euros.

Peugeot E- 3008 FWD 210 CV Allure, 43.160 euros.

Peugeot E- 3008 FWD 210 CV GT, 53.160 euros.