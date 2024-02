Luca Napolitano (Lancia): "La aerodinámica primará por encima de los SUV en los futuros coches eléctricos"

La renovada Lancia ya está manos a la obra en sus nuevos proyectos. La llegada del Ypsilon marca un antes y un después en el fabricante italiano. Aprovechamos la presentación del modelo para hablar con su máximo responsable, Luca Napolitano.

Faltan unos meses para que el nuevo Lancia Ypsilon llegue a España. Eso será a finales de año. Para 2025, lo hará la versión deportiva HF, y para 2026 y 2028, respectivamente, la gama se ampliará con los modelos Gamma y Delta. Nos sentamos con Luca Napolitano, CEO de Lancia, para que nos hable del resurgir de la nueva Lancia y de cómo se preparan para dar el paso al segmento prémium.

¿Cómo va a ser el lanzamiento del nuevo Ypsilon?

El Ypsilon, el modelo actual, se sigue comercializando solo en Italia y es el único modelo de la gama Lancia. Los años 2022 y 2023 han sido muy buenos en ventas para el utilitario, y la decisión de dar el salto hacia un nuevo concepto de Ypsilon ha sido difícil.

Este es el Ypsilon que actualmente se vende en Italia, y solo en este mercado, y que será sustituido a partir de mediados de año.

Por el peso de Italia, empezaremos a comercializar el nuevo Ypsilon aquí para ir entrando de manera gradual en otros mercados europeos. Como bien me sugirió Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis, "no hace falta entrar en todos los mercados a la vez". Y así lo vamos a hacer.

Nuevo Lancia Ypsilon, que llegará a España a finales de año.

Decidimos el orden de los países de una manera un poco peculiar, poniendo sobre la mesa tres indicadores: la importancia del mercado italiano para Lancia, el peso del canal on line para ventas y el peso del segmento B prémium. Y salió este ranking de mercados: tras Italia, Holanda, Bélgica, Francia, España y, por último, Alemania.

España va a ser ahora muy importante para Lancia...

El mercado español es muy importante para Lancia principalmente por dos razones: porque hay conexión de la gente con la marca, y porque se va a fabricar el nuevo modelo en la planta de Figueruelas. Es una fábrica mezcla de culturas. Es una ex-fábrica Opel, alemana en cuanto a calidad, donde se ha creado un equipo muy fuerte con gente de Francia, Alemania y España. El responsable de calidad es español. La producción comenzará en abril, pero está ya todo preparado.

Con el nuevo Ypsilon tenéis en mente ya rivales prémium...

En verano cerramos la producción del Ypsilon actual, aún con gran éxito, para entrar de lleno en una nueva era en la marca. Nos vamos a situar en una nueva posición dentro de Stellantis. El desafío de posicionamiento es enorme, ya que vamos a reforzar la oferta prémium del Grupo. Cerramos por tanto el Ypsilon actual para saltar al nuevo Ypsilon.

La gama será muy sencilla: dos acabados y el tope de gama Cassina. El lanzamiento en Italia será a finales de mayo, cuando comenzaremos a entregar la edición limitada Cassina, que acaba de abrir pedidos, a los clientes que han hecho la reserva.

En España empezaremos después del verano a hacer presentaciones a los nuevos concesionarios. A partir de septiembre será el lanzamiento oficial y el test drive, las primeras entregas para finales de año y el lanzamiento comercial importante en enero de 2025.

¿Nuestros rivales? El Ypsilon hay que compararlo con un Audi o un Mini. Se ha explicado este importante punto a la planta, a los proveedores, a los concesionarios… y la gente se ha pesto a trabajar. El concesionario tiene que dar un servicio al cliente por lo menos en calidad al nivel de lo que encuentra en un concesionario Audi o Mini. Son los clientes que queremos conquistar. Puede que una novedad como la nuestra les atraiga y quieran hacer el cambio.

¿Cuándo comienza vuestra estrategia 100% eléctrica?

A partir de 2026, todos los nuevos coches que lancemos al mercado serán 100% eléctricos. La versión híbrida del Ypsilon, antes o después lo cerraremos, pero hasta entonces seguirá en la oferta del modelo. Lancia está destinada a ser una marca solo eléctrica mucho antes de que entre en vigor la normativa europea en 2035. También seremos los primeros en el Grupo Stellantis.

Lancia puede afrontar esta transición hacia el eléctrico de manera un poco menos preocupada que otras marcas. Hoy en nuestra gama Ypsilon actual no tenemos ningún motor solo diésel o gasolina, y el 95% de nuestro volumen de ventas son mild hibrid. Por eso nuestro objetivo de ventas de eléctricos tiene que ser más ambicioso. El mercado italiano alcanzó el 4% de cuota de coche eléctrico el pasado año y siendo optimistas para 2024 se espera llegar al 8%. Creo que nosotros podremos hacerlo mejor que la media del segmento. Veo un 20-25% de ventas de la variante eléctrica y un 70-80 % del híbrido.

Con los futuros Gamma y Delta no habrá ningún SUV en la gama de Lancia, ¿no es un poco raro llegar al mercado sin un SUV?

¿Estás seguro de que el crossover será el diseño del futuro? Yo creo que la aerodinámica conseguirá ser más importante. La autonomía de un eléctrico se consigue por la batería, pero también por el diseño. Creo que la aerodinámica será importante. Es cierto que el proyecto empezó como un SUV, pero decidí apartar esta idea del proyecto por varios motivos. Primero porque ya hay varios modelos SUV dentro de Stellantis; segundo porque en el proyecto tomamos decisiones conjuntamente con Alfa Romeo, y quisimos separar el Tonale, que es un SUV, con el Ypsilon, separando así posibles clientes; y tercero, para conservar esos 4 metros que necesitamos para conseguir la fidelidad que necesitamos.

Ninguno de los futuros lanzamientos programados hasta 2028 se encuentra dentro del segmento SUV.

El precio del Ypsilon eléctrico, de 39.500 euros, es algo elevado...

Sí, pero quiero hacer un matiz importante. Hablamos del eléctrico tope de gama, el acabado Cassina, equipado con todo. Es el precio además de la versión limitada 1906. A finales de mayo presentaremos toda la gama, las motorizaciones y anunciaremos los precios del resto de la gama que serán más bajos que el anunciado.

¿Cómo puede ser una marca tan prémium si batería, motor y potencia son las mismas que el resto de modelos de Stellantis?

Yo lo veo al revés. La oportunidad para Lancia es estar dentro de Stellantis y disfrutar de la fuerza del Grupo en cuanto a plataformas, software, electrificación…. Lancia existe como marca prémium junto con Alfa Romeo y DS precisamente porque está Stellantis detrás.

Mas fuerte son las sinergias con otras marcas del grupo que la diferenciación entre ellas. Un claro ejemplo es el diseño. Este modelo se inspira algo en el pasado y es nuestra forma de diferenciarnos de otros modelos. Si ves un Tonale o este Ypsilon, o un DS4 y este Ypsilon, son coches que disfrutan de la misma plataforma pero completamente diferentes y con filosofías distintas. Los Alfa son coches desarrollados para el conductor; los Lancia para los pasajeros.

Quizá el precio del coche sea algo elevado para lo que están acostumbrados los usuarios del Ypsilon

No estoy preocupado por el desafío del precio. A lo que nos enfocamos es al desafío de la calidad necesaria para soportar ese precio. Quizás te vayas a tomar unas tapas o a un buen restaurante. Si has comido bien y el servicio es bueno, te vas contento. Has pagado algo más de lo que pensabas, pero te vas satisfecho.

Nuestro desafío no es el precio. La diferencia de precio entre el modelo actual y en nuevo Ypsilon está totalmente justificado desde todos los puntos de vista: dimensiones, tecnología, motores… Jato técnicamente justifica esta diferencia de precio por la calidad que aporta el nuevo producto. ¿Seremos capaces de atraer clientes que quieren pagar este precio para tener la calidad que buscan? Estamos trabajando para que nuestra calidad sea prémium, en producto y en la red. Nosotros acabamos de empezar en esta dirección. Audi lleva 25 años haciéndolo.

Con la nueva línea premium, ¿no contempláis la pérdida de clientes?

Alguno sí, seguro, pero eso ocurre en todas las marcas del grupo Stellantis. Hay algunas que tienen que enfrentarse a los chinos y nosotros somos prémium, nuestra tarea es ir contra Audi y Mini y tenemos que ser creíbles. Nuestra tarea es distinta. ¿Perderemos clientes? Sí, pero en Italia Lancia es muy fuerte en un territorio muy pequeño. Hemos trabajado para no perder esa dimensión del entorno de los 4 metros porque el tamaño es necesario para seguir el rol de coche urbano. ¿Conquistaremos otros clientes? Absolutamente sí.

¿Habrá alguna versión algo más sencilla para poder retener a los clientes actuales en el mercado italiano?

Dentro de los tres acabados que tendrá el Ypsilon (el Cassina será la versión tope de gama), el acabado base tendrá un precio más atractivo en su versión híbrida.

¿Qué nos puede contar del Ypsilon HF que llegará en 2025?

Me encanta, es una maravilla. ¿Por qué vamos a hacer este modelo? Porque la gente lo pide. Lancia son dos cosas: coches bonitos italianos de los años 50 y 60 y deportividad, que también gusta en los mercados fuera de Italia.

Aurelia, Flaminia y Fulvia, tres iconos del bonito diseño italiano del que presume Lancia.

Sigo recibiendo correos y mensajes para que volvamos al Lancia Delta, volvamos a los Rallys, a la competición. Ello podremos hacerlo de forma gradual. El primer paso ha sido crear un HF en el Ypsilon, visiblemente más ancho, con mucha fuerza en su frontal y parte posterior, ruedas exclusivas… y más potente, con un motor de 240 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, que equipará diferencial autoblocante.