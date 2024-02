Todos los datos del nuevo Citroën C3 que quiere llegar a todos los bolsillos, también con su versión eléctrica

Viajamos hasta los cuarteles generales de diseño de Citroën, cerca de Versalles, para conocer muy de cerca a la nueva generación de su popular C3 que cambia de manera radical y que presume de buen precio. Se han abierto ya los pedidos, aunque las primeras unidades no llegarán hasta verano. Te damos todos los datos.

Viajamos hasta en Centro de Diseño de Citroën en Velizy, Francia, donde se cuecen todos los nuevos proyectos de la maca, para conocer más detalles de la nueva generación del C3, que nada tiene que ver con su predecesor. Hablamos de un modelo que entra de lleno en su cuarta generación desde que llegara al mercado en 2002 (se han vendido ya más de 5,6 millones de unidades en todo el mundo). Con esta nueva entrega, la marca francesa pone toda la carne en el asador ya que, señalan, su modelo más popular se convertirá en el primer coche eléctrico europeo asequible.

A la derecha, el nuevo C3; a la izquierda, la tercera generación del modelo, la actual. El cambio en diseño del nuevo modelo habla por sí mismo.

Dos acabados: You y Max

Y es que el nuevo Citroën C3 llagará en un principio a España con dos acabados (You y Max) y con dos mecánicas: un gasolina PureTech de 113 CV y una versión 100 por cien eléctrica, ë-C3, con batería de 44 kWh, 113 CV de potencia y autonomía oficial de hasta 320 km, con el que Citroën quiere acercar la movilidad cero emisiones al gran púbico. Esta variante ya tiene precio (del modelo de gasolina de momento no han dado el dato), y arrancará en 23.800 euros sin ayudas, por lo que si sumamos los hasta 7.000 euros que ofrece el Plan Moves, el nuevo Citroën ë-C3 partiría de 16.800 euros. Una cifra sin duda muy atractiva para un modelo eléctrico del segmento B (el nuevo C3 mide 4,02 metros de largo). Los precios del C3 de gasolina serán todavía más contenidos (el actual parte de 16.215 euros).

Además del gasolina y del eléctrico, a finales de este año se sumará a la gama la tecnología de hibridación ligera (MHEV), con potencia de 100 CV. Esta podría ser una opción muy interesante si todavía no nos decantamos por un eléctrico puro pero queremos contar con etiqueta ecológica, que en el caso del MHEV llevaría el distintivo ECO.

Y aún hay más. Para 2025 la marca sumará una nueva variante del eléctrico ë-C3, con una batería inferior que anuncia 200 km de autonomía, pero también con un precio más bajo: desde 20.490 euros (13.490 euros si se pudiera aplicar la totalidad del Plan Moves).

Los lanzamientos del nuevo urbano de Citroën quedarían, por tanto, así:

-C3 gasolina 113 CV: julio. Etiqueta C

-ë-C3 100% eléctrico (320 km de autonomía): julio. Etiqueta CERO

-C3 MHEV 100 CV: finales de año. Etiqueta ECO

-ë-C3 100% eléctrico (200 km de autonomía): 2025. Etiqueta CERO

A la hora de recargar el modelo eléctrico ë-C3, se puede hacer a un máximo de 100 kW con corriente continua (del 20 al 80% en 26 minutos, según el dato oficial de Citroën) y de 11 kW con alterna (del 20 al 80% en 2 horas y 50 minutos). De serie viene con un cargador de 7 kW).

Dos acabados para España: You y Max

Este C3 es el primer Citroën que incorpora el nuevo logotipo de la marca. A primer golpe de vista no se aprecian diferencias entre el modelo de gasolina y el eléctrico. Tan solo la parte de la parrilla donde las tomas de aire van cerradas en el modelo CERO, así como al ir sentados en las plazas posteriores, ya que en la versión eléctrica iremos con las rodillas más altas por la ubicación de las baterías debajo de los asientos.

Modelo gasolina, a la izquierda, y el eléctrico ë-C3, a la derecha. Mínimas diferencias entre las dos versiones.

Donde sí encontramos diferencias es entre los dos acabados disponibles para España, You y Max, en elementos de interior y de acabados. Las versiones You no cuentan, por ejemplo, con la pantalla central de 10,25 pulgadas de los modelos Max. En su lugar equipan un soporte integrado para el móvil (o «My Citroen Play with Smartphone Station» como lo llama Citroën) con una aplicación específica para poder acceder al infoentretenimiento y navegación a través del propio teléfono. Debajo de las salidas de aire centrales se ubican tres ruedas giratorias para el manejo del climatizador, mientras en los Max el manejo se hace mediante pulsadores.

En el equipamiento del acabado You se incluyen, entre otros elementos, faros LED delanteros, llantas de 16 pulgadas, retrovisores exteriores eléctricos, radar de aparcamiento trasero, control de crucero, aire acondicionado manual y 6 airbags. La variante superior Max añade llantas de 17 pulgadas, pintura bicolor Citroën con techo en contraste, raíles decorativos en el techo, cubrecárter delanteros y traseros, retrovisores exteriores eléctricos plegables y térmicos, volante con efecto cuero, ajuste del asiento del conductor, faros traseros LED, cristal trasero de privacidad, asientos TEP/tela, aire acondicionado automático, navegación 3D, carga inalámbrica, cámara trasera, retrovisor electro cromático y elevalunas eléctricos traseros.

Los nuevos C3, en sus dos acabados, incorporan por vez primera la ya conocida suspensión Citroën Advanced Comfort, que se combinan con los asientos Citroën Advanced Comfort, quizá para mi gusto demasiado mullidos, pero que proporcionan una buena sensación de confort al sentarnos sobre ellos.

Mayor altura libre al suelo

Es más alto y cuadrado que su antecesor y crece su altura libre al suelo (ahora de 163 mm frente a los 135 mm del modelo anterior). Su altura llega a los 1,57 metros, por lo que los ocupantes de los asientos delanteros cuentan con 30 mm más de espacio para la cabeza. Detrás, hay más espacio para rodillas y codos, y en sus mullidos asientos pueden viajar tres adultos algo justos y dos con total comodidad. Los asientos se abaten en proporción 60/40 solo en el acabado Max. El volumen del maletero es de 310 litros en todos los C3.

Muy útil la abertura con la que cuentan los respaldos de los asientos delanteros para dejar el móvil en nuestros viajes. También disponemos de espacios para guardar nuestras cosas en los paneles de las puertas, la consola central y bajo el reposabrazos central. En la consola central hay disponible una toma de carga inalámbrica (de serie en las versiones «Max») . El freno de mano es manual en los acabados You y automático en los Max.

Citroën reinventa el salpicadero

Con el nuevo C3, Citroën ha reinventado el salpicadero. Sustituye el cuadro de instrumentos tradicional y utiliza por primera vez un nuevo Head-Up Display de Citroën que refleja la información del vehículo en una sección negra brillante situada entre la parte superior del salpicadero y la parte inferior del parabrisas. Toda la información la estamos viendo por encima del aro superior del volante. Esta solución, explica la marca, garantiza que no haya duplicación de información, como ocurriría tradicionalmente entre un sistema Head-Up Display y el cuadro de instrumentos, y asegura que los conductores puedan acceder fácilmente a toda la información clave que necesitan sin apartar la vista de la carretera.

Entre las ayudas a la conducción, el nuevo Citroën C3 cuenta con sistema de frenado de emergencia, sistema de aviso de cambio involuntario de carril, alerta de atención del conductor, reconocimiento de límites de velocidad, freno de estacionamiento eléctrico, luces de cruce inteligentes, sensores de aparcamiento traseros.