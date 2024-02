Los modelos "retro" de Renault para 2024, 2025 y 2026

Renault comunica que el próximo 26 de febrero podrá darnos más datos e imágenes reales del que será el lanzamiento estrella de Renault en 2024. La marca apuesta por evocar al pasado para mostrar su futuro eléctrico. De aquí a 2026, el fabricante toca de lleno a los más nostálgicos.

Renault tiene anotados en su agenda de lanzamientos 14 vehículos previstos hasta 2031, de los cuales 7 serán eléctricos. Uno de ellos es el esperado Renault 5, que la marca ya desvelará oficialmente el próximo 26 de febrero, y que desde su presentación como concepto ha causado sensación. Pero Luca de meo, el CEO de la marca, no se ha pasado aquí. El retrodiseño va a ser parte de su estrategia de ventas en los próximos años, con la llegada del moderno R4 y del pequeño Twingo, otros dos iconos del automovilismo.

Renault 5, solo eléctrico

En 2022, la marca celebró los 50 años del R5, uno de los iconos de la marca, Auténtico símbolo de la cultura pop, entre 1972 y 1984, del que se vendieron más de 5 millones en numerosos países.

Ahora, volverá a renacer este modelo, previsto para el segundo semestre del año (su fabricación comenzará en otoño), aunque de la mano de la tecnología eléctrica. El objetivo del R5, señala la marca, es demostrar la voluntad de Renault de democratizar el coche eléctrico en Europa. El precio de la versión más asequible será de 25.000 euros, y las versiones superiores rozarán los 30.000 euros.

El modelo, todavía como concept car, es un coche urbano compacto que llegará al mercado con dos baterías, de 40 kWh y de 52 kWh, y la autonomía homologada será de 400 km en la versión con la batería más capaz.

Renault 4, o el moderno "Cuatro latas"

Un año después del Renault 5, turno para el Cuatro latas. El R4 hará su aparición en 2025. También será 100% eléctrico y compartirá elementos con el R5 (plataforma CMF-B EV, motor, batería de 42 y 52 kWh). Por tamaño se situará entre el Renault 5 y el Captur y su silueta será la de un SUV urbano.

También aquí se conserva el espíritu del 4L de la época con una parrilla vertical, ojos redondos y un portón trasero vertical. La imagen que ofrecemos es la del concepto presentado en el Salón del Automóvil de París de 2022, y el modelo de producción no será fiel reflejo de la imagen que vemos. No retomará el estilo aventurero con sus grandes pasos de rueda y sus prominentes parachoques. Como con el Renault 5, la marca anuncia que su 4L no superará los 25.000 euros para la versión de entrada.

Renault Twingo para 2026

Concepto que anuncia el nuevo Renault Twingo para 2026.

Ya, para 2026, el Twingo será el protagonista de los lanzamientos neo-retro de la marca del rombo. Renault, de momento, solo nos ha dado un pequeño aperitivo con el concepto Twingo Legend. Este modelo hace un guiño a su antecesor lanzado en 1993 al adoptar su cara de "rana". La reinterpretación resulta acertada con el uso de un perfil de un solo cuerpo y sus ópticas semicirculares, aunque hay diferencias respecto del modelo original.

El nuevo Twingo se sumará a la lista de modelos utilitarios eléctricos, como el nuevo Citroën ë-C3, que ya presumen de precios contenidos, ya que el pequeño modelo de Renault podría salir al mercado con una cifra inferior a los 20.000 euros.