Frank "curro" Stephenson el diseñador que entra en el Hall of Fame del automóvil

Frank Stephenson, el reconocido diseñador mundial de automóviles, que ha trabajado para Mini, Ferrari, Maserati, McLaren o el Grupo Fiat, entre otros, ha entrado en el Hall of Fame del Automóvil, un galardón destinado solo a los número uno del motor.

Frank Stephenson es el diseñador de automóviles más versátil y prolífico del mundo porque a lo largo de los últimos 35 años ha desarrollado todo tipo de modelos. Normalmente, los diseñadores se ocupan de un tipo de vehículos, compactos o deportivos o grandes berlinas de lujo. Sin embargo, en el caso del diseñador de nacionalidad estadounidense, ha hecho de todo. Y es que desde el primer Mini de la era BMW hasta el Fiat 500 o el impresionante Ferrari FXX, el Ferrari F430 o varios modelos de McLaren, todos han salido de su privilegiada cabeza.

Frank, conocido entre sus amigos como "curro", tiene unos orígenes bastante movidos. Nació en Marruecos en 1959, de padre noruego y madre española, y más en concreto malagueña. Pero sus años de juventud los vivió primero en Turquía y en Málaga durante muchos años. De ahí le viene su dominio del español, aunque con un acento andaluz muy divertido. Y también de ese origen viene su sobrenombre de "curro".

Su infancia en Málaga

Pero también de ese origen malagueño ha tomado muchos de sus impulsos a la hora de convertirse en diseñador de automóviles, en el que ese toque mediterráneo cálido le ha marcado en toda su carrera en el mundo del automóvil. Pese a su estancia en España de joven, estudió y se graduó en el Art Center College of Design en Pasadena, donde permaneció de 1982 a 1986.

Su etapa más larga en una marca de coches fue la vivida en McLaren, onde desarrolló el 570S y 675LT.

Después de titularse se trasladó a Colonia (Alemania), donde trabajó para Ford Europa. Allí desarrolló el famoso alerón doble del Ford Escort Cosworth. Pero su despegue como diseñador de primer nivel llegó de la mano del grupo BMW. Allí trabajó en el desarrollo del primer SUV de la marca alemana, el X5 y posteriormente fue el encargado de diseño del nuevo Mini. Fue el primer Mini creado bajo el paraguas de la marca BMW, un coche más grande y equipado que el original, pero también muy emblemático. Y ese fue el trabajo que le dio a conocer a nivel mundial.

En esa época tuve la ocasión de entablar una cierta amistad con el "curro" Stephenson más cercano, el malagueño. En cada Salón de Ginebra hemos tomado alguna cerveza juntos y compartido su verdadera pasión por el mundo del automóvil. Un diseñador absolutamente genial, que desde el principio se centró en adaptarse a la nueva movilidad, en hacer coches urbanos fáciles de usar, pero sin renunciar a otros grandes proyectos.

Carácter independiente

"curro" siempre ha sido muy independiente y nunca le ha gustado mucho ceñirse a los planes de los jefes. Por ello, durante sus más de 35 años como diseñador, de momento, siempre ha buscado hacer los trabajos necesarios para desarrollar un proyecto y luego buscar el siguiente en un nuevo equipo. Pero siempre sin atarse mucho a nada. Y esa independencia en lo profesional le ha hecho grande.

Frank Stephenson, tras ser nominado para su entrada en el Hall of Fame del Automóvil.

Stephenson ha pasado por la marca Ferrari como responsable de diseño, donde desarrolló el F430 y el FXX, un extraño coche solo homologado para circuito pero impresionante. Y de allí, cuando ya había cerrado esa etapa, fue nombrado responsable de diseño de McLaren. En la marca británica también tuvo un gran protagonismo y entre otros llevan su firma los impresionantes 570S y 675LT.

Frank Stephenson Design en Reino Unido

En la actualidad trabaja como director de diseño práctico y propietario de Frank Stephenson Design en Reino Unido. Ahora se ha centrado en la creación de un proyecto que, según el mismo comenta, "me apasiona": un curso educativo de bocetos en línea que ofrece a los entusiastas del diseño las habilidades y el conocimiento para aprender y prepararse para esta profesión. "Esto es algo que considero vital para el futuro", destaca "curro".

En Ferrari desarrolló el F430, en la imagen, y también el FXX y en Maserati el MC12 o el GranTurismo.

Cuando se la ha comunicado su entrada en el Hall of Fame, el polifacético "curro" se ha mostrado abrumado pero al mismo tiempo encantado de recibir este importante galardón. "Cuando comencé mi carrera como diseñador, mi sueño era dejar una huella en el mundo, por pequeña que fuera. Mi objetivo no era conseguir puestos de trabajo o ganar premios, ya que los veía como consecuencias potenciales de hacerlo. Y con este nombramiento veo que he hecho un buen trabajo.